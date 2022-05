Flávio Ricco: Participação de Jade Picon em novela vira drama

Colaboração: José Carlos Nery

Existe toda uma situação em cima da especulada escalação da influenciadora digital e youtuber, ex-BBB também, Jade Picon em “Travessia”, de Glória Perez, na fila das 21h da Globo.

Precedente: Grazi Massafera, do mesmo “Big Brother”, edição de 2005 e a novela do Manoel Carlos, “Páginas da Vida”, na sequência.

Na ocasião, os protestos foram os mesmos de agora e em um volume muito maior até entre o elenco. Houve alguém, entre as atrizes presentes, que se recusou a fazer cenas com a Grazi.

E nada mudou de lá até aqui.

O caso da Jade tem recebido críticas na mesma altura, embora nem ela ou a Globo, pelo menos até agora, tenham se manifestado ou confirmado qualquer coisa. Ainda assim, ânimos inflamados.

Mas nada, enfim, que extrapole a apenas o cumprimento do que a lei determina. Sendo tudo verdade e a Globo venha mesmo a confirmar a escalação da Jade, bastará a ela a apresentação do DRT, que demonstre seu registro profissional. Simples assim. E ponto final.

TV Tudo

Silêncio

Além da Globo e da própria Jade, a coluna também procurou Gloria Perez e o diretor Mauro Mendonça Filho para se posicionarem sobre essa questão. Ninguém respondeu.

De volta

Crédito Faya



Juliane Araújo, longe da TV desde “O Outro Lado do Paraíso”, fará uma participação em “Além da Ilusão”, da Globo, como Sueli.

A personagem será usada por Davi (Rafael Vitti) para desmascarar Joaquim (Danilo Mesquita), que terá se relacionado com ela. A ideia é convencer Isadora (Larissa Manoela) de que Joaquim não a ama de verdade.



O que acontece?

Não é por nada, mas há muito tempo a Band não tinha uma grade tão bem amarrada, com “Brasil Urgente”, “Jornal da Band” e o “Faustão”.

Isso todas as noites. Por que então os números ainda não são melhores? Onde está pegando?

Traduzindo

Evidente que tem a concorrência e a necessidade de seguir, insistir com o trabalho de conquistar o público, mas já era tempo de ter mudado alguma coisa e melhorado um pouco a audiência.

Datena sempre deu resultados, o jornal é bem feito e o Fausto dispensa apresentações ou comentários. Numa dessas os aparelhos do Ibope só estão em domicílios de pessoas que não gostam da Band. Brincadeira, né?

Tudo certo

Aqui já foi dito e repetido inúmeras vezes que o serviço do Ibope incontestadamente é sério. Tivemos provas disso em inúmeras ocasiões.

Só que alguma coisa estranha aconteceu, no instante que o streaming também começou a ser aferido. Baixaram os índices de toda a TV aberta. Um mistério que até agora ninguém esclareceu. A Band é só mais um exemplo.

Volta ao passado

Segundo aferições do Ibope, 28% dos consumidores de vídeo on demand assistem ao conteúdo acompanhados de alguém.

Não deixa de ser uma volta aos antigos tempos, quando tudo se resumia a um só aparelho por domicílio.

Agora não

Além de um trabalho com o Sorriso Maroto, Arthur Aguiar, campeão do “BBB”, está fechando várias outras parcerias musicais e uma agenda de shows a partir de São Paulo.

Novela, ao que tudo indica, ainda não aparece em radar nenhum.

Atualização

Com o avanço das medidas contra a pandemia, isso também vai se refletir nas próximas novelas.

Rosane Svartman, por exemplo, fará mudanças no roteiro de “Tente Outra Vez”, da Globo, produção na fila das 19h.

Bola de neve

A Netflix iniciou um processo de demissões no mundo para conter gastos e fazer ajustes. Nos Estados Unidos os efeitos são mais sentidos.

Resta saber se essa operação não irá atingir também nosotros por aqui.

A propósito

A Netflix procura um profissional para cuidar da sua área comercial.

E quer alguém com muita entrada no mercado. Ao que se informa, a ideia é buscar na propaganda necessário reforço de caixa.

Palco

Divulgação

Laís Gavazzi, a Inês de “Além da Ilusão”, novela das 18h na Globo, se prepara para voltar aos palcos.

Já está certa a sua participação em “Katharine, o estranho caso do Dr. Jekyll e Sr. Hyde”, no segundo semestre, que já tem apresentações confirmadas em Portugal.



Bate – Rebate

• TV Jovem Pan tirou do ar o programa especial da guerra da Ucrânia. O noticiário agora fica limitado aos seus telejornais.

• “Band Eleições” já tem a sua estreia confirmada para o mês que vem…

• … Exibição às segundas-feiras, final de noite.

• Vildomar Batista será o novo diretor artístico da Rede TV!?…

• … Não há informações se houve conversa, muito menos propostas, mas a cúpula da emissora nega.

• Alinne Prado e Eri Johnson recebem, nesta sexta, o cantor e compositor Ivo Meirelles no “Bom Dia Você” às 10h, na Rede TV!…

• … Integrante do grupo musical Funk’n’Lata, ele vai apresentar alguns dos seus maiores sucessos.

• Foi divulgado o primeiro trailer do filme “A Verdade”, com Drica Moraes no elenco…

• … Suspense, que envolve o assassinato de um prefeito. Dia 30 de junho nos cinemas.

• A Globo encerra nesta sexta a exibição de “O Clone”.

• Disney anunciou a conquista dos direitos de transmissão de Roland Garros.

C´est fini

O Sony Channel exibe no próximo dia 24, às 21h, o 14º episódio da 18ª temporada da série “Grey´s Anatomy”, cujo roteiro foi escrito pelo brasileiro Beto Skubs. Ele é, ainda, um dos produtores e também fará uma aparição em uma das cenas daquele que ficou conhecido como o “episódio brasileiro”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!