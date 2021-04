Flávio Ricco: Paola Oliveira estará no ‘Super Dança’

Colaboração: José Carlos Nery

“Super Dança” do Faustão terá Paolla Oliveira e Christiane Torloni

O elenco da “Dança dos Famosos”, com Fausto Silva, em seu último ano de contrato na Globo, será apresentado no primeiro domingo de maio, dia 2.

A competição irá reunir 18 participantes, os melhores colocados – entre vencedores, segundo e terceiro lugares – das 17 edições realizadas até agora. E, como sempre, igualmente divididos entre homens e mulheres.

O que, no particular, tem chamado muito atenção é o interesse dos que se enquadram nessas condições em serem convidados.

A grande novidade em relação às anteriores, é que esta, por ser especial, será no esquema “mata-mata”, ou seja, em todos os programas haverá uma eliminação.

Daí o subtítulo de “Super Dança”.

Os nomes de todos só serão revelados oportunamente, mas a coluna, de barato, já pode adiantar Paolla Oliveira e Christiane Torloni entre as certezas.

TV Tudo

Precavido

Serginho Groisman no comando do ‘Altas Horas’

Extremamente cuidadoso, Serginho Groisman pediu uma carta na Globo, informando que é funcionário de lá. Quer ter com ele.

Morando no Guarujá e vindo a São Paulo nos dias de gravação, tem o receio de que algum comando desavisado não o reconheça e não permita a sua passagem.

Na cozinha

Zeca Camargo terá um programa diário, segunda a sexta, na grade do “Sabor & Arte”, o novo canal gastronômico do Grupo Bandeirantes na TV paga.

A definir ainda o horário de exibição e se ao vivo ou gravado.

Lançamento

E tudo indica que o lançamento do “Sabor & Arte” só será em junho.

Por causa da pandemia e negociações com “cast”, os planos em relação ao canal também foram modificados.

Vacinado

Liberado pelo dr. Roberto Kalil, imediatamente após a segunda dose, Carlos Alberto de Nóbrega passou toda terça-feira no SBT.

Foi conferir as mudanças no cenário de “A Praça é Nossa”, para as gravações da semana que vem. A principal delas é que agora serão dois bancos, formando um ângulo de 120 graus, mas guardando distância regulamentar.

Primeiro lugar

O canal Viva, da Globo, fechou o primeiro trimestre na liderança da TV paga, conforme registros do Kantar Ibope em 15 Mercados.

E também bateu recorde de audiência, share e tempo médio, em relação aos períodos anteriores, atingindo mais de 17 milhões de pessoas.

Está decidido

A programação religiosa na faixa da noite, 21h10, na Band, será exibida só até o final do ano. O contrato com a Igreja da Graça até poderá ser renovado, para exibição em outro horário.

Ao contrário de outras ocasiões, parece que agora a decisão quanto a isso já é definitiva.

Reportagem

Nesta quinta, o “Repórter Record Investigação” vai mostrar as principais rotas do tráfico de animais no Brasil. Um negócio doloroso, mas dos mais lucrativos para os contraventores, de acordo com a própria ONU.

E um crime a céu aberto. São várias as feiras clandestinas no Rio e em São Paulo. Apresentação de Roberto Cabrini.

Reforços

A chegada da “Liga dos Campeões” obrigará o SBT a reforçar sua equipe esportiva em todas as posições, por causa de rodada dupla e porque, em determinadas semanas, haverá a coincidência de jogos da Libertadores.

Em tempo, o narrador Luiz Augusto Alano trocou Santa Catarina por São Paulo, para ficar mais integrado à equipe.

Online

Divulgação

A atriz Aline Deluna, integrante do especial “Falas Negras” na Globo, estreia nesta sexta-feira a peça-filme “A Reinvenção do Amor”, de Saulo Sisnando e direção de Fernando Philbert.

O espetáculo é inspirado nos filmes clássicos americanos e ficará disponível gratuitamente até dia 18 no YouTube, e3m seu canal homônimo.

Estaca zero

A equipe do “Canta Comigo”, leia-se Rodrigo Faro e os 100 jurados, continua aguardando da parceria Record-Endemol informações sobre a retomada de gravações.

Por causa da pandemia, houve a decisão de paralisar totalmente os seus trabalhos.

E o Teen?

Ainda em relação ao “Canta Comigo”, os jurados também aguardam uma comunicação a respeito da versão teen. Não se sabe ainda se as gravações serão na sequência ou se ficarão para uma outra oportunidade.

Tudo depende da pandemia. Está muito difícil tomar decisões.

Bate – Rebate

• Precisa, irretocável, a conduta do Tiago Leifert sobre a questão do racismo no “BBB”. Foi didático e no ponto.

• Após deixar a gerência dos canais Fox Sports, Helô Campanholo abriu a “Elas Press”, ao lado de Marisa França, ex-Gazeta, e Ana Carla Portella…

• … A empresa une a experiência de pessoas que conhecem bem os meios jornalísticos e esportivos.

• Pessoal da Globo, que está na ativa, trabalhando presencial, realiza testes dia sim, dia não.

• Para o Dia Mundial do Combate ao Câncer, que é hoje, em um trabalho da agência Talent Marcel, os Cassetas se engajaram na campanha “Lave o Dito Cujo”, para prevenção do câncer no pênis…

• … A falta da higiene é uma das principais causas…

• … Tem vídeo e um rap no Instagram.

• Multishow programou para 5 de maio a estreia da nova temporada do “Se Sobreviver, Case”…

• … Isso se tudo continuar do jeito que está até lá. Ou seja, o “BBB” não for espichado e terminar no dia anterior.

• Que coincidência: os filhos de Andréia Sadi e André Rizek, João e Pedro, nasceram ontem – no Dia do Jornalista.

C´est fini

A Globo promove segunda-feira a volta de “Império” na faixa das 21h, novela ganhadora do Emmy. Aguinaldo Silva, fora da emissora, tem recebido várias mensagens de todo pessoal de lá, desejando sucesso. “Vai bombar de novo”, escreveu Gloria Perez.

Uma hora antes da estreia, Aguinaldo fará uma live no Instagram para falar sobre os bastidores da produção.

