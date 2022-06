Flávio Ricco – Produção de remakes se dá por saudosismo ou falta de bons trabalhos?

Colaboração: José Carlos Nery

Muito em função da exibição de “Pantanal”, houve um crescimento bem importante no número de pedidos para a produção de outros remakes na Globo.

Entre os mais solicitados, “Terra Nostra” e “Renascer”, por acaso, ambas de autoria de Benedito Ruy Barbosa.

A direção da casa, na dela, não se pronuncia a respeito. Por enquanto, a informação é que não tem nada programado para os próximos tempos. E, de fato, parece que não tem mesmo.

Numa dessas, tudo isso pode ser apenas uma nuvem passageira, que irá se desmanchar imediatamente após os novos trabalhos de Glória Perez e Walcyr Carrasco, os próximos na fila das 21h.

O tempo é que vai dizer.

Ou responder, se o barulho de agora é simplesmente causado por saudosismo ou se, de fato, existe uma maior insatisfação por parte do telespectador com os trabalhos realizados mais recentemente.

TV Tudo

Agora é moda

A Band, que ameaça voltar com a dramaturgia, como se informou aqui, está mexendo os pauzinhos para uma nova produção de “Os Imigrantes”.

Parece que a preferência, em vez de arriscar, é investir no que deu certo.

E mais essa

A área internacional da Globo está bem animada com a repercussão de “Pantanal”.

Existe a certeza de que serão muitos os negócios envolvendo a venda do remake nas próximas feiras.

Premiação

Tainá Müller recebeu, quarta-feira, no Septimius Awards, em Amsterdã, o prêmio de Melhor Cinematografia por “Bom Dia, Verônica”. A série da Netflix também concorreu às categorias de Melhor Atriz e Melhor Roteiro.

A próxima temporada de “Verônica” chega no segundo semestre com novidades no elenco, entre elas, Reynaldo Gianecchini e Mel Maia.



Vamos por parte

Ontem mesmo, neste sagrado espaço, se falou do interesse da Band em renovar os direitos de transmissão da Fórmula 1.

E que há todo um esforço nesse sentido. O contrato em vigor termina no final deste ano.

As variantes

Existem especulações de que há, por parte da Globo, grande interesse em voltar com a Fórmula 1. Por enquanto, só fumaça. Nada de oficial.

Porém, com absoluta segurança, a coluna pode assegurar que o SBT, sim, está no páreo.

Lei da compensação

Esse desejo da direção do SBT em ter a Fórmula 1 chama atenção por alguns aspectos.

Primeiro é porque não terá a “Libertadores”. Há o entendimento que essa conquista será uma resposta das mais importantes para o mercado: “perdi lá, mas ganhei aqui”.

Por outra…

A Fórmula 1 no SBT será também uma forma de corrigir uma derrapada do passado.

Antes de fechar com a Band, em 2021, o contrato só não foi assinado com a TV de Silvio Santos porque a sua direção cochilou ou “cozinhou a questão”. Quando se tocaram, a concorrente já tinha levado.

Tudo pronto

Começam neste domingo as gravações do “Ilha Record” em Paraty, com a entrada de todo o pessoal na “Vila”.

Nesses últimos dias, foram muitos os preparativos, entre pilotos e outros vários testes, todos com a participação da apresentadora Mariana Rios.



Um presta atenção

Foi bem desagradável, até falta de educação, o que aconteceu com alguns convidados do “Superpop”, da Rede TV!, no programa de quarta-feira.

Meio que enganaram o pessoal.

Cama de gato

Monique Curi e Eri Johnson foram chamados para o “Superpop”, sob o pretexto de que seriam discutidas as dificuldades da carreira do ator.

A Monique, por exemplo, viajou do Rio para São Paulo e só com o programa no ar soube que o assunto era “Pantanal”, novela que ela não assistiu da primeira vez e nem está acompanhando agora. Entrou muda e saiu calada. Desagradável. Isso não se faz.

Inédita

O SBT escalou “A Desalmada” para substituir “Amanhã é Para Sempre” na faixa das Novelas da Tarde no início de julho.

A trama mexicana de 2021 é inédita no Brasil e tem apenas 90 capítulos.

Bastidores

Gravação do teaser – Pat ( Paolla Oliveira ) e Moa ( Marcelo Serrado ) e os diretores.



Natalia Grimberg, diretora-artística, e Adriano Melo, diretor -geral, com Paolla Oliveira e Marcelo Serrado no intervalo de gravação de “Cara e Coragem”, sucesso também em reprise na madrugada. Neste sábado, vai ao ar a sequência em que os dublês de ação se arriscam em um comercial (fictício) de pneus.



Bate – Rebate

· Paulo Vieira, Deborah Secco e Ary Fontoura estão no elenco de dubladores da animação infantil “O Lendário Cão Guerreiro”..

· … O filme estreia dia 14 de julho nos cinemas.

· Solange Castro Neves, colaboradora de Ivani Ribeiro em “A Viagem” da Globo em 1994, prepara uma versão teatral da novela ao lado de Vitor de Oliveira e Thalma Bertozzi…

· … “A Viagem – O Musical” estreia em 2023.

· SBT vai exibir o “Troféu Imprensa” na noite deste sábado, a partir das 20h30…

· … Nos bastidores, Silvio Santos disse que também reprisaria no domingo.

· Raphael Logam, Rocco Pitanga, Leandro Firmino e Bukassa Kabengele agora aguardam o lançamento da quarta temporada de “Impuros” no Star+…

· … As gravações já foram encerradas.

· Nos bastidores da Band a informação é que “Nóis na Firma”, programa de humor, foi aprovado e vai entrar na grade…

· … O dono Johnny Saad assistiu e gostou,

· São dois os lançamentos esportivos da Paramount+ nos próximos tempos…

· … Um é do Adriano Imperador e outro do Anderson Silva.

C´est fini

A Globo sempre tem procurado fazer centenas de registros de marcas, para colocar a disposição de seus programas, séries e novelas. Muitas delas, também de olho no movimento das redes sociais. Por exemplo, pediu o registro da marca “Like de Milhões”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!