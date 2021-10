Flávio Ricco: Poliana Abritta vai tirar férias

Colaboração: José Carlos Nery

Poliana Abritta comemora 7 anos de “Fantástico” no dia 2 de novembro.

Como “presente”, já se prepara para um novo período de rápidas férias no programa.

Volta da Record ao futebol de São Paulo é também uma volta na história

Agora em janeiro teremos o início dos campeonatos regionais de futebol e o fato a se destacar é a volta da Record ao Paulistão. Ou ao início de tudo.

Única no ar entre as grandes TVs do passado, existe toda uma tradição neste retorno. Um tempo em que as condições eram próximas de zero. Até mesmo para um jogo no Pacaembu se exigia uma “operação de guerra”, com fios e cabos se arrastando por milhares de metros.

Foi aí que tudo começou, movimentando nomes como os de Raul Tabajara, Paulo Planet Buarque, Flávio Iazzetti, Elpídio Reale Jr e Silvio Luiz.

Anos mais tarde, em meio a enormes dificuldades para produzir novelas ou mesmo programas que pudessem concorrer com emissoras mais poderosas, a Record voltou ao futebol, valendo-se que não era preciso pagar nada por isso. Não tinha cobrança de direitos.

Narrador Hélio Ansaldo, comentarista Silvio Luiz, com reportagens de Flávio Prado. Em pouco tempo, Hélio e Silvio inverteram as funções.

E foi aí que surgiram bordões como, “acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui”, “Pelas barbas do profeta”, “Olho no Lance” e “me conta aí o que só você viu”, entre tantos outros.

Bom ter a Record de volta aos campos esportivos e poder revelar outros Tabajaras, Silvios e Ansaldos para continuar a escrever essa história tão bonita.



Teve um parênteses

Em toda essa história da televisão no futebol, em meados dos anos 1960, o então presidente da Federação Paulista de Futebol, João Mendonça Falcão, entendeu que as TVs deveriam pagar para transmitir o campeonato.

Record e Tupi, como não tinham como e nem dinheiro, resolveram desistir. Não tinha mais futebol na TV.

Mas aí…

Em busca de uma solução para as tardes de domingo, Tuta, Nilton Travesso, Manoel Carlos e Raul Duarte, da Equipe A, da Record, decidiram criar o “Jovem Guarda”.

E chamaram para a sua apresentação um cantor, Roberto Carlos, que estava começando a fazer sucesso. E foi aquela loucura.

Anote

“Gênesis” vai até 16 de novembro na Record. Está tudo gravado e agora é só exibição.

Depois dela, compactos de “Os Dez Mandamentos” e “A Terra Prometida”, como preparação para a estreia de “Reis” no começo do ano.

Elenco de Reis

Giovanni Dopico assinou com a Record e estará no elenco de “Reis”.

O seu último trabalho foi como Santiago em “Malhação Vidas Brasileiras” na Globo. Giovanni se junta a nomes como Vinícius Redd, Daniel Blanco, Pâmela Tomé e Dudu Pelizzari, também já escalados.

Chegando

E conforme estabelecido, no dia 21 de novembro, Maju Coutinho e Alex Escobar vão iniciar seus trabalhos no “Fantástico”.

O programa passará a ter duas mulheres no comando, enquanto Escobar assume a parte esportiva.

Natural isso

É muito provável que Tadeu Schmidt assuma, além do “BBB”, o “The Voice Brasil” em 2022.

Já é uma possibilidade em estudos. Também no caso, substituição pura e simples.

Fafá

Fafá de Belém será a convidada especial do “MasterChef”, na Band, nesta terça-feira.

E bem no episódio que irá definir os 10 melhores cozinheiros desta temporada, com a mesma simpatia e alegria de sempre.



Teatro

Com Carina Sacchelli, Marcélli Oliveira, Rubi Schumacher e Tammy Di Calafiori no elenco, a comédia “Casório” chega ao público em versão virtual, a partir do dia 21, às 20h.

Apresentações através da plataforma Zoome.TV.

Devagar

Pode tirar o cavalo da chuva, que finalmente voltou a cair em alguns pontos importantes, mas em se tratando de Rede TV! a ordem que deve prevalecer, em relação a este ano, é tocar do jeito que está.

Nada está previsto para a sua programação nos próximos meses. Nem mesmo o programa de namoro da Luciana Gimenez.

Próxima das sete

Em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, com estreia prevista para 22 de novembro na Globo, Ana Lucia Torre vive Celina, e Tato Gabus Mendes interpreta Daniel Monteiro e Bragança, pais de Guilherme (Mateus Solano), um médico.

Ela, uma psicanalista, e Tato, um advogado aposentado.



Bate-Rebate

• “Verdades Secretas 2” será disponibilizada em blocos de 10 episódios, até o dia 15 de dezembro. Estreia nesta quarta-feira na Globoplay…

• … E de acordo com a diretora Amora Mautner, uma produção pra lá de quente em matéria de cenas de sexo…

• … Tanto assim que houve a necessidade de contratar uma professora para auxiliar o elenco nesse departamento, “porque esgotou o repertório sexual”.

• A propósito, Claudia Leitte incluiu a “pole dance” no seu roteiro…

• … E contou também que está “malhando que nem animal”, na expectativa de retomar os trios no Carnaval.

• Renata Sorrah fará a série em inglês “Rio Connection”, parceria Globo e Sony…

• … Também estão confirmados o francês Aksel Ustun, Thiago Felix, Erick Andrade, Marina Ruy Barbosa, entre outros.

• A jornalista Janine Borba está de volta ao jornalismo da Record, recuperada de uma cirurgia no quadril.

• As cenas de “Além da Ilusão”, próxima das seis, na Globo, gravadas na mineira Poços de Caldas nas últimas semanas serão distribuídas nos 9 primeiros capítulos…

• … ”Além Ilusão” que também terá Bárbara Paz no seu elenco.

C’est fini

Nesta próxima quinta-feira, depois de mais de um ano e meio, o “Hoje em Dia”, da Record, terá os seus quatro apresentadores trabalhando juntos de novo.

Conforme a escala, Ana Hickmann, Renata Alves, Ticiane Pinheiro e César Filho.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!