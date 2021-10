Flávio Ricco: Patrícia Abravanel deve diminuir jornada no SBT

Colaboração: José Carlos Nery

Por causa das gravações do “Programa Silvio Santos”, já se comenta que Patrícia Abravanel poderá reduzir sua jornada no diário “Vem Pra Cá” das manhãs.

Em vez de todos os dias, só participaria três vezes por semana.

1994 – 2022, um traço na história

No papel, 2022, em seu esboço, nos leva a relembrar muito do que aconteceu em 1994.

Ano que a política estava em caldo quente, depois da cassação de Fernando Collor, o fim do mandato de Itamar Franco e o embate entre Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio da Silva na disputa da Presidência da República.

No dia 3 de outubro, em turno único, FHC ganhou as eleições com 34 milhões de votos contra 17 de Lula e 4 de Enéas Carneiro, a grande surpresa.

Antes disto, em 1º de maio, o Brasil chorou a morte de Ayrton Senna no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.

Mas depois, 17 de julho, comemorou o quarto título mundial da Seleção Brasileira de futebol, ao vencer a Itália, nos Estados Unidos, nos pênaltis, por 3 a 2, após um 0 a 0 no tempo normal.

Foi um ano de grandes reportagens e fortes emoções.

A mídia, agora, terá pela frente uma disputa presidencial, que já começa a mexer com a saúde de todos, além da esperança do povo em uma nova vitória na Copa do Mundo, tudo isto ainda ao tempero da triste pandemia da Covid-19.

Que venha 2022.

TV Tudo

Uma diferença

Na disputa das eleições em 1994, diferentemente de agora ou do que está se prometendo, o ódio e a radicalização não entraram em jogo.

Foi uma disputa respeitosa, honesta.

Voz

Crédito: Divulgação

Laís Yasmin, ex-The Voice, com vários trabalhos em novelas da Record e Band, está lançando agora “Modo Automático”, que fala muito da forma como as pessoas estão vivendo nos dias atuais.

A música, que até propõe uma reflexão, já nasce com um clipe, no canal da Laís no YouTube.



Ele quer ver

O SBT, a pedido do dono, neste próximo final de semana vai gravar o musical “Silvio Santos Vem Aí”, em cartaz no 033 Rooftop do Teatro Santander.

Silvio Santos quer assistir em casa. E também mandou colocar chamadas do espetáculo no ar.

Está confirmado

A Globo já tem definida para 17 de janeiro, uma segunda-feira, a estreia do “BBB 2022”.

Além da expectativa que passa a existir em torno da escolha dos participantes, a estreia de Tadeu Schmidt.

Entrevista

Nesta quinta-feira, Malu Mader é uma das convidadas de “O Tempo Que A Gente Tem”, às 23h, no GNT.

No programa, conduzido por Leilane Neubarth, uma conversa sobre a consciência da idade e como chegar à maturidade da melhor maneira possível.

Bomfim em Reis

Depois de “Gênesis” e “Nos Tempos do Imperador”, Roberto Bomfim fechou novo contrato com a Record, agora para o elenco de “Reis”.

Bomfim que ainda aparece na edição especial de “Império”, na Globo.

Jornada dupla

O programa do Amaury Junior passa a ser exibido duas vezes por semana na Rede TV!.

Às quartas e sextas-feiras, faixa da meia-noite, depois do “Leitura Dinâmica”.

Esquema de sempre

Aos poucos, por sinal, o programa do Amaury Junior está readquirindo o seu formato de sempre.

As festas e os grandes eventos, sociais e corporativos, começam a voltar com moderação.

Integração

O Grupo Bandeirantes segue focado na integração de veículos e aproveitamento de seus talentos. A partir do dia 3 de novembro, Maiara Bastianello passará a conciliar a apresentação do “Bora SP”, da Band, com o jornal “BandNews São Paulo”, da BandNews FM, ao lado de Sheila Magalhães e Ivan Brandão.

Antes de ir para a TV, Maiara foi produtora, repórter e apresentadora da rádio.

Pegou mal

A redatora e atriz Mhel Marrer, na última “Praça” do SBT, passou do ponto em uma brincadeira, chegando a citar o município da Praia Grande e quem mora ou frequenta lá.

A cidade, ofendida, protestou. E o programa, ontem, gravou uma retratação, que irá ao ar na outra quinta-feira.



Próximo programa

Faro e Gustavo Violeiro / Crédito Edu Moraes/ Record TV

A Record exibe no próximo domingo o quinto episódio do “Canta Comigo Teen 2”, após o programa “Hora do Faro”.

Rodrigo Faro, em sua apresentação, conta sempre com os trabalhos de Ticiane Pinheiro nos bastidores.



Bate – Rebate

· A coletiva de imprensa para o lançamento do “Perrengue na Band”, online, será na próxima quarta-feira, às 18h…

· … O programa estreia no dia 7, às 20h, depois do “Terceiro Tempo”.

· Felipe Bueno, ex-Band, atuou ontem como convidado no primeiro dia da TV Jovem Pan News.

· Marina Ruy Barbosa já está participando normalmente das gravações de “Rio Connection”, série da Sony com a Globo.

· Band coloca hoje no mercado o plano da Fórmula 1 do ano que vem…

· … E com uma apresentação acima dos costumes da casa.

· Agora com uma nova organização, o concurso Miss Brasil Universo 2021 terá direito a uma série em estilo reality show…

· … “Behind The Crown” estreia neste domingo e será apresentada pelo canal UMiss, na plataforma Soul TV…

· … Serão 11 episódios, de aproximadamente 20 minutos e exibidos a cada dois dias até 8 de novembro.

· Estrelado por Seu Jorge, “Pixinguinha – Um Homem Carinhoso” tem data de estreia confirmada nos cinemas em 11 de novembro…

· …Direção de Denise Saraceni e Allan Fiterman, com roteiro de Manuela Dias.

C’est fini

A série original Globoplay “Eu, a Vó e a Boi”, escrita por Miguel Falabella, será exibida pela Globo, a partir do dia 22 de novembro após o programa de Pedro Bial. No elenco, Daniel Rangel, Arlete Salles, Vera Holtz, Danielle Winits, Marco Luque, Alessandra Maestrini, Otávio Augusto, entre outros. Trata-se de uma história real que viralizou na internet, sobre a inimizade de duas mulheres.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!