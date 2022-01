Flávio Ricco: Os elogios a Tadeu e a rejeição de um famosos no BBB 22

A veemência de Tadeu Schmidt, chamando os participantes para o jogo na eliminação de terça-feira, foi elogiada por muitos.

Tudo bem. É um direito de o programa fazer isso. Mas também de cada um jogar do jeito que bem entender.

Humor e futebol é uma combinação que sempre dá samba

Sempre existiu o desejo de temperar os programas, pré e pós-jogos, até transmissões com o componente do humor.

O “Show de Rádio”, da Jovem Pan e do Estevam Sangirardi, foi o grande precursor.

Os seus personagens, representando grandes times paulistas, como Joca, Didu Morumbi, Zé das Docas e o Comendador Fumagalli foram apenas alguns, nas vozes de Odair Batista, Nelson Tatá Alexandre, Serginho Leite e Carlos Roberto Escova, entre outros. Foi por aí que ficou imortalizada a Rádio Camanducaia, a que falava para a cidade e cochichava para o mundo.

Depois vieram muitos outros, alguns bem interessantes e outros muitos ruins.

Louvável essa iniciativa agora da Record, em suas plataformas digitais, juntar Silvio Luiz, Carioca, Zé Luiz e Bola. Muito no começo ainda, mas com a certeza que vai dar jogo. Os próprios envolvidos não indicam nada diferente.

Humor e bola sempre foi uma combinação perfeita. Dentro e fora do campo.



TV Tudo

Mundial

A Band, dona dos direitos, acaba de fechar com a Transamérica FM, equipe do Eder Luiz, o sublicenciamento do Mundial de Clubes, que começa nos Emirados Árabes, semana que vem.

De oficial, só ela. Também houve interesse da Jovem Pan e CBN, mas que ainda não responderam.

Detalhe

Sobre o Mundial e essa questão de sublicenciamentos, a Band tem posição firmada a respeito.

Isso só acontecerá com emissoras de rádio. Transamérica até agora. TV nenhuma.

Será que vale?

Não sei o tamanho da grana, se bem que esse, para a figura em questão, diferente de tantos mortais, está longe de ser o maior dos problemas.

Mas será que foi uma boa, uma boa de verdade, para o Tiago Abravanel, entrar no “BBB”? Alguém sempre muito simpático, com boa aprovação, parece até que já ganhou números de rejeição. Bom, ele que sabe.

Jornalismo

Ricardo Abreu, repórter e apresentador da GloboNews, e a esposa dele, Fernanda Rouvenat, repórter da Globo, estão de mudança do Rio para Brasília.

Um e-mail de despedida já foi enviado para todos os colegas. Nesse ano de eleição, entendeu-se que era necessário reforçar o time do Distrito Federal.

Passando a limpo

O presidente da Band, Johnny Saad, precisou ser convencido sobre lançar o jornal na hora do almoço. Um pouco resistente antes, acabou concordando depois.

Autorizou, inclusive, a soltura de um release. Se tudo correr nos conformes, estreia em março.

Na espera

Mais pra metade do ano, maio ou junho, a Globo já terá decidido um próximo trabalho nas novelas para Tony Ramos.

Por enquanto, ele tem se dedicado a outros projetos da casa. Gravou, com Irene Ravache, participação especial na nova e última temporada de “Sob Pressão”, além de 9 episódios da série “Novelei”, parceria Globo e YouTube/Google.

Novos tempos

Outro dia, aqui mesmo, foi comentado como os grandes sucessos do cinema estão cada vez mais cedo nas outras plataformas. A tal “janela” que existia e incluía até o saudoso videocassete foi pro espaço.

“Matrix Resurrections”, lançado em dezembro nos cinemas, estreia nesta sexta-feira na HBO Max.

Aviso à praça

Em se tratando do “Fofocalizando” e do novo jornal da hora do almoço no SBT, é bom que ninguém se meta.

Os dois funcionam sob as ordens diretas do dono, Silvio Santos, que lá de Orlando tem acompanhado os seus desempenhos. Troca de horário, tira e põe pessoas, é só com ele. E ninguém tem nada com isso.

Gravando

A série “Todas as Garotas em Mim”, nova produção da Record, como já destacado, vai promover vários lançamentos, algo bem positivo para o público jovem, agora desfalcado da “Malhação” na Globo.

Euller Scarpinelli, como Diogo, é uma dessas apostas.



Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste volta a ser atração nos canais ESPN a partir deste sábado, com o clássico pernambucano entre Sport e Náutico, às 17h45, na ESPN e no Star+.

João Guilherme narra, com comentários de Osvaldo Paschoal e Elton Serra, além de Renata Ruel nos comentários de arbitragem.

Está fechado

Assim como faz com vários outros lugares, a Endemol locou espaços para a produção e gravação dos seus formatos nas instalações e estúdios da Rede TV!.

Trabalhos devem começar imediatamente. E conteúdos que serão exibidos em muitas outras TVs.

Bate – Rebate

• Na GloboNews, a baixa de ontem foi Andreia Sadi, que também covidou…

• … E já se afastou de todas as atividades.

• Nesta sexta-feira, às 21h30, o GNT estreia o programa “Happy Hour”, com apresentação de Mariana Ximenes.

• Com as férias do Rodolfo Schneider, Adriana Araújo apresenta o “Canal Livre”, da Band, neste domingo…

• … O convidado do programa é o ex-ministro e agora candidato à Presidência Sérgio Moro. Participações de Fernando Mitre e Fernando Schuler.

• Atriz e cantora da banda de brega-chique Lírios Na Lama, Lívia la Gatto também fechou para o projeto “Novelei”.

• “Bom Dia Verônica 2”, da Netflix, tem lançamento anunciado para este ano.

• Apesar de tantas matérias na TV e outras mídias alertando para o problema, tem aumentado o número de golpes – sequestros, envolvendo aplicativos de namoro.

• … Pessoal que está avulso precisa tomar um pouco mais de cuidado.

• Estreia da Dani Calabresa no “BBB” dividiu opiniões…

• … Teve quem adorou, mas também quem não gostou. Só o primeiro dia. Tempo ao tempo.

C´est fini

Depois daquela confusão em “O Sétimo Guardião”, que todo mundo lembra, a Globo padronizou o “Criada e escrita por…” nas chamadas de estreia de suas novelas. ”Além da ilusão” é o exemplo da vez. Tal determinação, de certa forma, também aumenta a responsabilidade dos seus autores.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!