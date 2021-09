Flávio Ricco: Por que a Antena Um não toca música brasileira?

A Antena 1, já de muito tempo, tem “A número 1 em música” como slogan. Pela quantidade de execuções, com certeza sim. Muito bom gosto também.

Classuda. Faz por merecer a preferência de muita gente Porém, é de se estranhar, como sempre se estranhou, a completa exclusão da MPB da sua programação. Será que no meio dessa propalada abundância, abundância de qualidade, nenhuma das nossas se inclui? Existe alguma explicação para este impedimento?

Não deixa de ser um sinal dos tempos. Mas um sinal bem desconfortável.

No passado chegou a existir uma lei que determinava um “x” de execuções de músicas brasileiras nas emissoras de rádio por dia. Isso quando as FMs só tocavam o que vinha de fora. Mas ainda bem que não existe mais. Ninguém deve ser obrigado a nada. Mas usar de bom senso não custa. E essa exclusão dos nossos incomoda um pouco. Jura que para a Antena Um não tem ninguém aqui que mereça? Caetano, Marisa Monte, Gil, Elis, Bethânia, Paralamas…?

TV Tudo

Já que é assim

Por outro lado, no sentido oposto ao da Antena Um, existe a Nova Brasil FM, que só toca música popular brasileira.

Mas que também programa sempre as mesmas, geralmente antigas e que são repetidas, mais de uma vez, todos os dias. É como se a o repertório da MPB fosse só aquele e tivesse parado há uns 20 ou 30 anos.

Teclado

O trabalho da autora Raphaela Castro em “Reis” está bem acelerado.

E assim como “Gênesis”, a novela terá uma produção grandiosa e será dividida em várias fases. E, de acordo com o estabelecido, serão poucos núcleos e poucas tramas paralelas. Pegada de série.

Novo programa

Marisa Orth, em sua primeira vez no Multishow, não esconde a satisfação em dividir o protagonismo de “Central de Bicos” com Maurício Manfrini e Babu Santana. O humorístico é uma das grandes apostas do canal e estreia no dia 13, às 22h30.

“Eu nunca parei de considerar essa hipótese de trabalhar puramente com humor. Acho que o ‘Sai de Baixo’ me deu essa estatura… Eu acho sensacional fazer parte dessa turma”, comemora a atriz.

(crédito Juliana Coutinho)

Gravando

Como a pandemia vez por outra interfere no roteiro, a Globo ainda não sabe quando serão encerradas as gravações de “Verdades Secretas 2”, produção da Globoplay.

E também não existe uma definição sobre data de lançamento.

Trabalho é trabalho

Dia desses a coluna falou que os famosos estão se utilizando bastante das redes sociais e faturando muito com elas.

Isso aí mesmo. Tem que pensar no dia de amanhã.

No entanto…

É importante considerar que, sabendo usar, não vai faltar.

Os excessos acabam funcionando de forma contrária e perigosa. É preciso saber o momento em que a queimação da imagem deve ser evitada e que não será tão compensadora assim. Já existem até casos de permuta de sanduiche.

Instalações

Pessoal do TerraViva, canal da Newco, já está operando normalmente das novas instalações da rua Tabapuã, em SP.

E todos bastante satisfeitos com o que encontraram. As condições são das melhores. Até o final do mês, o BandSports deve tomar o mesmo caminho.

Estado de atenção

A Record, sem esconder de ninguém, já está dividida com Itapecerica da Serra, onde fica a sede de “A Fazenda”.

E o que se tem como informação é que, a qualquer momento, o Tik Tok poderá anunciar outros participantes.

(Nego do Borel, confirmado em ‘A Fazenda’ / Instagram)

Uma coisa…

“Um Lugar ao Sol”, substituta de “Império”, terá pouco mais de 100 capítulos. Apenas isso. As gravações devem terminar nas próximas duas semanas.

Isto se deve, claro, às dificuldades encontradas, que não foram poucas, para se gravar na pandemia.

… E outra

Diante das limitações encontradas e da impossibilidade de entregar um trabalho do tamanho que sempre existiu, a direção da Globo também quer acompanhar como será a resposta do público.

Numa dessas, outras experiências, com número menor de capítulos, poderão ser realizadas.

Bate – Rebate

• Após estrear em formato digital, Juliana Martins apresenta pela primeira vez ao público presencial a comédia “O Prazer é Todo Nosso”, a partir deste sábado …

• … O monólogo, inspirado na vida real da atriz e dirigido por Bel Kutner, fala sobre prazer sexual e liberdade da mulher…

• … Fará curta temporada no Teatro Prudential, Rio, nos finais de semana.

• Record já tem decidida a realização da segunda temporada do “Ilha Record” no ano que vem…

• … Por se tratar de um formato próprio, já existe a intenção de se planejar algumas pequenas mudanças até lá…

• … Sabrina Sato na apresentação foi aprovada com louvor.

• No “Bake Off Brasil – Mão na Massa”, neste sábado, no SBT, Nadja Haddad vai receber o chocolatier Alê Costa como convidado.

• Antonio Caloni está confirmado no elenco de “Além da Ilusão”, de Alessandra Poggi, com direção de Luiz Henrique Rios…

• … É a novela que irá substituir “Nos Tempos do Imperador”, na Globo, faixa das 18h.

C´est fini

Terminaram no Rio as filmagens de “Níobe”, longa do diretor Fernando Mamari. O roteiro aborda o jogo do poder e reúne no elenco Kadu Moliterno (Presidente Naya), Roberto Pirillo (General Honório), Timóteo Heiderick (empresário John) e Breno de Filippo (Deputado Braga). Na história, as intrigas e traições dos poderosos acabam interferindo no destino dos personagens de Bárbara França (prostituta Rita) e de André Ramiro (segurança Chicão).

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!