Flávio Ricco: Record define ordem das próximas novelas bíblicas

Colaboração: José Carlos Nery

Na Record, já foi batido o martelo para as próximas novelas bíblicas.

Em produção, “Gênesis” retomou suas gravações no dia 19, com projeção de 150 capítulos e mais de 200 atores escalados.

Antes da pandemia, ou de sua primeira etapa de trabalhos, teve cenas captadas no Marrocos. Existiu até a possibilidade de voltar e fazer mais alguma coisa lá, mas as condições ainda não são as mais satisfatórias ou recomendadas para isso.

“Gênesis” tem previsão de estreia para janeiro. Depois dela, será a história do Rei Davi, que antes de se tornar o mais famoso rei de Israel, foi pastor de ovelhas, escudeiro, líder militar, músico e poeta. Serão 150 capítulos. A autora Cristianne Fridman vai entregar a sinopse em dezembro.

E, na sequência, a novela “Salomão”, escrita por Paula Richard. Filho do Rei Davi, a ideia é mostrar que a sua vida foi além da sabedoria e riquezas que as pessoas ouviram falar.

Ordem de exibição definida para todo 2021 e boa parte de 2022.

(Pablo Morais vive Ninrode, o idealizador da Torre de Babel, em ‘Gênesis’/ Divulgação Record TV)

TV Tudo

Está difícil

Vontade de fazer existe, mas a direção da Band considera quase impossível fechar acordo com a Dentsu, que negocia os direitos da Copa América e outras competições sul-americanas de futebol.

O valor é muito alto. Passa de dez milhões de dólares.

Porta aberta

Em relação a esse pacote sul-americano, é importante ressaltar que a Globo ainda não é uma carta fora do baralho. Ou nunca saiu totalmente da parada.

Mas a sua direção entende que, em toda e qualquer negociação, as atuais condições do mercado devem ser consideradas. De qualquer forma, parece que as melhores relações com a Conmebol estão sendo restabelecidas.

Estreia

Nesta sexta, 23h15, a Record tem a estreia de “Game dos Clones”, reality de relacionamento, com apresentação de Sabrina Sato.

No primeiro episódio, a maquiadora Aline precisa decidir qual dos sete clones parecidos com Lázaro Ramos e Emicida será o seu par ideal.

Ao trabalho

Depois de viajar uns dias com a família, Roberto Cabrini deve iniciar seu trabalho na Record na próxima semana e começar a produzir a matéria de estreia no “Domingo Espetacular”.

Que será em novembro, certeza. Falta só definir o dia.

A propósito

Além do “Domingo Espetacular”, a sua apresentação e algumas reportagens, Carolina Ferraz não se afastou da culinária. Tem livro e vários trabalhos.

Agora, por exemplo, está com um vídeo novo nas redes sociais, com as receitas que bombaram na pandemia.

Ibope

Mayana Moura e Dudu Azevedo no Marrocos, durante gravação da novela, em 2018/crédito reprodução Instagram

A reprise de “Jesus”, quarta-feira, bateu recorde de audiência no ano em São Paulo e conquistou o segundo lugar isolado.

Na faixa das 21h59 às 22h50, marcou 12 pontos de média, 14 de pico e 17% de share.

Doidera

“Jogo Aberto”, da Band, ontem: entra o último break, com comerciais praticamente colados de duas empresas diferentes, especialistas em pontos da carteira de habilitação.

Está sentado? Volta o programa e com um merchandising da Renata Fan. E sabe do quê? De uma terceira empresa, que também tira pontos da CNH. Bagunça completa, mas também desrespeito com o público e com os patrocinadores.

Passa do ponto

Dia desses foi comentado que o Edu Guedes, na Band, está com um programa de comerciais, entre intervalos e merchandising, com alguma culinária.

Não é exagero. Um pão de mel levou 1h15 para ficar pronto. Na nossa vidinha normal o tempo de 20 minutos já está de bom tamanho.

Cinema

Na “Tela Quente”, na segunda-feira, a Globo vai exibir “Bohemian Rhapsody”, com Rami Malek no papel de Freddie Mercury.

Já está programado um festival de chamadas durante todo final de semana.

Azulão

A duração do “Hoje em Dia” foi espichada. Está com dez minutos de arte a mais.

Bem de audiência e, em sua parte comercial, tem agora dois breaks especiais de um minuto.

Talentos

Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello / Crédito Nadja Kouchi

Neste sábado, às 22h15, acontece a final do programa “Talentos”, da TV Cultura, que escolherá o novo nome do teatro musical.

O júri terá Claudia Raia, Miguel Falabella, Marisa Orth e José Possi Neto. Apresentação de Jarbas Homem de Mello.

Bate – Rebate

• A escritora Nélida Piñon será a entrevistada do “Roda Viva”, segunda-feira, na Cultura.

• Neste sábado, a partir das 10h, o canal Fox Channel inicia uma maratona com os 31 episódios de terror de “Os Simpsons”.

• A atriz chinesa Chan Suan, além do filme “De Perto Ela Não é Normal”, roteiro da Suzana Pires, também estará na série “As Five”, lançamento do Globoplay no dia 12.

• Cleber Machado transmite o GP da Emília-Romanha – Imola, neste domingo, 9h10.

• No dia 9, 18h, a Play FM vai estrear um programa esportivo com Weber Lima, Zetti, Wagner Prado e Luís Carlos Quartarollo…

• … Com isso, só em São Paulo, o Grupo Bandeirantes terá três equipes de esportes, atuando em emissoras diferentes.

• A jornalista e narradora Isabelly Morais estará no “Jogo Aberto” desta sexta-feira…

• … Ela vai para assinar contrato e estreia domingo no clássico Santos X São Paulo, pelo Brasileirão feminino.

• Está bem o “DF Record”, com Matheus Ribeiro. Na edição de quarta-feira, saiu de 4 e entregou com 9,1 para o “Jornal da Record” em Brasília…

• … O crescimento em sua audiência, de julho para cá, foi bem significativo.

C´est fini

O “The Voice +”, na Globo, para candidatos acima de 60 anos, será exibido aos domingos, depois do “Esporte Espetacular”, de 17 de janeiro a 28 de março.

Apresentação de André Marques, com Daniel, Emicida, Cláudia Leitte e Mumuzinho no júri.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!