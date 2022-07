Flávio Ricco – Parabólicas enormes já têm dia marcado para desaparecer

Colaboração: José Carlos Nery

O 5G foi oficialmente ativado nesta última quarta-feira, em Brasília, como a primeira capital do país a receber esta nova tecnologia.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicação – Anatel, em data ainda a ser fixada, as próximas cidades serão São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa.

Por questões logísticas, entenda-se compra e chegada de necessários equipamentos, o prazo para funcionamento em todo o país foi estendido até 29 de setembro.

Entre tantos avanços e vantagens, também será possível iniciar a troca das enormes antenas parabólicas, da Banda C, que hoje atendem mais de 65 milhões de brasileiros, por outras muito menores da Banda KU.

O modelo é bem semelhante aos aparelhos utilizados pelas operadoras da TV paga, Claro, Vivo e Sky, e irá ampliar, em qualidade e com sinal digital, a recepção da TV aberta.

Para se ter uma ideia, muito em função disso e ninguém ser obrigado a pagar absolutamente nada, a audiência média da TV americana, nos últimos 5 anos, subiu de 12 para 30 pontos.

Aqui, durante os próximos 18 meses, para possibilitar essa completa mudança, será disponibilizado o funcionamento das duas bandas.



TV Tudo

Não é por nada

De nada adianta todo esse avanço da tecnologia e a perspectiva de crescimento da TV aberta, se a amostra do Kantar Ibope continuar a mesma, pequena como está.

É conveniente que também por aí se observem avanços necessários.

Saia justa

Cobranças existiram no SBT do por que, só depois da AACD se manifestar, foi tomada a decisão de afastar o “comediante” Léo Lins?

O que se informa é que, além de todo absurdo cometido, já havia motivos suficientes para isso.

Gravações

Os primeiros episódios da décima temporada do “Vai Que Cola” serão gravados, a partir de agosto, em estúdio e locações na região dos Lagos, no Rio, fazendo as vezes do deserto da Arábia.

Katiuscia Canoro e Raphael Vianna reforçam o elenco. Direção de Silvio Guindane.

Susaninha

Divulgação Globo



Susana Vieira participou do evento de lançamento online da série “Novelei”, que estreia no dia 11, às 20h, no YouTube em parceria com a Globo.

A atriz comemorou o fato de trabalhar com uma “galera mais jovem” e de reencontrar amigos, como Tony Ramos, e não poupou elogios ao projeto. No programa, ela faz uma inteligência artificial, Susaninha.



Posição

Em relação ao seu desligamento do “The Chef”, na Band, Lucas Salles enviou um posicionamento à coluna.

“Na verdade o meu contrato, a princípio, iria até final de setembro. A gente chegou a conversar sobre renovação. Tudo indicava que sim. E infelizmente na quarta-feira (29) fui pego de surpresa, avisado que eu não iria continuar no programa”. A parceria foi encerrada de comum acordo.

Programação

“Cúmplices de um Resgate”, produzida entre 2015 e 2016, em reprise, vai substituir “Carinha de Anjo” no SBT, a partir do dia 25.

Durante uma semana, começo de uma e final de outra.

Está fora

Patrícia Abravanel está tocando sozinha o expediente do “Programa Silvio Santos”, encarregando-se das suas gravações.

O nosso herói vai continuar mais essa semaninha de fora.

Está complicado

O esporte da Band está esperando um sinal verde da programação para saber se fecha ou não uma nova temporada de transmissões do campeonato alemão.

O problema é que várias datas coincidem com a Fórmula 1. Aí já deixa de ser bom negócio.

Esvaziado

O SBT liderou a audiência com a classificação do Corinthians para as quartas da Libertadores, nos pênaltis, contra o Boca.

Tudo bem que tomou sufoco, mas ganhou. Na mesma noite, Athletico-PR e Atlético-MG também passaram. E, mais uma vez, se comprovou que o futebol sul-americano respira por aparelhos.

Imperador

Paramount+ marcou para dia 21 o lançamento do documentário “Adriano, Imperador”.

Trabalho que relembra a trajetória de um dos maiores nomes do futebol brasileiro, narrado pelo próprio atleta.

Afinados



Divulgação

Os irmãos, atores e cantores Davi e Mari Campolongo atuam juntos em “Poliana Moça”, no SBT, e têm Juno Andrade como professor de música de seus personagens, Bento e Chloe.

Davi e Mari também conseguiram colocar “Minha história” e “Nosso tempo” na trilha sonora da novela.



Bate – Rebate

· Repórter André Cavalcante deixou a TV Globo – Cuiabá no começo da semana e está voltando para o mercado paulista.

· Virgílio Dias, ex-Nova FM e CNN Brasil, assumiu a chefia de reportagem da TV Jovem Pan.

· Como se esperava, Casemiro, meio campo do Real e da seleção, gravou o “Grande Círculo” do SporTV.

· Ainda em ritmo de comemoração de primeiro aniversário, a HBO Max anunciou o início das gravações de “Franjinha e Milena em Busca da Ciência”…

· … A produção é do Cartoon Network em parceria com a Biônica Filmes e a Mauricio de Sousa Produções.

· “No Rastro da Notícia”, do Roberto Cabrini, chegou à primeira posição entre os livros mais vendidos da Amazon, na categoria Jornalistas.

· Maju Coutinho e Alex Escobar, ausentes no último programa, voltam ao ar no “Fantástico” do próximo domingo…

· … Ela estava em viagem a Angola e ele testou positivo para Covid.

· “Pequenos Gênios” é a estreia do “Domingão com Huck” no próximo domingo…

· … No quadro, 24 crianças, entre seis e 13 anos, divididas em oito equipes, colocam seus conhecimentos à prova e disputam uma premiação em dinheiro.

C´est fini

Nesta sexta-feira, o “Faustão na Band” recebe Chitãozinho e Xororó. Durante o programa, a dupla é surpreendida por uma homenagem de familiares e amigos famosos, como Fafá de Belém, Frejat, Thiaguinho, Negra Li, Rogério Flausino, Edu Falaschi (ex-vocalista do Angra), Paulo Coelho e Erasmo Carlos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!