Flávio Ricco: O “Repórter SBT”, colocado no ar, só repete antiga prática do SBT

A prática do vai e vem, no SBT, é antiga e existe desde o seu primeiro dia. Por exemplo, o “Fantasia”, quantas vezes foi e voltou? O “Aqui Agora”? O “Chaves”, enquanto estava lá, que entrava e saía o tempo todo?

Nada que surpreenda ninguém.

Esse “Repórter SBT” de agora, como outro e mais novo exemplo, é uma “nova” versão do “Noticidade”, criado no fim dos anos 90, quando Silvio Santos fechou as portas do departamento de jornalismo.

Em uma câmera fixa na redação, sentavam diante dela os apresentadores Ricardo Carlini, Silvia Garcia, Valéria Balbi e Christina Rocha. Algo que veio existir apenas para constar que na programação também existia noticiário.

O “Repórter SBT”, que veio com a proposta de fazer o que o “Repórter Esso” fez no passado, também não passa de botar um pequeno jornal no ar sem ter que gastar muito ou praticamente nada com ele. Fazer o quê?

Olho nisso

Por favor, não se trata de uma especulação: as irmãs Simone e Simaria irão tocar separadamente as suas carreiras a partir de agora.

Mas, num momento determinado, voltarão a trabalhar juntas. Se forma esporádica ou de vez é uma decisão que só lá na frente será tomada.

Bate e volta

Eliana, com parte da sua equipe, pegou um avião de São Paulo para o Rio, com o objetivo de trazer um material especial com Juliette, a ex-BBB.

Missão cumprida. Foi quase um dia inteiro de gravações. Ah! Vale frisar: para o programa dela no SBT. Vai que alguém, numas, já imagine outra coisa.

Sincera

Valesca Popozuda compartilhou em seu Instagram uma previsão de horóscopo que dizia: Valesca, uma gravidez acontecerá em breve.

Mas no bate-pronto postou um contra-ataque: “não estou nem transando”.

Invertendo a ordem

Para otimizar os trabalhos, aproveitar da melhor forma os ambientes e viagens, os roteiros das novelas estão cada vez mais flexíveis.

Alguns exemplos: Rafa Sieg, Solano em “Pantanal”, gravou como primeira cena, ainda no Mato Grosso do Sul, a morte do seu personagem, num confronto com Juma (Alanis Guillen). Depois, com ele vivo, várias outras no Rio de Janeiro.

Mesmo caso

Ainda de “Pantanal”, da Globo, uma situação semelhante se repetiu com Tenório de Murilo Benício.

Primeiro a morte do personagem e, depois, outras cenas se seguiram no set. Algo do tipo, casar antes de conhecer a noiva/o.

Última forma

Guilherme Uzeda, a Tia do “Mulheres”, vai continuar na TV Gazeta. Tudo conversado com a diretoria da casa. No ano que vem, além da Tia, ele deverá fazer um outro personagem.

Além disso, vem aí a estreia da peça “Confusões à italiana”, ao lado de Leão Lobo, e uma participação no filme “Rodeio Rock”, com Carla Diaz e Lucas Lucco.

Consequência

Com a morte da Rainha Elizabeth II, a audiência da série “The Crown”, da Netflix, cresceu em 800% nesses últimos dias.

Aclamada pela crítica e com um leve toque de traumatização, a trama retrata bem os bastidores e segredos da monarquia britânica.

Presta atenção

Em televisão, quem comanda uma delas, precisa cuidar do que é seu, mas prestar atenção nos movimentos dos outros.

Você sabia que a Band está no ar com uma edição do “MasterChef”, agora profissionais?

Derrubada

O “MasterChef” iniciou a sua exibição no mesmo dia e hora da estreia da “Fazenda”

E, ao mesmo tempo, que o debate dos governadores da Cultura, aquele que deu tremenda confusão e o nosso Leão Serva aprimorou a prática de lançamento de celular. Resultado: a Band ficou em quinto lugar.

Não pode isso

Ainda em se tratando da Band, já existe a decisão de voltar com a exibição de novelas em outubro. Uma portuguesa.

Tudo bem. Não deve ser cara e pode até dar certo, mas é preciso anunciar. Fazer barulho e não ficar só no alto falante da casa.

Bate – Rebate

· Neste domingo, para comemorar os seus 24 anos, o Canal Brasil exibirá nove filmes brasileiros, com a sua produção…

· … E ainda, no “Cinejornal”, apresentará entrevistas inéditas com cineastas brasileiros.

· Amanhã, no “Programa Silvio Santos”, com Patrícia Abravanel, tem a estreia do quadro “Nada Além de um Minuto”…

· … Os participantes escolhidos terão que realizar várias provas, aparentemente fáceis, só que todas elas em 60 segundos.

· Ingrid Guimarães tem trabalhado demais. Uma série atrás da outra…

· … Deixar a Globo, no caso dela e no aspecto financeiro, até que não foi mau negócio.

· As gravações de “Vai na Fé”, próxima das 18h na Globo, começam agora em outubro…

· … A novela já tem todo o seu elenco escalado, com Regiane Alves, Sheron Menezzes, Letícia Sales, Carolina Dieckmann e José Loreto, entre outros.

· “The Love School”, neste sábado, 12h, com Renato e Cristiane Cardoso vai falar das “Cinco coisas que você precisa procurar no parceiro antes de se casar”.

Das mais corretas a postura de Gloria Perez sobre essa avalanche toda em cima de Jade Picon, inclusive críticas sem muito a ver. A autora só pede um tempo. Deixar “Travessia” estrear, para depois falar, bem ou mal. Por aí.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!