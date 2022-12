Flávio Ricco: Querer ganhar no grito na transmissão do futebol é para os fracos

Narrar futebol é uma arte. No rádio muito mais, porque as palavras não podem faltar e, sem dar espaço, é necessário reproduzir exatamente o que, naquele momento, acontece em campo.

No passado, isso bem lá atrás mesmo, Pedro Luiz fez história como o “narrador que andava em cima da bola”. Junto com ele, quase na mesma época, uma lista que vai longe: Luiz Mendes, Jorge Cury, Edson Leite, Darcy Reis, Fiori Gigliotti, Oduvaldo Cozzi, Orlando Batista, Walcyr Amaral…

Osmar Santos, tempos depois, fez escola. Implantou um estilo muito próprio e, provavelmente pelos tantos seguidores que teve, veio a ser considerado o “Pai da Matéria”. Um craque. José Silvério também, outro monstro.

Mesma coisa na televisão, no começo com Raul Tabajara, Walter Abrahão, até Mario Moraes, Geraldo José de Almeida, Fernando Solera, até se chegar a Luciano do Valle, Galvão Bueno e Silvio Luiz.

O interessante é que em todos esses da TV, especialmente os três últimos, houve o cuidado de criar estilos e peculiaridades que se ajustassem ao veículo. Entre as principais, se a imagem está mostrando, com todos os detalhes possíveis, por que redundar?

E o que se vê é que ainda há quem insista em misturar uma coisa com a outra. Assim como não dá para fazer televisão no rádio, também é impossível fazer rádio na televisão. A Band, no último mundial de clubes, tentou fazer uma coisa só e foi uma tragédia. Experiência para nunca mais ser repetida.

Na Copa do Mundo em jogo, percebe-se que o pleonasmo está sempre presente em algumas transmissões e muitas vezes acompanhado de bordões, prescritos e nada espontâneos, e um entusiasmo e excitação que quase nunca se justificam.

Entre os lá em citados, aqueles que fizeram e ficaram na história, nenhum berrava desse jeito. Assim como nenhum desses tantos se consagrou porque tentou ganhar no grito.

(Crédito: Osmar Santos, entre os grandes, um dos maiores)

TV Tudo

Ganha na simpatia

Se tem alguém no Catar que chama atenção pela classe e simpatia, esse alguém atende pelo nome de Karine Alves.

Está sempre pronta, disposta e oferecendo um trabalho da melhor qualidade.

Aquecimento

Um teaser da sexta temporada de “Reis”, “A Conquista”, já foi colocado à disposição, destacando Davi (Cirillo Luna) e suas oito mulheres, e chamando atenção para as “inclinações perigosas”.

Tudo indica também que Paloma Bernardi, a Bate-Seba, terá ainda mais destaque na trama a partir da sua volta, em 2023.

Haja coração

Além de Paloma Bernardi, como Bate-Seba, eis a lista das outras mulheres de Davi na série “Reis”.

No caso, Mical (Lina Mello), Ainoã (Jessica Juttel), Abigail (Maiara Walsh), Maaca (Jakelyne Oliveira), Hagite (Manuela do Monte), Abital (Isabella Dionísio) e Eglá (Samia Abreu).

Especial

Serginho Groisman, sempre muito na dele, simplicidade no DNA, vai levando o seu “Altas Horas” com classe e categoria.

Hoje, por exemplo, vai gravar um especial com Milton Nascimento. Tá bom pra você?

Na música

Roberta Miranda, que todo mundo conhece e respeita, está seguindo para uma turnê nos Estados Unidos. Começa no dia 30 próximo e termina em 7 de janeiro.

Um show atrás do outro, com sucesso como “Majestade o Sabiá”, “São Tantas Coisas”, “Chalana” e “Meu Dengo”.

Streaming

No mercado já circula a informação que o Prime Video vem muito forte em 2023 no segmento de séries nacionais.

Algumas já deveriam ter estreado, mas com eleições e mundial, ficaram para o ano que vem. A segunda temporada de “Dom”, com Gabriel Leone, Flavio Tolezani e Isabella Santoni, inclui-se entre elas. Chega em 17 de março.

(crédito Instagram)

Band tá esperta

A Band, que já foi muito louca em outras ocasiões, desta vez vai promover mudanças na sua programação, para não deixar seus programas esportivos baterem de frente com a transmissão do jogo do Brasil.

Grade definida: “Jogo Aberto”, das 10h às 12h; “Melhor da Tarde”, da Cátia Fonseca, das 12h às 14h e “Os Donos da Bola”, das 14h às 16h.

Esqueceram de mim

Na TV Jovem Pan, o programa “Direto ao Ponto”, de entrevistas, que teve a apresentação do Augusto Nunes, mas que não está mais lá, parece que caiu no esquecimento.

Se voltar, só no ano que vem.

Romeu e Julieta

A estreia de “A Infância de Romeu e Julieta”, primeiro trabalho da parceria entre SBT e Prime Video, estava prevista para o primeiro trimestre de 2023.

Estava! Agora, o lançamento deve ficar para maio.

Razões

Durante o período eleitoral, em todas as TVs, houve a necessidade de fazer ajustes na programação, incluindo redução de horário de jornais, programas e novelas. “Poliana Moça”, no caso e no SBT, teve a sua duração encurtada.

Considerando também as cenas de flashback e clipes musicais, a novela poderá chegar tranquilamente até maio. Junho ou julho, se for o caso.

Oficial

A segunda e última fase da novela “Todas as Flores” tem estreia marcada para o dia 5 de abril no Globoplay.

A produção é um sucesso de audiência no streaming, porém, o autor João Emanuel Carneiro e o diretor Carlos Araújo precisam ficar mais atentos aos erros de continuidade e a determinadas situações. Há muita reclamação do público.

Bate – Rebate

• Olha a loucura: Wandinha, sucesso da Netflix, está inspirando vestidos da alta costura.

• No próximo dia 20, a Band estreia a segunda temporada do “Master Chef Junior”…

• Serão apenas 4 episódios, com exibição às terças e quintas.

• Aliás, em se tratando de Band, legal essa de se pensar alguma coisa especial para o final de ano…

• … Só que vale repetir o lembrete: existem certas datas no calendário gregoriano…

• … Algumas das nossas datas, como 1º de maio, 7 de setembro, 25 e 31 de dezembro, entre outras, estão sempre ali…

• … Não custa planejar algumas delas com certa antecedência. Deixar para a última hora pode ser uma roubada.

• Claudia Abreu, confirmada no elenco de “Desalma”, foi informada que as gravações da nova temporada serão iniciadas depois de “Travessia”…

• … Entre outras razões porque, até prova em contrário, Cássia Kis está no elenco de uma e de outra.

• O Paramount+ marcou para 26 de janeiro a estreia da série “Wolf Pack”…

• … A trama segue dois jovens, após um incêndio na Califórnia despertar uma criatura sobrenatural. …

• … Rodrigo Santoro faz Garrett Briggs, um guarda florestal de Los Angeles e pai dos protagonistas, enquanto Sarah Michelle Gellar interpreta Kristin Ramsey, uma investigadora de incêndios.

C´est fini

Na última segunda-feira, a reprise de “Amor Sem Igual”, exibida nas noites da Record, bateu sua melhor marca até então, garantindo seu melhor desempenho do ano no Rio de Janeiro. Em São Paulo, registrou o melhor share da temporada. Um grande trabalho de Cristianne Fridman, com direção-geral de Rudi Lagemann, o Foguinho.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!