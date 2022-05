Flávio Ricco – Perigo na área: MasterChef pode ser atropelado por Corinthians e Boca

Colaboração: José Carlos Nery

Pensa comigo: a Band, há muito tempo, tinha escolhido 17 de maio para a estreia da nova temporada do “MasterChef”. Acontece que, por uma dessas obras do destino, neste dia 17, praticamente no mesmo horário, haverá uma transmissão da Libertadores da América no SBT, simplesmente Boca Juniors e Corinthians, um Argentina e Brasil.

Diante disso, a pergunta: o que recomendaria o bom senso?

Mesmo em se tratando de produtos que não têm nada a ver um com o outro e podem se destinar a públicos diferentes, caracterizando a chamada contra-programação, alguém tinha que mexer para evitar prejuízos que poderão ser inevitáveis.

Mudar o futebol, impossível. Mas o dia do lançamento de um programa, por que não? Seria a primeira vez?

Essa possibilidade da Band mudar essa data chegou a ser discutida, mas no fim, como posição oficial, se entendeu que, por força de contratos comerciais e compromissos com a parceira Discovery, o melhor foi deixar como está.

O que vai dar? Assim como será Boca e Corinthians, difícil saber quem sairá perdendo. Ou perdendo mais.

TV tudo

Tem outra

Programação de TV não precisa ser, como nunca foi, alguma coisa com traços definitivos. Que por nada se possa mexer.

Há a necessidade, diante de alguns inesperados cenários e até em benefício próprio, promover determinadas alterações. Nada mais natural, mas é tudo o que não vai acontecer nesta terça-feira.

Ponto 1

Na CNN Brasil, o bom e versátil Daniel Adjuto está em período de férias.

Durante a sua ausência, Jairo Nascimento estará ocupando a bancada do “CNN 360º”. Quando a coluna fala em bom e versátil, é porque o Adjuto sabe se colocar de forma diferente e tem todo um jeitão para o entretenimento.

Ponto 2

Jairo Nascimento, jornalista e apresentador, pra quem não sabe, vem a ser filho do ex-goleiro Jairo, o Panteras Negra, falecido em 2019.

E que entre outros tantos clubes, fez história no Coritiba e Corinthians.

Pescou?

No último “Programa de Todos os Programas”, a convidada Patrícia Abravanel revelou que na gravação do Troféu Imprensa, dia 7 que vem, as duas primeiras fileiras serão reservadas para convidados especiais.

Por aí se entenda, pessoal da família Abravanel.

Informação

Luís Fabiano, da Ponte, São Paulo, Porto e Sevilha, entre os principais, está muito próximo de um acerto com a Band para reforçar o time de comentaristas da casa.

Rádio e TV.

Está fechado

Em se tratando de Band, está sacramentado um outro acordo com a Discovery, este de agora para a exibição do “Desafio em Dose Dupla”. Programa de sobrevivência na selva, tipo “No Limite”.

Lançamento deve acontecer muito em breve.

Maratona

Meio que na loucura de sempre, Luciana Gimenez, prestes a estrear o “Operação Cupido” na Rede TV!, grava nesta quinta-feira o “Rolling Kitchen Brasil”, programa do Paulo Vieira no GNT.

Luciana também está certa na próxima temporada do “Lady Night”, com Tatá Werneck, no Multishow.

A próxima

“Romeu e Julieta – Amor Proibido” foi anunciada como substituta de “Poliana Moça” no SBT. Porém, ainda não foi batido o martelo quanto ao início de produção.

Isso porque a atual novela infantil, que estreou na segunda quinzena de março, “vai longe”. Muito longe.

Números

“Os Donos da Bola”, do Neto, segundo levantamento feito pela Band, é o programa de maior audiência da casa, em São Paulo, até a entrada do “Brasil Urgente”, do Datena.

E é tudo que uma TV deseja: bom, barato e com muitos merchandisings.

Intervalo

Com a Strepsils e Naldecon, a Reckitt Benckiser está chegando como patrocinadora do “Power Couple Brasil 6”.

É interessante verificar como, após só uma semana de programa no ar, o Comercial da Record passou a ser tão intensamente procurado.

Linguagem

Crédito Globo/Maurício Fidalgo



Em suas negociações com o mercado, a respeito de projetos estrelados por Ivete Sangalo, a Globo destaca que a artista, “figura com carisma único”, conversa com todas as faixas etárias e classes sociais.

No dia 27, após “Pantanal”, tem especial de Ivete na Globo.

Pitaco

Ontem, na convocação da seleção brasileira, foi informado que a Pitch, empresa contratada para este fim, terá que encontrar um outro amistoso para substituir o agora cancelado Brasil e Argentina.

Os jogos contra Coreia e Japão, em Seul e em Tóquio, estão mantidos para 2 e 6 de junho.

Tudo bem

Não se pode esquecer que, atrás do cancelamento de um jogo, existem outros tantos interesses, inclusive patrocínios e compromissos comerciais, que deixam de ser cumpridos.

E, por outra, será que na CBF não existe gente suficientemente competente para marcar jogos? Precisa recorrer a uma empresa?

Bate – Rebate

· Seria o caso de descobrir se o Raphael Veiga tomou a namorada de alguém na CBF. Não é possível…

· … Ontem, em nova convocação, mais uma vez não foi lembrado.

· Uma curiosidade em relação aos programas produzidos pela Endemol Shine aqui no Brasil…

· … Ela sempre se encarrega de levar tudo para o local de gravação: telão, câmeras, demais equipamentos, pessoal…

· … É assim, por exemplo, com os produtos realizados para Netflix e Record nos estúdios da Rede TV!.

· Será amanhã mesmo ou pode ser ainda hoje que a Conmebol vai revelar quem vai transmitir a Libertadores de 2023 a 2026…

· … A coluna, modestamente, continua com as suas fichas apostadas em Globo, Disney e Paramount.

· Você viu a nova série do Wagner Moura na Apple TV, “Iluminadas”?…

· … Se não viu não sabe o que está perdendo…

· … Um desempenho que apenas vem comprovar o nível de excelência atingido por ele e que nos já dá a certeza de ser o maior ator brasileiro a trabalhar no estrangeiro.

· Rede TV! demitiu ontem Gretchen, Narcisa Tamborindeguy e Tokinho, apresentadores do “Encrenca”.

C´est fini

Sobre a possibilidade de desenvolver um trabalho que contaria a fase jovem de Nazaré Tedesco, vilã interpretada por Renata Sorrah em “Senhora do Destino”, Aguinaldo Silva deu a seguinte explicação: “Por enquanto é apenas uma ideia. Porém, caso eu a leve adiante, a Globo seria a primeira a ser consultada”. Como se sabe, a emissora possui todos os direitos sobre a obra e seus personagens.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!