Flávio Ricco: Quem explica a desigualdade de cenários no campo da produção infantil?

Quando se observa que os produtos mais vistos no streaming são aqueles destinados às crianças e adolescentes, um importante aviso de alerta deve ser observado.

Há um trabalho em curso, portanto uma grande ferramenta, trabalhando na direção da fidelização deste público.

Enquanto a televisão foi praticamente proibida de desenvolver programação infantil, tomou cartão vermelho por conta das restrições impostas à publicidade, as demais plataformas só têm a agradecer. Nadam de braçada. No caso em questão, é tudo por elas e para elas.

Ninguém pode ignorar que as crianças, hoje, têm acesso à internet, TV paga e companhia bela, com publicidade correndo solta em todos esses meios; por que, então, as restrições só valem para os canais da TV aberta?

Alguma coisa não está batendo.

Há uma desigualdade escancarada em tudo isso. Alguém explica? Ou como se justifica?



Tamanho da aberração

Faça você mesmo o teste: ligue em qualquer um dos tantos canais infantis da TV paga e verifique se lá os comerciais não correm soltos. Tem de tudo: bonecas, jogos eletrônicos, brinquedos em geral.

De duas, uma: ou lá tudo pode ou as crianças da TV paga são diferentes das crianças que assistem TV aberta.

Será?

Nada oficial é falado por enquanto, mas movimentos internos indicam que a Globo está propensa a fazer alguma coisa no campo do humor para o ano que vem.

Pessoal da área já foi acionado. Alguma coisa, dizem, que pode passar por Marcelo Adnet e Paulo Vieira.

Sem filtro

Muita gente vinha reclamando nas redes sociais que a novela “Um Lugar ao Sol” era “carregada” na fotografia azulada, lembrando “filtros de Instagram”.

Passado exatamente um mês da estreia, esse tom tem se amenizado e vem destacando cores mais vivas nas cenas. Parece que as reclamações foram ouvidas.

Em terras lusitanas

Marcando presença na Comic Con em Portugal pela primeira vez, a Globoplay levou vários talentos da plataforma para seu painel no evento deste fim de semana.

Entre eles: Ana Clara Lima, Cláudia Abreu, Débora Falabella e Romulo Estrela.



Musical

O canal TNT vai exibir na terça-feira, às 21h30, o show “I Am Pabllo”, que marca o primeiro registro, ao vivo, de Pabllo Vittar.

O conteúdo e o álbum também terão desdobramento, no mesmo dia e horário, em outras plataformas digitais.

Melhores

Na próxima quarta-feira, no Rio, o “Domingão do Huck” grava os “Melhores do Ano”, para exibição no primeiro programa de 2022, 2 de janeiro.

Será o primeiro do Luciano Huck.

Infantil

Em comemoração ao aniversário de 17 anos da TV Rá Tim Bum, estreia no dia 12, o interprograma “Brincadeiras de Rua – Caça ao Tesouro”. Os personagens Raissa, a Rá, Tim, Bum e João É Hora vão seguir pistas e decifrar enigmas para descobrir quantos anos a TV completa. A animação tem a direção de Gert Seewald.

Turma reunida

Agora sim, com Paolla Oliveira, Marcelo Serrado, André Luiz Frambach, Vitória Bohn e Paulinho Lessa, entre outros, o elenco completo de “Cara e Coragem” já está reunido para dar andamento aos trabalhos.

É a próxima da Globo na faixa das 19h.

Olha só

Todos, no futebol, com certeza conhecem Rafael Moura, o He-Man de tantas camisas importantes, que hoje joga no Botafogo.

Numa conversa com Maurício Noriega e Narck Rodrigues no spotify Match Point Beach Tennis, ele conta como o beach tênis o ajudou a enfrentar a depressão e fala em ser jogador profissional.

Posto de observação

Daniel Dantas, ator de grandes trabalhos, está falando de um jeito bem diferente em “Um Lugar ao Sol”, da Globo.

Ele é o Tulio. E em algumas ocasiões, de propósito ou não, até desafina um pouco.



Bate – Rebate

· Aguinaldo Silva é sempre alguém muito procurado para apresentar trabalhos no streaming…

· … Pelo menos, por enquanto, não tem nada anunciado.

· Na segunda-feira, 7h45, ao vivo, HBO Max e TNT exibem o sorteio das oitavas de final da Champions League…

· … As partidas dessa etapa serão realizadas a partir da segunda quinzena de fevereiro de 2022.

· O jornalismo da Band pretende dar o start do “Band Repórter” ainda no primeiro semestre do ano que vem…

· … No papel, já está tudo desenhado. Como possibilidades, mas ainda distantes, os nomes de Renato Machado e Francisco José…

· … Por enquanto, essa faixa das 22h45 da Band, a partir de 17 de janeiro, permanece indefinida…

· … Haverá o “MasterChef” diário, durante determinado período, e o programa de perguntas e respostas do Zeca Camargo…

· … É por aí que se pretende abrir dia e horário para o “Band Repórter”.

· Sempre valorizando a nossa música, todo sábado, às 10h, na Rádio Bandeirantes, Danilo Gobatto tem levado grandes entrevistados para o “Do Bom e do Melhor”…

· …Hoje, presença do cantor e compositor Claudio Fontana, e no outro, dia 18, Silvio Brito.

“Faustão na Band”, além do titular Fausto Silva, terá surpresas em sua apresentação, já a partir da estreia em 17 de janeiro.

Uma, Anne Lottermann, já está definida. Mas existirão outras, ainda sendo alinhavadas.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!