Flávio Ricco: Posts nas redes sociais – a mais nova fonte de renda dos famosos

Atrizes conhecidas, como Paolla Oliveira, Juliana Paes, Deborah Secco, Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa, entre outras, com milhares de seguidores nas suas redes sociais, estão cada vez mais exigentes e cuidadosas em relação a posts.Trata-se do conteúdo criado e publicado em alguma plataforma da internet, que pode ter o formato de imagem, vídeo, texto e áudio. Tudo junto ou separado.

As redes sociais e os blogs são os principais hospedeiros. Trabalho este que para muitas atrizes, hoje, já significa uma independência da TV, devido aos valores envolvidos, mas que também requer delas uma série de cuidados, antes de sacramentar qualquer acordo. Primeiro, a necessidade de algumas pesquisas. Milhares de perguntas, pra ver se aquela promoção não vai de repente refletir negativamente junto à própria imagem ou à de outras empresas com as quais têm parceria.

Depois, o aceite a determinadas exigências, tipo cabeleireiros, manicure caríssimos, além de demais adereços. E cobram, dependendo do nome, até 250 mil por um post. Um post apenas. Ou seja, essas atrizes/influencers ganham pelo menos 800 mil, 1 milhão por mês apenas com esta nova atividade. Algumas delas chegam ao absurdo de fazer oito, até dez posts por mês, de acordo com fontes da coluna.

TV Tudo

Renovou

Jornalista e apresentadora, Renata Saporito renovou por mais uma temporada o seu compromisso com “Largados e Pelados”, da Band.

Já gravou vários episódios.

Título

“Mar de Sertão” é o título da novela que Mário Teixeira desenvolve para o horário das 18h da Globo.

Patrícia Pedrosa será a diretora da trama.

Escalada

Carol Macedo entrou para o elenco de “Quanto Mais Vida, Melhor”, a próxima novela das sete da Globo. Fará a fase jovem da personagem vivida por Bárbara Colen, Rose.

Divergência

Sobre essa questão de pagamentos referentes aos direitos conexos envolvendo Viva e Globoplay, o ator Felipe Folgosi afirma que também tem a receber. É só mais um.

A Globo, por sua vez, diz que “efetua todos os pagamentos”.

E mais

Direitos conexos são os direitos dos intérpretes. “Direitos dos autores-roteiristas e diretores são direitos autorais, segundo a Lei 9610/98”, explica Marcílio Moraes. O escritor é outro que também se movimenta para receber esses direitos no streaming e TV paga.

Vem aí

Flávio Bauraqui (“Arcanjo Renegado”) interpreta Sandro na nova temporada da série Original Globoplay “Segunda Chamada”, que estreia no dia 10. O personagem trabalha em São Paulo durante a semana, mas não volta para casa depois do serviço pesado.

Perfil

Como mora longe e a passagem de ônibus não cabe em seu orçamento, Sandro prefere economizar morando na rua de segunda-feira a?quinta-feira.? Ele é um dos novos alunos do curso noturno para jovens e adultos da Escola Estadual Carolina Maria de Jesus.



Streaming

O Amazon Prime Video, no próximo dia 19, estreia “A Roda do Tempo”, baseada na série de livros homônima. Situada em um mundo onde a magia existe e apenas algumas mulheres têm permissão para acessá-la, a história segue Moiraine (Rosamund Pike).

Ela embarca em uma jornada mundial com cinco jovens, um dos quais foi profetizado como o Dragão Renascido, que salvará ou destruirá a humanidade.

Fim de papo

Chegaram ao fim as gravações da sexta temporada do programa “Lady Night”, da Tatá Werneck no Multishow.

Os novos episódios vão ao ar a partir de outubro.

Últimas gravações

Eduardo Sterblitch, atualmente no “The Masked Singer”, marcou presença nessas últimas gravações da nova temporada de “Lady Night”. Era um dos convidados mais aguardados e participou de uma divertida entrevista.

Entre os destaques, o quadro “Cabeleleila Leila”, em que Sterblitch demonstra agilidade como locutor na venda de produtos. O cantor Thiaguinho também gravou o programa.

Dispensado

O jornalista e apresentador Evaristo Costa, dispensado na última sexta-feira, ainda tinha um ano e meio de contrato com a CNN Brasil.

Numa rede social, ele não escondeu a surpresa de como tudo terminou.

Bate-Rebate

• Lázaro Ramos tem investido em séries da Globo. Depois de gravar “Aruanas”, vai aparecer na última temporada de “Sob Pressão”.

• Marcelo Médici grava, dia 15, uma participação especial em “A Praça é Nossa”, com o personagem Zoinho.

• Ana Clara Lima, ex-BBB, se jogou em todas as oportunidades no núcleo do Boninho e, não à toa, tem sido constantemente convocada para os diversos programas.

• A nova temporada de “Segunda Chamada” na Globoplay, a partir do dia 10, terá um total de seis episódios…

• … No elenco, Débora Bloch, Thalita Carauta, Paulo Gorgulho, Hermila Guedes, Silvio Guindane, entre outros.

• Rodrigo Simas, vice da “Superdança”, fará a série “Rio Connection”, parceria Globo e Sony…

• … Bruno Gissoni, seu irmão, também foi confirmado…

• … Marina Ruy Barbosa vive um dos principais papéis…

• … As gravações da série, totalmente falada em inglês, devem começar no fim deste mês.

• Beto Marden, já em negociação para voltar ao teatro musical, é um dos nomes mais requisitados do momento para eventos corporativos online.

C’est fini

Cantora e atriz, Jeniffer Nascimento seguirá fazendo as entrevistas de bastidor no “The Voice Brasil”. O programa chega à sua décima temporada na Globo, sob o comando de Tiago Leifert. Gravando.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!