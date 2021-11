Flávio Ricco: Record é a nova casa de Silvio Luiz

Colaboração: José Carlos Nery

As razões que determinaram as saídas de cada um podem ser diferentes, mas dá uma certa tristeza ver a Globo, em tão pouco tempo, não contar mais com importantes profissionais que ajudaram a construir a sua história.

Só nesses últimos tempos, no jornalismo-esporte, foram Ari Peixoto, Márcio Canuto, Alberto Gaspar, Mauro Naves, Tino Marcos, Luís Fernando Silva Pinto, Fernando Saraiva, Abel Neto, Roberto Paiva e agora, por último, Marcos Uchoa.

Uchoa, como os demais, com uma carreira brilhante. Nesses 34 anos de casa, sempre foi um dos nomes principais em coberturas de todo o mundo. E, geralmente, o primeiro a ser deslocado para guerras, como a do Iraque, ou conflitos em diversos países. Alguém que sempre se caracterizou por sair em busca da melhor reportagem.

Coisas da vida.

Assim como, no sentido inverso, observa-se que a Record, mais uma vez, demonstra o seu interesse em continuar privilegiando a experiência. Ao lado de outras tantas cabeças brancas, que atuam em seus diferentes setores, nesta última terça-feira tivemos anunciadas as contratações dos veteranos Silvio Luiz e Márcio Canuto para reforçar a sua equipe de esportes.

Apenas uma observação, respeitadas, claro, todas as posições.



TV Tudo

Vale esclarecer

Silvio Luiz foi contratado pela Record para narração digital do Campeonato Paulista. Um trabalho diferente daquele que a televisão irá apresentar.

Para isso foi especialmente liberado pela Rede TV!, nas figuras do dono Amilcare Dallevo e do diretor Franz Vacek.

Prisão de ventre

Ensinar como fazer cocô foi uma das pautas do matinal “Vem Pra Cá”, ontem, no SBT. Um médico, especialista no assunto, foi chamado para explicar como tem que ser e como é a posição correta. Isso, com direito a uma devida privada no cenário.

Claro que houve o bom senso de não deixar ninguém chegar às vias de fato. De pensar como foi nossa vida até agora sem esse ensinamento?

Tá na espera

É possível afirmar que o interesse da CNN Brasil no canal da Loading, antiga MTV, da Abril, ainda está em pé.

O problema é a sua pendência jurídica. Saber quando e como tudo isso vai terminar.

Último capítulo

A Record trabalha com a data de 22 de novembro para exibição do último capítulo de “Gênesis”. Um trabalho que começou antes da pandemia do novo coronavírus e só agora chega ao seu encerramento.

Foram sete fases e centenas de profissionais, entre atores, diretores e técnicos, mobilizados no período.

Pessoal afobado

O “tribunal” instalado nas redes sociais não deixa por menos. Nunca deixa.

Usando de poderes absolutos, parte de seus integrantes já considerou “Um Lugar ao Sol”, da Globo, um fracasso. E isso na noite da própria segunda-feira, imediatamente após a exibição do capítulo de estreia.

O porém

“Um Lugar ao Sol” teve um início muito bom. O texto da Lícia Manzo sempre vale ser destacado, porque nunca apela para o didatismo de outros autores.

Mesmo toda gravada e com muito chão pela frente, a primeira impressão é das melhores. Um dos problemas, claro, será apresentar algo diferente na já esmerilhada história de gêmeos.

Pedágio aborrecido

O assinante do Globoplay, quando quer assistir à transmissão da câmera que fica – ao vivo – no estúdio da rádio CBN precisa esperar dois anúncios em vídeo.

E que começam sem aviso nenhum. Não tem como pular essa parte.

Não deu

Em processo de gravação para a Globoplay, em Goiás, a Glaz Entretenimento sonhava em ter Marília Mendonça fazendo uma participação em “Rensga Hits!”.

A série abordará o universo sertanejo.

Homenagem

Ainda sobre essa participação especial, Alice Wegmann, que está no elenco, chegou a postar em suas redes sociais um trecho do roteiro em que contracenaria com Marília Mendonça.

Na página da produtora, a roteirista Renata Corrêa reforçou que a série seguirá como uma grande homenagem à artista. “Vamos continuar reverberando esse legado de amor”, prometeu.

GP

Mariana Becker desembarcou ontem em São Paulo pronta para integrar o trabalho de cobertura da Band no Grande Prêmio de Fórmula 1 nesta semana.

Trabalho que também vai envolver Rubens Barrichello, tanto nos treinos classificatórios quanto na corrida de domingo.



Bate – Rebate

· Clássico da Britney Spears, “Baby One More Time” é a segunda música de “Rebelde”, novela que a Netflix transformou em série e que vai estrear em 5 de janeiro…

· … Serão incluídas também releituras do grupo mexicano RBD, que será homenageado na trama.

· Nicola Siri, de várias novelas, está no elenco do filme “Tempero do Chef”, uma coprodução Brasil e Itália…

· … Que vai ser exibido no 16º Festival de Cinema Italiano, que ocorre no Cine Petra Belas Artes, nesta sexta, em São Paulo.

· O carnavalesco Milton Cunha lança nesta quarta-feira, no Rio, o livro “Viva e Aproveite – o primeiro ano do resto de nossas vidas”…

· … Trabalho que conta com textos de Fátima Bernardes e Miguel Falabella, entre outros.

• “Linhas Cruzadas”, com Thaís Oyama e Luiz Felipe Pondé, é um dos programas mais interessantes da TV Cultura…

• … Os dois sempre muito bem feitos do noticiário. No entanto, estranha-se as tão poucas chamadas para ele.

• Giselle Tigre acaba de lançar seu novo single, “Colagem de Revista”, com participação de Jam da Silva, produtor musical de vários artistas brasileiros e internacionais…

• … A atriz e cantora, aliás, também vai integrar o elenco de “Reis”, nova novela da Record.

• A HBO Max confirmou a contratação de Patrícia Andrade, ex-Globo, para atuar como roteirista de telesséries.

C´est fini

Por causa do confronto Brasil e Argentina, terça que vem, dia 16, às 20h30, haverá uma série de mudanças na programação da Globo.

Na véspera, segunda, excepcionalmente, será cancelado o “Tela Quente” e em seu lugar entrará o “The Voice Brasil”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!