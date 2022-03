Flávio Ricco: Pâmela Tomé faz papel dramático

Colaboração: José Carlos Nery

Vai começar a participação de Pâmela Tomé em “Reis”, na Record. Interpreta Lavínia. De acordo com a atriz, personagem com peso mais dramático que já fez em toda sua carreira.

Pâmela gravou a primeira temporada da série e também estará na segunda.

Às vésperas de mais uma Copa, futebol continua muito forte na TV

Lance de São Paulo e Corinthians do último domingo/ reprodução

A Record atingiu domingo passado altos índices de audiência em São Paulo e no Rio, durante a transmissão dos campeonatos estaduais, revelou o Kantar Ibope Media.

E, trata-se de um cenário que tem tudo para se repetir a partir da noite desta quarta-feira, desta vez com as suas decisões, São Paulo e Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Série de dois jogos.

O futebol, numa das prateleiras principais do entretenimento, se mostra cada dia mais indispensável na grade das principais TVs, assim como jornalismo e dramaturgia. Não por acaso as disputas sempre muito intensas pelos seus direitos.

A Record fez uma aposta certeira nesses campeonatos estaduais e vem colhendo frutos, mesmo com a sua divisão em outras plataformas.

Também o SBT, historicamente resistente ao esporte, deu o braço a torcer e passou a acusar resultados bem interessantes com a Libertadores e Liga dos Campeões, assim como a Band no último Mundial de Clubes. Desde os tempos do Luciano do Valle não se via nada igual.

Investimentos que sempre têm um retorno certo.



TV Tudo

O que falta?

Na parte que nos toca, diferentemente da Europa, onde séculos antes se sabe local, dia e horário de qualquer decisão, dá vergonha a falta de organização.

Há sempre uma dificuldade enorme em se planejar e fazer as coisas direito. Aqui, menos de uma semana, é que foi confirmada a final do Paulista.

Tanto mistério

A TV Tem, afiliada da Globo, está colocando direto chamada de um programa do Woody – Carlos Alberto da Cruz -, mas ainda não revela o que se trata.

Pela quantidade, deve ser uma novidade daquelas.

Pista

Nas redes sociais Glória Perez postou “ele voltam, com novos conflitos e novas histórias”.

Junto, as fotos de Giovanna Antonelli e Alexandre Nero, que já estiveram com ela em “Salve Jorge” e também podem aparecer em “Travessia”.

Juma da Globo

A participação de Alanis Guillen em “Pantanal”, como Juma Marruá, ainda demora um pouquinho para começar.

As suas primeiras cenas serão exibidas entre o fim da terceira semana e início da quarta.

Mudança na grade

Bola cantada: já a partir deste próximo sábado, o “Rede TV News” será apresentado na faixa das 19h30.

E outras alterações irão acontecer depois dessa, entre duração de programas e possíveis trocas de apresentadores.

Aí é problema

A TV Jovem Pan tem encontrado dificuldades muito sérias em montar e manter a sua redação.

A rotatividade é sempre muito grande. Ninguém esquenta a cadeira, o que acaba comprometendo seriamente o andamento dos trabalhos.

Nos conformes

A Record já tem vários nomes definidos para o “Power Couple”, que vem aí com Adriane Galisteu.

E também está confirmada a realização do “Ilha Record”, mais para a metade do ano, evidentemente com novidades. A começar pela escolha da substituta da Sabrina. Quem será? Tam, tam, tam, tam!

Mundo Ed

O ex-jogador e comentarista Edmundo, desligado da Bandeirantes, agora vai tocar seus outros projetos. Em contato com a coluna, ele revela que, como primeira ação, vai se dedicar ainda mais ao seu canal no YouTube.

“A princípio”, também está tudo certo para integrar o elenco da série “O Jogo Que Mudou a História”, do Globoplay.

Vem aí

O Disney+ anunciou o início das gravações da série “A Magia de Aruna”.

Produzida pela Formata, reúne no elenco Jamilly Mariano, Cleo Pires, Erika Januza, Giovanna Ewbank e Suzana Pires. Lançamento previsto para 2023.

Gravando

Montevidéu e o Rio são as principais locações da quarta temporada de “Impuros”, do Star+.

Além de Raphael Logam, Círia Coentro, Lorena Comparato, Rui Ricardo Diaz e Karize Brum, o elenco reúne ainda André Gonçalves, Sergio Malheiros, João Vitor Silva, entre outros.

O mago

Bento (Anderson Lima), Berenice (Nicole Orsini), Elergun (Lázaro Ramos), Pippo (Pedro Motta) e Sol (Letícia Braga)/ Crédito: Desirée do Valle)



Lázaro Ramos faz uma participação especial no filme “Detetives do Prédio Azul 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo” no papel do mago Elergun.

Dirigido por Mauro Lima, estreia em abril.



Bate – Rebate

· A Nielsen, principal medidora de audiência nos Estados Unidos e que já tentou entrar por aqui, anunciou que está à venda.

· O diretor, autor e ator José Celso Martinez abre a temporada 2022 do “Persona”, domingo, a partir das 21h na TV Cultura.

· Recém-saído de “Um Lugar ao Sol”, Gabriel Leone está gravando a série da Cultura sobre o bicentenário da Independência do Brasil…

· … E também aguardando a segunda temporada de “Dom”, no Amazon.

· Depois de direcionar seus canhões para o lançamento de “Pantanal”, a Globo volta agora atenções para as demais novelas…

· … “Mar do Sertão”, escrita por Mário Teixeira e na fila das 18h, avançou o processo de escalação de elenco…

· … Mas, devido à troca tumultuada de diretores, todos os demais processos continuam atrasados.

· Danni Suzuki, Diego Candelero, Rainer Cadete, Francielle Pimenta e Maria Pia Finócchio estarão nesta quarta-feira no “Faustão na Band”…

· … É a semifinal da “Dança das Feras”.

C´est fini

A Globo continua empenhada em reduzir o seu banco de autores e roteiristas. Ao longo dos tempos, entende-se, chegou-se a um número desnecessário e impeditivo. E que não há como trabalhar com todo mundo. De qualquer maneira, aos que saíram ou estão de saída é sempre acenada a possibilidade de um retorno, via contrato por obra.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!