Flávio Ricco: Postura de Lilian Ribeiro emocionou

Por aqui, muitas vezes já foram criticados certos exageros, que, vez por outra, são cometidos em determinados programas ou telejornais.

Mas algumas atitudes, no sentido inverso, também devem ser merecidamente reconhecidas e destacadas, como foi o gesto da jornalista Lilian Ribeiro, no “GloboNews em Pauta”, da GloboNews. Em atenção ao seu telespectador, ela comunicou estar passando por um tratamento de câncer.

Até certa insistência, alguns floreiam ou forçam na informalidade. Lilian, da parte dela, foi direta, simples e respeitosa.

Posturas como esta aproximam o jornalista do espectador na medida certa. E se ela, a Lilian, em tantas outras ocasiões, chamou atenção para sua competência, agora colocou todos ao seu lado, torcendo pelo mais breve retorno.



Formas diferentes

Sobre o interesse da Netflix em se aproximar do SBT e até alugar alguns dos seus estúdios, vale colocar que essas empresas têm maneiras diferentes de proceder.

A começar pelos exames de saúde, que são exigidos diariamente.

Por outra

A Netflix tem por norma trabalhar sempre de uma forma bem independente.

Camarins e refeitórios, por exemplo, só dela. Não sei se isso o SBT poderá oferecer.

Números 1

O site cupomvalido reuniu dados da Statista e JustWatch sobre os serviços de streaming no Brasil e divulgou informações interessantes.

O Brasil é o segundo país que mais consome filmes e séries online no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Em terceiro, está o Reino Unido.

Números 2

No ranking das cinco plataformas mais usadas no Brasil estão, respectivamente: Netflix (31%), Amazon Prime (24%), Disney+ (12%), Globoplay (8%) e HBO Max (7%).

E os três gêneros mais consumidos no país são Drama (47,8%), Ação/Aventura (18,3%) e Comédia (16%).

Flagra

Homero Salles, nome conhecido da TV, passou a circular com certa frequência pelos corredores da Jovem Pan. Isso desde a semana passada.

Ninguém ainda fala qual é a dele. E nem ele. Mas que tem coisa, certeza que tem.

Na laje

“Festa na Laje” é o tema da festa desta semana, ou da noite de hoje, em “A Fazenda 13”, na Record.

A live musical será com o grupo “Menos é Mais”.

Troca

Na segunda-feira, 23h, vai ao ar um episódio especial de “Espelho”, no Canal Brasil.

Lázaro Ramos passa o bastão de apresentador para Flávia Oliveira e ocupa a cadeira de entrevistado para falar da sua estreia como diretor de cinema em “Medida Provisória”.



Humor

Estreia nesta sexta, no Amazon Prime Video, o filme “Detetive Madeinusa”, estrelado por Tirullipa e Whindersson Nunes.

A comédia dirigida por Rodrigo Van Der Put ainda traz as participações especiais de GKay, Pabllo Vittar, Alok e Gretchen.

Novos tempos

Num desses dias, Valdo Cruz apareceu na GloboNews atacando um bom e velho marmitex na hora do almoço. Em outros tempos isso dava demissão. Rua na hora.

Caso do Fernando Vannucci, no “Esporte Espetacular” comendo uma bolachinha. Ou biscoito?

Não custa

Diego Lugano, ídolo são-paulino, contratado da ESPN, tem participado de alguns programas, mas só que providências, no caso dele, precisam ser tomadas.

Ou legendar ou contratar urgentemente os serviços de um fonoaudiólogo. Toda TV tem. Essa semana até deixou o narrador João Guilherme sem graça.

A propósito

A atriz portuguesa Maria de Medeiros deu entrevista ao Pedro Bial, em seu programa de quarta para quinta.

Talentosa, sempre um alguém de grandes trabalhos, agora como Blanche em “Verdades Secretas 2”, chama muita atenção pelo “português brasileiro” dela. Impressionante. E ela mora lá.

O usurpador

Em “Um Lugar ao Sol”, Renato/Christian (Cauã Reymond) e Bárbara (Alinne Moraes) se casam após ele tomar o lugar do irmão.

A sequência vai ao ar no capítulo deste sábado. É um meio que replay de tudo.



Muito triste

Ontem foi um dia que o jornalismo todo trabalhou no sacrifício.

A morte da Cristiana Lôbo, anunciada pela manhã, independentemente de nome da TV, jornal, rádio ou portal, mexeu com o coração de todos. Palavras faltaram.

Bate – Rebate

· Marco Aurélio Souza, do esporte da Globo, tem excelente olhar para as coisas pitorescas que acontecem no futebol…

· … Dentro e fora do campo. Faz sempre um trabalho interessante.

· Rafinha Bastos será o primeiro convidado da nova temporada de “Questionário Mionzera”, entrevistas exclusivas que Marcos Mion faz no YouTube…

· … Estreia nesta próxima terça, 19h…

· … Na fila nomes como Aretuza Lovi, Ana Clara Lima, Christian Figueiredo, Péricles, Chay Suede, Jerry Smith e Paola Carosella.

· Band inteirinha a partir de hoje no autódromo de Interlagos, para treinos e prova da Fórmula 1…

· … Jornalismo e esporte mobilizados. Entretenimento pegando carona.

· Faleceu, ontem, em São Paulo, Luiz de França Leite, sócio-fundador da TV Asa Branca, afiliada da Globo em Caruaru, município de Pernambuco, por problemas pulmonares.

· Zezé Motta será a entrevistada do “Roda Viva”, segunda-feira, na Cultura. Entre outros, Joyce Ribeiro e Taís Araújo na bancada.

· Cumprindo temporada de sucesso no Teatro Alfa, em São Paulo, o espetáculo “Cura”, da companhia de dança Deborah Colker, abriu sessão extra neste sábado.

· A partir do dia 16, o Star+ terá a estreia da série “Man in the Arena”, com Tom Brady…

· … Uma produção que aborda a lendária carreira construída pelo atleta da NFL, que acumula sete títulos do Super Bowl em 21 temporadas.

O Globoplay começou a gravar um documentário em homenagem a Gilberto Braga, morto em outubro. A proposta é registrar depoimentos de amigos, parentes, atores e diretores que trabalharam com o autor.

Lucélia Santos, protagonista de “Escrava Isaura”, foi a primeira a gravar. Malu Mader e Gloria Pires também estão na extensa lista.

