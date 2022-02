Flávio Ricco: Protagonista é bem avaliada por equipe

Colaboração: José Carlos Nery

A coluna conversou com um pessoal que está acompanhando o dia a dia da série “Todas as Garotas em Mim” com gravações Paulínia (SP), Rio, e em diversas locações desde o final de janeiro. Mesmo com as chuvas atrapalhando de vez em quando, o trabalho vai indo.

Já em relação ao elenco, é forte a aposta na jovem atriz Mharessa Fernanda, a protagonista Mirela. A informação é que ela não sentiu o “peso da camisa” nem o fato de dividir a cena com um pessoal mais rodado. Tem dado conta do recado e correspondido à expectativa. Há uma enorme satisfação com o seu desempenho.

Mharessa pode até ser considerada um lançamento na TV. Foi dublê de Larissa Manoela em “Cúmplices de Um Resgate” e teve rápida passagem por “Carrossel”, ambas do SBT.

Existe, portanto, esta curiosidade: enquanto Larissa acaba de estrear como protagonista na Globo, em “Além da Ilusão”, Mharessa terá sua primeira grande oportunidade na TV, como estrela de uma série bíblica da Record, que também vai falar diretamente com o público jovem.



TV Tudo

Sinopse

Em “Todas as Garota em Mim”, a partir do momento que sua avó (Isis/Adriana Garambone) narra as histórias das garotas da Bíblia, Mirela começa a se imaginar no lugar de cada uma das protagonistas, aprendendo suas lições.

E, as pessoas com quem convive no mundo contemporâneo, não fogem do seu imaginário. Todas estarão presentes.

Do lar

Crédito Lukas Alencar



Com vários trabalhos na Globo, Malu Falangola vai agora para sua segunda produção na Record. Depois de “Amor Sem Igual” foi chamada para a série “Todas as Garotas em Mim”.

Faz a Amanda, que, a exemplo da mãe, Joseja(Aline Fanju), também trabalho como doméstica. Gravando.



Vai com tudo

A Band sabendo o que tem nas mãos, iniciará logo nas primeiras horas da manhã deste sábado o seu trabalho de cobertura do Mundial de Clubes.

Começa no “Band Esporte Clube”, depois transmissão do terceiro lugar e, por último, a final, com Ulisses Costa, Veloso e Edmundo.

Alternativa

O BandSports também tem preparado um trabalho especial para este último dia do Mundial.

Para um público que deseja receber um trabalho aos costumes da TV, Palmeiras e Chelsea terá narração de Oliveira Andrade, comentários de Fábio Piperno e Evair como convidado especial.

Nesse embalo

(Marco de Vargas/ crédito Divulgação



Santos e Ituano é o jogo da Record, neste domingo, a partir das 16 horas, com Marco de Vargas.

No Rio, e outra parte da rede, Fluminense e Portuguesa. Narração de Lucas Pereira.



Timão

O próximo “Grande Círculo”, do SporTV, foi gravado no começo da semana, com o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, como convidado.

Apresentação de Milton Leite e as participações de Maurício Noriega, Cleber Machado e Ana Canhedo. Vai ao ar dia 19.

Só um palpite

Que a Globo não leva a mal: se no “Jornal Nacional” já tem a previsão do tempo e de forma completa, agora apresentada pela competente Eliana Marques, por que nos jornais locais, um pouco antes, também têm, só que aí do estado em questão?

Não é meio redundante? Desnecessário. Poderia usar esse tempo com outra coisa.

Primeira janela

Como a Globoplay tem a Globo para potencializar os seus lançamentos, já existe um movimento de outras plataformas em usar outras redes de TV para o mesmo fim.

É, sem dúvida, um meio de popularizar as suas produções.

Vale avisar

Ninguém deve cravar 22 deste mês como data de estreia de “Reis”. Não deve, porque não será.

Ainda estão sendo feitos estudos para a definição da data, inclusive apoiada em uma margem segura de capítulos.

A propósito

Roger Gobeth também está confirmado no elenco de “Reis”.

É outro que, com mais de 20 anos de estrada, começou em “Malhação” e se dividiu entre vários trabalhos da Globo e Record.

Se tiver

Tudo caminha para, confirmando-se para os dias 22 e 23 abril os desfiles das escolas de samba do Rio e de São Paulo, a Globo ser obrigada a dividir a sua rede.

Diante do que já está estabelecido vai ser muito difícil a emissora reverter essa situação.

Bate – Rebate

· A produção da segunda temporada de “O Coro”, do Miguel Falabella, começa na segunda-feira.

· SBT precisa dar um apoio melhor ao programa do Danilo Gentili, até por ser diário…

· … O conteúdo tudo bem, mas tem que mexer um pouco na parte visual, incluindo cenário.

· Globoplay está confirmando Marcelo Adnet no elenco da série “A Divisão”, que é sequestrado logo no começo…

· … Início de gravações entre abril e maio.

· José de Abreu, que já há algum tempinho encerrou seus trabalhos nas gravações de “Um Lugar ao Sol”, está morando em Portugal.

· Trabalho da Julia Dalavia nas gravações de “Pantanal” é bem elogiado…

· … Ela faz a Guta, que foi da Luciane Adami no original da Manchete.

· Na segunda-feira, a série “Aeroporto”, da Record, vai mostrar mais uma das tantas situações inusitadas que os agentes de segurança enfrentam em Cumbica…

· … Drogas escondidas em uma caixa de som e numa mala, cujo peso não correspondia ao que existia dentro. Apresentação do Cesar Filho.

C´est fini

Olha a novidade: o “Programa de Todos os Programas” estreia a sua segunda temporada na terça-feira, 18 horas. E sabe qual a novidade? Agora ao vivo. Com o Marcelo Tas confirmado como primeiro convidado. Do “23ª Hora”, da Gazeta, passando pelo Ernesto Varela e CQC, entre as tantas, chegaremos ao #Provoca. Com este que vos fala e Dani Bavoso. Vai perder?

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!