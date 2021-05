Flávio Ricco: Record da sinal verde para gravações da última fase de ‘Gênesis’

Colaboração: José Carlos Nery

Record dá ‘start’ nas gravações da última fase de “Gênesis”

Juliano Laham terá que raspar o cabelo para viver José/ crédito Instagram

A equipe do diretor Edgard Miranda começou a gravar a última e sétima fase da novela “Gênesis”, José do Egito, paralelamente aos encerramentos de Abraão e Jacó. Um trabalho, em seus muitos processos, iniciado em 2018, como definição de roteiro, busca por elenco, escolha de locações no Marrocos e no Brasil. E que agora, com uma pandemia no meio, caminha para o seu final.

Juliano Laham será o intérprete de “José”, seu primeiro protagonista. O ator conversou com a coluna:

“Depois de ter superado tudo que aconteceu no ano passado [o artista descobriu um tumor benigno e precisou passar por cirurgia], no início deste ano eu recebi o convite para interpretar José. É um privilégio interpretar um personagem de tamanha responsabilidade”.

“Este é o meu primeiro protagonista, depois de duas novelas [‘Malhação’ e ‘Orgulho e Paixão’]. Um marco na minha carreira. É uma grande responsabilidade e um desafio grande”, avalia.

Na construção do personagem, a preparadora Nara Marques teve uma participação importante. Além da necessidade de cantar, interpretando, e raspar o cabelo, Laham já perdeu um pouco mais de dez quilos: “eu estava acima do peso”.

“Já demos o ‘start’ nas gravações e infelizmente não posso dar muito spoiler, mas garanto que o público vai se identificar bastante com as superações de José e acompanhar sua relação de amor e fé com Deus”, conclui o ator, que também possui no currículo uma passagem pelo “BBB16”.

TV Tudo

No rádio – 1

Divulgação Band

Reginaldo Leme, além da TV e das transmissões da Fórmula 1, vai comandar um programa na rádio Bandeirantes, o “Bandeirada”.

Com exibição aos sábados, meio-dia, e boletins de segunda a sexta-feira, estreia no próximo dia 22.

No rádio – 2

Olga Bongiovanni, dando um tempo da TV, agora vai fazer rádio.

Contratada pela CBN Cascavel, ela irá estrear um programa aos sábados, das 10h às 12h.

Negócios e oportunidades

A Disney ainda não se desfez dos equipamentos do Fox Sports no Rio de Janeiro. Tudo da mais alta qualidade.

Existem interessados, mas não tem ainda nada fechado.

Mercado

Empresa britânica de streaming faz análise para entrar na área esportiva do Brasil.

A desaceleração da concorrente DAZN em território nacional é que esfriou um pouco os planos.

Mais um

No SBT já existe a decisão de reforçar pontualmente o seu departamento de esportes.

Além de Téo José, Luiz Alano e Silva Jr., será contratado mais um narrador. Marco de Vargas está com material em análise.

Detalhe

Embora ainda não anuncie a sua transmissão oficialmente, o SBT já está trabalhando no orçamento da Copa América.

A dimensão do trabalho também estará diretamente relacionada ao tamanho da pandemia.

Ninguém ainda

Na CNN Brasil, após a chegada da nova CEO, Renata Afonso, cresceu a expectativa em torno de quem passaria a cuidar diretamente do jornalismo.

Data hoje, ninguém ainda. A própria Renata tem circulado pela redação e conversado bastante com as pessoas.

No entanto

A partir de hoje, e ao longo da toda semana, a CEO Renata Afonso irá promover reuniões com todo o jornalismo. O dia inteiro, com as várias equipes.

Há a expectativa do anúncio de algumas reformulações e mudanças de postos durante o encontro. Todos convocados.

Festa suspensa

No SBT havia a decisão de fazer uma festa maior agora em agosto nos seus 40 anos.

No entanto, por determinação do dono Silvio Santos, por causa da pandemia e da situação econômica, não haverá essa comemoração.

Série

Divulgação

Carol Garcia, que foi a “sugar baby” Sabrina de “A Dona do Pedaço”, agora será a jornalista Carolina na série “Galera F.C.” do TNT.

Estreia na próxima segunda-feira, às 21h30.

Bate – Rebate

· Na Jovem Pan, o plano do canal de notícias está em crescimento…

· … Já existe o desejo, inclusive, de fechar acordo com uma emissora de TV, aberta ou fechada…

· … Isto, em função das providências que estão sendo tomadas, deverá atrasar um pouco o seu lançamento.

· Com produção do BandSports, está indo muito bem a TV Conmebol…

· … Há a expectativa que o seu número de assinantes, na casa dos 200 mil, cresça em mais de 20% neste primeiro semestre…

· … Os jogos da Libertadores e exclusividade da Sul-Americana devem contribuir para isso.

· Record confirma para o próximo domingo, logo após o “Domingo Espetacular”, a estreia do “Power Couple”.

· A transmissão do GP de Portugal, domingo, na Band, entre 11h03 e 12h37, registrou 4 pontos de média e picos de 5.

· Foram retomadas as gravações da nova temporada da série “Os Roni” (Multishow), com Whindersson Nunes, Tirullipa, Gkay, Rafa Cunha, entre outros.

C´est fini

Nunca mais se falou da mudança dos canais da Newco, BandSports e Terra Viva, entre outros, para a rua Tapabuã.

Há quem desconfie que isso poderá até não mais acontecer.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!