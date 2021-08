Flávio Ricco: Obra do acaso cria novo problema na ‘praça’ do SBT

Crédito Instagram

Xiii! Tem confusão na “Praça”. O fato da atriz Marlei Cevada se afastar do programa, por causa de um filme no Uruguai, já é um assunto conhecido. Foi noticiado aqui.

O problema é que essa história, segundo se informa, teve um bastidor meio complicado. Primeiro, conta-se, em uma reunião com Leon Abravanel, a Marlei não teve o seu pedido de se afastar atendido.

Mas, depois, ao falar com o dono do programa, Carlos Alberto de Nóbrega, foi liberada e viajou. Ficou de voltar no começo da semana passada. Só que não voltou. Não deu. A escala foi alterada e as filmagens, problema que ela não contava, devem terminar apenas no final deste mês de agosto.

Um desencontro dos mais desagradáveis. Antes, todo o episódio da liberação, que acabou colocando um diretor contra o outro, e agora esse afastamento dos trabalhos por mais de 60 dias.

No que vai dar tudo isso, se é que vai dar alguma coisa, ou como será resolvido, ninguém ainda sabe. Mas, vamos combinar, não se trata de nada tão fim do mundo assim, que não se encontre uma solução satisfatória. Bandeira branca, para o bem e felicidade de todos.



TV Tudo

Gravando

Record marcou para esta quarta a primeira gravação do “Paredão dos Famosos”, novo quadro do “Hora do Faro”, com estreia prevista para o próximo dia 22.

No elenco fixo do programa, Tirulipa, Fabíola Gadelha e Sérgio Mallandro.

O primeiro

Além dos três, Mallandro, Tirulipa e Fabíola, o “Paredão dos Famosos” já tem os convidados dos seus vários episódios.

Os deste primeiro, por exemplo, são Biel, Ana Hickmann, Bruno e Enzo, Carioca, Camila Rodrigues e Solange Almeida.

Quase lá

Ainda não dá pra cravar, mas está muito próximo um novo acerto da Marília Gabriela com a Band.

Conversa bem avançada. Acredita-se que até o final do mês deve bater o martelo.

Correria

No SBT, com cenários prontos, já tem estúdio reservado para a gravação do novo “Show do Milhão”.

Primeiro, o pré-light nesses próximos dias para os últimos ajustes. O programa, agora sob o comando de Celso Portiolli, está com estreia anunciada para 3 de setembro.

Primeiros toques

Autores de “Aruanas”, Estela Renner e Marcos Nisti estão em Los Angeles, envolvidos com uma nova série para o mercado internacional.

Lá, eles também irão desenvolver um outro trabalho sobre ativismo socioambiental.

Previsão

Já a segunda temporada de “Aruanas”, gravada em São Paulo, tem seu lançamento previsto para dezembro no Globoplay.

Além do elenco principal, haverá várias participações especiais, como as de Lázaro Ramos e Daniel de Oliveira.

Golaço

Agora com Messi no PSG, que já conta com Neymar, Di Maria e Mbappé, além de Ben Yedder (Monaco), Payet (Olympique de Marseille) e Dembelé (Lyon), entre outros craques, o campeonato francês se valorizou demais.

A ESPN tem os direitos de transmissão. Aliás, os seus bem valorizados direitos de transmissão. O contrato acaba de ser renovado para esta temporada.

E outra

Não dá pra cravar, porque ainda depende de uma série de coisas, mas se tudo correr nos conformes, a estreia do Messi deve acontecer já no outro final de semana.

PSG versus Strasbourg, com transmissão da ESPN.

Devagar, devagarinho

A CNN Brasil, com Renata Afonso à frente, aos poucos está promovendo a troca de alguns postos de comando.

Ontem foi a vez de anunciar a saída de Marcus Vinícius Chisco e a chegada de Maurício Kotait para a vice-presidência comercial.

Pedra de tropeço

O problema na CNN Brasil, desde o começo, é o seu alto custo, e a receita, que mesmo após o início de suas operações, nunca permitiu o fechamento da conta.

Chega uma hora que, só investir, não dá.

Gênesis

Em sua volta à TV aberta, Igor Cotrim interpreta Simeão, o segundo filho de Jacó/Israel (Petrônio Gontijo), na última fase de “Gênesis” – José do Egito.

É o mais virulento dos irmãos e terá participação importante na venda de José (Juliano Laham) como escravo para o Egito. Paralelamente, Cotrim também participou de vários filmes, que ainda serão lançados, entre eles: “Amado” e “Rally – Paixão e Fúria no Sertão do Brasil”.



Convidada especial

Nesta quarta, finalzinho de tarde, mais um “Programa de Todos os Programas”, do R7, será disponibilizado no Facebook e You Tube.

Este, como atração especial, uma entrevista das mais interessantes com a Eliana. Vai perder?

Bate – Rebate

• Justiça se faça: o menino Pedro Martelli, considerado revelação na narração esportiva, foi lançado na rádio web do Neto…

• … Depois passou a integrar a equipe do Olivério Junior na rádio Capital, como segundo do José Silvério…

• … Agora, informa-se, está sendo contratado para integrar a equipe de esportes da rádio e TV Bandeirantes.

• A propósito de Band, providências começam a ser tomadas para a mudança do BandSports para as novas instalações da rua Tabapuã…

• … Já está tudo pronto lá. Agora, com o fim da Olimpíada, não tem mais nada impedindo…

• … Aliás, após a saída de todas as empresas da Newco, inclusive emissoras de rádio para a avenida Paulista, as instalações do Morumbi irão passar por uma nova distribuição de espaços.

• “Rede TV News”, em novo horário e mesmo com todos os inconvenientes desta troca, até que foi muito bem de audiência…

• … O mesmo não se aplica ao “TV Fama”, agora no começo de noite.

C´est fini

O ator Gustavo Mendes e o escritor Silvio Cerceau estão envolvidos em um novo trabalho, a série de comédia “Pobreza Pega”, já em negociação com algumas plataformas.

É a história sobre uma família rica que, após perder sua fortuna, se vê obrigada a morar de favor na casa de sua empregada doméstica, em um bairro do subúrbio chamado Vila Europa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais.

