Flávio Ricco: Por que tem monitor ligado na Globo na sala do VAR

O VAR, nos jogos de futebol, especialmente aqui no Brasil, está entre os temas mais discutidos.

Tem quem o considere um avanço ou instrumento ideal para fazer justiça nos próprios resultados, como existem também aqueles que entendem como completamente descabidas a grande maioria de suas intromissões.

Entre votos contrários e a favor, há uma discussão que está bem longe do fim. Porém, desde sempre todos estão de acordo que qualquer interferência externa nas decisões do árbitro em campo ou do próprio VAR continuam terminantemente proibidas.

Mas, então, como admitir, entre os tantos monitores da sala de vídeo, um deles sintonizado no ao vivo da TV que faz a transmissão?

Mais ainda se considerarmos que essa TV, a Globo, tem a “Central do Apito”, onde os ex-árbitros contratados manifestam-se imediatamente sobre qualquer lance duvidoso.

Ninguém aqui vai cometer a leviandade de dizer que já aconteceu ou um dia poderá acontecer algum intrometimento, mas, por via das dúvidas e diminuir pelo menos um pouco o tom das discussões, não é melhor evitar?

Presta atenção

Nesses dois últimos dias, a Endemol pegou todas as coisinhas dela e deixou as instalações da Rede TV!.

No contrato de dois meses, abril e maio, foram gravadas as novas temporadas do “Casamento às Cegas”, da Netflix, e o “Canta Comigo”, adulto e teen, da Record.

Porém…

A informação é que, entre Endemol e Rede TV!, já existem negociações bem avançadas para novo período de locação. Um terceiro contrato.

E com chances de bater martelo nesses próximos dias.

Humor

“Vai Que Cola”, a 9ª temporada, estreia dia 10 de julho na Globo, um domingo, depois do “Fantástico”. A pensão da Jô passa a se chamar “Pensão do Valdo”, em homenagem a Valdomiro (Paulo Gustavo).

Além de Nanny People, Jennifer Nascimento e Nando Rodrigues, o elenco conta com as participações de Gil do Vigor, Cissa Guimarães, Luis Roberto, Raphael Vianna, Jojo Todynho, Dudu Azevedo, Danielle Winits e Kaysar Dadour.

Esforço conjunto

Na Band, em todos os seus setores, mais que a expectativa, há a torcida para que José Luiz Datena desista da sua pré-candidatura ao Senado.

Apesar de bem colocado nas pesquisas, há o entendimento de que não será o melhor para ele.

Copa do Catar

Ainda da Band, está praticamente fechado todo o pacote comercial das suas emissoras de rádio para a Copa do Mundo.

O plano prevê a realização de um trabalho conjunto e a inclusão da Band FM, sempre muito bem situada nas pesquisas, está fazendo toda a diferença.

Sigilo

No SBT foi instalada uma investigação para descobrir por onde estão vazando algumas informações consideradas sigilosas.

Por aí se entenda, ordens diretas do acionista, que saem de lá de dentro antes mesmo de chegarem aos seus diretores. Comenta-se que já existem dois grandes suspeitos.

Uma vida

Nas suas redes sociais, em uma nota com muito orgulho, Nilton Travesso comunicou a saída do seu filho Marcelo Travesso da Globo.

Foram 30 anos de casa, uma história de 29 novelas e 2 especiais.

Bate-volta

Oscar Magrini voou na quarta e na noite desta última quinta-feira, ao lado de Antônia Fontenelle, apresentou a sétima edição do prêmio Portuguese Brasilian Awards, em Paris.

É a primeira vez que o evento acontece na Europa. Sempre foi nos Estados Unidos.

Alô, alô

Escolher Alanis Guillen para a Juma da nova “Pantanal” foi um acerto da Globo. Boa atriz.

Agora, com o desenvolvimento da novela, o tom da personagem foi crescendo um pouco demais. Passou do ponto. Ficou irritada e marrenta além da conta.

Navegando

E no dia de ontem, Alanis Guillen voltou a mostrar nas redes sociais imagens dos bastidores de gravações de “Pantanal”. E com a sua personagem Juma grávida. Os trabalhos no Mato Grosso do Sul caminham para o encerramento.

Merecido

Das mais oportunas a homenagem que o “Baita Amigos”, programa do Neto, prestou a Oliveira Andrade e Renata Saporito, a mais antiga apresentadora do BandSports, por ocasião dos 20 anos do canal.

Algo do tipo “arquivo confidencial”. Bacana.

Chamada de embarque

Renata Alves, do “Hoje em Dia”, na Record, a partir deste sábado fará gravações em Cabaceiras, na Paraíba.

Lá, mais uma vez lá, ela vai cobrir a tradicional Festa do Bode Rei.

Bate – Rebate

• As novas trilhas da Cultura Brasil, que estreiam nesta sexta-feira, levam a assinatura de João Marcelo Bôscoli…

• … Com uma programação rejuvenescida e dinâmica mais jovem, a rádio terá vinhetas específicas para os diferentes períodos do dia, inclusive nos finais de semana.

• Mauro Cezar Pereira não está aliviando pra ninguém em seus comentários esportivos…

• … Nem ex-jogadores, que exercem a mesma função, estão sendo poupados…

• … O seu último alvo foi o Pedrinho, do SporTV, que, particularmente, considero um dos melhores.

• Foi-se o tempo que atores da Globo tinham férias a perder de vista…

• … As escalações para novos trabalhos passaram a acontecer em prazos muito menores…

• … Leopoldo Pacheco, por exemplo, nem bem saiu de “Pantanal” e já entrou em “Cara e Coragem”…

• Karine Teles, também, foi confirmada para “Segundas Intenções”.

• Nos interiores da Jovem Pan, a informação é que a saída do Márcio Spimpolo não se deu por nenhuma Tutisse…

• … Assegura-se que foi por Marcelisse.

O assédio dos fãs em Pernambuco é uma questão que a Globo tem procurado administrar, durante as primeiras gravações de “Mar do Sertão”. O problema é que imagens feitas por celular já mostram muito do que está sendo feito.

