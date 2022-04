Flávio Ricco: Parada de Galvão não está bem explicada

Colaboração: José Carlos Nery

Pode ser bobagem, ou alguém aqui enxergando fantasma atrás da porta, mas essa despedida do Galvão Bueno, depois da Copa, ainda carece de mais explicações.

É certo que ele próprio já havia anunciado, mais de uma vez, que iria parar, mas esse momento sempre foi postergado. Agora, meio que do nada, se encarregou de avisar no Twitter que o jogo contra o Chile, às vésperas da sua realização, seria o seu último da seleção no Maracanã. Algo que até justificaria uma transmissão com mais pompa e circunstância, por tudo o que o Galvão representa na narração esportiva. Mas não. E, sendo o Mundial do Catar a sua definitiva pendurada de chuteiras, como se informa, justo também que as merecidas homenagens começassem desde já.

A Globo sempre se notabilizou por colocar um ponto final nas relações com seus talentos de forma elegante.

A saída do Fausto Silva mostrou um novo momento, bem mais frio da empresa. Tomara que com o Galvão não aconteça a mesma coisa.

TV Tudo

Máquina zero



Crédito Blad Meneghel

Giovanni Dopico é Gadiel na primeira fase de “Reis”, na Record. O detalhe é que logo depois de gravar as últimas cenas da série, ele optou por uma mudança radical e raspou a cabeça.

Agora, vive a expectativa de um próximo trabalho.



Sem tantas

A partir desta próxima segunda-feira, com o lançamento da sua nova programação, a CNN Brasil irá flexibilizar as normas quanto ao vestuário e tirar a gravata dos seus apresentadores.

Só Márcio Gomes e William Waack serão as exceções.

Vem aí

A Globo comprou os direitos do livro “Arrastados”, da jornalista Daniela Arbex.

Mas nada consta até agora se será transformado em documentário, série ou filme.

Vale destacar

Daniela Arbex também é autora do premiado “Todo Dia a Mesma Noite”, sobre o incêndio na boate Kiss, livro já negociado com a Netflix para produção de serie. Lançamento previsto para 2023.

Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Leonardo Medeiros e Debora Lamm integram o elenco.

Rádio na Copa

As rádios Bandeirantes, Jovem Pan e Transamérica, de São Paulo, já têm direitos fechados para a transmissão da Copa do Mundo do Catar.

E todas no mercado já negociando as suas cotas comerciais.

A propósito

Há um trabalho na TV Jovem Pan em busca de um evento esportivo para a sua programação.

Acredita-se que, a partir de algumas sondagens, isso possa acontecer ainda neste primeiro semestre do ano.

Por enquanto

O “Rede TV News”, da Rede TV!, será exibido às 19h30 somente aos sábado, a partir de amanhã.

Nos demais dias da semana, permanece às 21h30. A inversão com o “TV Fama” e mexida na bancada só mais à frente.

No prego

Divulgação



No SBT ainda não há uma decisão se o Troféu Imprensa será ou não realizado este ano.

Silvio Santos, em férias, não deu start e nem resolveu nada a respeito. Uma decisão que só deve acontecer na sua volta, final deste mês, começo do outro.



Reforços

Os ex-Globo Silvio César e Guilherme Florentino passam a reforçar a equipe do Antonio Zimmerle na Band.

Ele que já era diretor nacional de programação, agora vai acumular o corporativo, em uma tabelinha do Rodolfo Schneider. Falta só o comunicado.

Outra coisa

Também é certo que haverá mudanças na faixa da manhã da Band.

Este é o desejo. Mas, por enquanto, só existem ideias e especulação de nomes. Nada de mais concreto.

Barulho

A Globo está preparando uma grande campanha de lançamento para “Túnel do Amor”, novo programa de Marcos Mion, no Multishow, com estreia marcada para 27 de abril.

Entrará no ar após a grande final do “BBB22”, marcada para dia 26.

Bate – Rebate

· Leonor Corrêa assume o novo departamento de dramaturgia da Band.

· A Globo exibe nesta sexta-feira o último “Globo Repórter” com Francisco José. Foram 46 anos de casa.

· Agora ex-contratado, Edmundo ainda terá um compromisso na Band, nesta sexta-feira, como convidado do “Churrascão do Faustão”…

· … Também no programa, Eduardo Costa, Cheiro de Amor e Diogo Portugal.

· Marcio Falcão, que já tinha um trabalho bem ativo na redação, virou repórter da Globo em Brasília.

· Letícia Tomazella, Sophia Abrahão, Bernardo Felinto e Sérgio Harger acabaram de rodar em Brasília o filme “Letícia”. Trabalho do cineasta Cristiano Vieira.

· Viviane Araújo deixa o elenco de “Olho por Olho”, do João Emanuel Carneiro. Gravidez.

· Record, com o futebol, foi melhor no Rio do que em São Paulo na quarta-feira…

· … O jogo Flamengo e Fluminense colocou a Record na liderança isolada, com 22 de média e share de 33,8. Maior do ano até agora…

· … Amanhã, sábado, tem o jogo de volta.

· Em parceria com a BBC, o Canal Rural estreia nesta sexta, às 20h30, a terceira temporada da série “Seguindo a Comida”, apresentada pelo botânico James Wong…

· … O programa, em 8 episódios, investiga os caminhos do agronegócio para garantir a alimentação mundial no futuro e os aprendizados e embates à cadeia alimentar causados pela pandemia.

· Seria ontem, mas ficou para hoje importante reunião da direção da Band.

C´est fini

O figurino dos canais Newco – BandSports, Terra Viva e Sex Privê, entre outros – já viveu dias melhores. No setor feminino, as reclamações são muito fortes. Tudo bem agitado.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!