Flávio Ricco: O público que assiste novela não é o mesmo das séries?

O que se observa é que, diferentemente das novelas, há sempre um segredo muito grande em torno da realização de toda e qualquer série.

Raramente as produtoras, no momento de cada trabalho, divulgam detalhes da sua realização e nem mesmo as pessoas chamadas a participar, entre autores, elenco e direção.

Para todos os envolvidos, no momento de assinar seus contratos, passa a existir o comprometimento com a lei do silêncio. A confidencialidade é muito mais que uma exigência.

E um tipo de comportamento que, sabe-se lá o motivo, se estende ao público. A não divulgação de nada, apenas informações básicas, é aceita e respeitada por todos. Assim como nos filmes, ninguém nunca quer saber nada antes da hora ou do momento de assistir.

Tudo diferente das novelas. Houve um tempo que a Globo, muito ela, se preocupou em evitar vazamentos das suas tramas. Como nunca funcionou, nem sei se isso ainda acontece, mas parece que até o telespectador, porque tudo que é falado e adiantado – o tal spoiller -, tem interesse em saber antes da hora. Aí vem a questão: que público que é esse, tão diferente do streaming ou das salas de cinema?

No programa do Amaury Junior, neste sábado, na Rede TV!, o destaque é a entrevista com Ney Matogrosso.

Mais de 50 anos de carreira, ele fala do conturbado relacionamento com seu pai e a polêmica envolvendo as bandas “Kiss” e “Secos & Molhados”. Muitos se recordam da maquiagem copiada do pessoal daqui.

Ponto forte 1

A Globo tem destacado que “Travessia”, de Glória Perez, nova das 9h da noite, é ágil e instigante.

E permeada por conflitos e dramas universais, com elementos clássicos dos folhetins – ambição, vaidade, amores interrompidos, traições, falsa paternidade, segredos e resgates familiares.

Ponto forte 2

Já em relação ao universo digital, a Globo informa que “Travessia” vai promover reflexão e debates sobre os limites éticos e morais dos ônus e bônus da internet e do impacto da tecnologia na vida das pessoas.

Assim como a novela ter com protagonista uma figura “bem popular” – mãe, nordestina e batalhadora. Missão da cantora e atriz Lucy Alves.

Aqui tudo certo

A Globo solucionou o problema do “The Voice”, ao convocar Fátima Bernardes para sua apresentação.

Gravações em curso, com ela na companhia dos jurados Gaby Amarantos, Lulu Santos, Michel Teló e Iza.

Agora falta

Para a Globo ainda resta definir a questão do “The Voice+”.

Se será a própria Fátima Bernardes ou um outro alguém, para ocupar o posto que foi do André Marques até a edição passada.

Musicais

Neste sábado, às 20h55 na TV Aparecida, vai ao ar o “Tributo a Nossa Senhora Aparecida”. Joanna, Tânia Mara, Yasmin Giacomini, Grupo Ir ao Povo e Cantores do Santuário Nacional vão se apresentar na Tribuna Dom Aloísio Lorscheider, na área externa do Santuário Nacional.

E na segunda, às 20h55, será a vez do cantor Daniel com artistas convidados e orquestra PEMSA no “Festival da Padroeira”. Alexandre Pires, Thiago Arancam, Elba Ramalho, Maurício Manieri, Liah Soares e Luiza Possi integram a lista dos cantores que subirão ao palco nesse dia.

É chamar encrenca

Com a confirmação de Mc Mirella, agora muito se especula sobre a participação do ex-marido dela, Dynho Alves, no “De Férias Com o Ex” da MTV.

Os dois, como se recorda, não tiveram uma separação das mais amigáveis depois da participação dele em “A Fazenda 13”.

Tem por norma

O “De Férias com o EX”, da MTV, até pela questão da dinâmica, nunca revela com antecedência quem foi casado com quem. Isto só no momento oportuno.

No caso da Mirella, claro que alguém vai entrar por causa dela, mas ainda há a incerteza se será ou não o Dynho.

Folga maior

Em se tratando das 19h, a Globo trabalha com certa folga na ordem de entrada dos seus próximos autores.

Depois de “Cara e Coragem”, em cartaz, virão trabalhos de Rosane Svartman, Gustavo Reiz e Daniel Ortiz.

Pós-pandemia

Neste sábado, meio-dia, ao vivo na Record, o “The Love School”, apresenta como tema “Como os pais podem ajudar os filhos”.

Comandado por Cristiane e Renato Cardoso, o programa destaca que a pressão causada pelo isolamento social provocou impacto não apenas na vida escolar, mas também na saúde emocional dos adolescentes.

Bate – Rebate

· Repicando: amanhã, no “Domingo Espetacular”, Roberto Cabrini promete revelar informações exclusivas sobre o caso dos jogadores do Botafogo, de Ribeirão Preto…

· … Como se sabe, eles são acusados de agredir e estuprar uma modelo carioca.

· “Procura-se”, com Camila Queiroz e Klebber Toledo, vai estrear ainda este ano…

· … O filme é uma adaptação do livro “Procura-se um marido”, de Carina Rissi…

· … É a história de Alicia, uma jovem rica, que se aproveita das melhores mordomias.

· Diego Ramiro, o Caju, do TV CRUJ, SBT e Disney, estreia o espetáculo “Levity”, neste domingo, no Espaço Boulevard JK.

· A rádio CBN também vai realizar um debate com os candidatos ao Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad…

· … Só a data é que ainda será confirmada.

· Manu Gavassi encerrou a turnê “Eu só queria ser normal”, toda baseada em “Gracinha”, seu último álbum.

C´est fini

No SBT, para o ano que vem, existe a disposição de voltar a formar parceria para a realização de séries. Já tem até um começo de conversa com algumas produtoras. Fazer algo muito parecido com o que foi “A Garota da Moto”.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!