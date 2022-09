Flávio Ricco: O péssimo negócio da Conmebol na final da Sul-Americana

São Paulo e Independiente Del Valle farão a grande final da Sul-Americana 2022, no dia 1º de outubro, um sábado, a partir das 17h.

Uma transmissão importante, mas, ao que tudo indica, não terá a poderosa força da TV aberta. Tudo caminha para ficar escondida na Conmebol TV. Um péssimo negócio para clubes e marcas.

É incompreensível a atitude da Conmebol em jogar a TV aberta para escanteio em relação à Sul-Americana. Num momento como esse, diante do interesse que uma final desperta, ainda mais envolvendo um grande clube brasileiro.

A Conmebol limita a transmissão para duas operadoras e à sua própria TV, que não pode ser acessada em outras, como a Vivo, por exemplo. Isso, data hoje, se nada mudar nos próximos dias, é fazer um mau negócio ou rasgar dinheiro.

(Toca no…Calleri/ crédito Instagram)

Jogaram a toalha

O SBT nunca escondeu o interesse em fazer a final da Sul-Americana. Porém, diante do quadro atual, já jogou a toalha. Além do quê, não daria para vender do dia para noite. Globo, nada diferente. Band, nenhuma chance. ESPN, porta fechada.

Por tudo isso, não tenha dúvida, a pirataria deve fazer a festa.

Primeiro episódio

A Record promoveu na última quarta-feira (21) a estreia da quarta temporada da série “Reis” – A Escolha. De acordo com os dados do Kantar Ibope Media, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro a produção assegurou o segundo lugar isolado. Agora, além de destacar história e os números de audiência, também é preciso chamar atenção para o acerto da emissora na escolha do ator/cantor Gabriel Vivan para intérprete do jovem Davi. Bem dirigido, foi um dos destaques.

O gancho no encerramento do primeiro capítulo também foi coisa de craque.

(Gabriel Vivan/ crédito Edu Moraes)

Linha do tempo 1

O remake de Pantanal, já em contagem regressiva, foi mesmo um caso à parte na história da dramaturgia da Globo.

Por exemplo, no plano comercial, distribuído por suas emissoras ao mercado, foi colocada uma “linha do tempo”, que informa inclusive o ano, 1983, que Benedito Ruy Barbosa teve a ideia de escrever a novela ambientada no “Pantanal”.

Linha do tempo 2

A Globo também assume neste documento que a produção da extinta TV Manchete, realizada em 1990, foi “um estrondoso sucesso de crítica e audiência”.

Lembrando que Boni de Oliveira, chefão da Globo à época, não quis fazer a novela. Hoje, o mesmo diz que se arrependeu de ter recusado o projeto.

Manhã do Ronnie

A Rede TV! marcou para o dia 3 de outubro, ao vivo, a estreia do programa “Manhã do Ronnie”, que marca a volta de Ronnie Von à televisão. Um formato de variedades amarrado ao carisma e elegância do apresentador, também com muita informação, prestação de serviço, convidados especiais e entretenimento.

No ar, diariamente, das 9h às 10h25.

Camarote

Luciana Gimenez, apresentadora da Rede TV!, poderá ser a novidade na “lista” da Copa do Mundo.

Já existe um movimento para que ela possa acompanhar os jogos no Catar.

Liberada

Nesses últimos anos, trabalhando como artista exclusiva da Globo, Juliana Paiva se viu obrigada a abrir mão de muitos convites para o cinema.

Agora, fora da emissora, pretende recuperar o tempo perdido.

Segundo tempo

Jade Picon encontrou nos bastidores de “Travessia”, substituta de “Pantanal”, todo o apoio necessário para desenvolver o seu trabalho como atriz.

Em especial, da autora Gloria Perez e do diretor Mauro Mendonça Filho.

Agora, é encarar o jogo em campo. Pontapé inicial marcado para dia 10 de outubro.

(crédito Instagram)

Teatro

No próximo dia 29, às 19h, acontece a estreia do espetáculo “Baby – Você Precisa Saber de Mim”, no Sesc Tijuca, no Rio.

No palco, Rafael Primot. A peça narra história de amor e afeto entre dois irmãos que precisam se amparar mutuamente para lidar com a proximidade da morte de sua mãe.

Marjorie Estiano faz participação em off e os figurinos são assinados por Débora Falabella.

Termômetro

Um pessoal mais ligado ao universo do cinema entende que o desempenho de Bruna Marquezine no filme “O Besouro Azul” terá um peso importante para outros voos em Hollywood.

A jovem atriz, aliás, anda num momento muito bom de sua carreira.

Futebol

Fim de semana com duas finais de campeonato de futebol na programação da Band.

Sábado, às 14h, pelo Brasileiro Feminino, entram em campo Corinthians e Internacional. Narração de Isabelly Morais, comentários de Alline Calandrini e Milene Domingues, com reportagens de Luiza Oliveira e Esther Fischborn.

Já no domingo, às 11h, Brasileiro Sub 20, duelo entre Corinthians e Palmeiras. Narração de Oliveira Andrade, comentários de Rafa Oliveira e JP Sgarbi, mais reportagens de Thiago Kansler e Gabrielle Guimarães.

Uma luta

Foi muito comemorada a conquista de Eduardo Martini – Melhor Ator – no Prêmio Bibi Ferreira, realizado esta semana em São Paulo. Vitória pelo trabalho no espetáculo “Simplesmente Clô”, em disputa com nomes como André Garolli, Luiz Amorim, Marcelo Airoldi e Reynaldo Gianecchini.

Nos tempos mais complicados da pandemia, Martini precisou bater escanteio e correr na área para cabecear, para manter o trabalho no teatro.

Bate – Rebate

· “Sentir para Pensar”, livro de Luigi Baricelli, será lançado segunda-feira, dia 26, na Livraria da Vila – JK Iguatemi, em São Paulo, a partir das 19h.

· Além da sabatina com o primeiro eliminado de “A Fazenda14”, domingo, Rodrigo Faro fará uma homenagem ao grupo Harmonia do Samba.

· Elenco de “Pantanal” já está naquela fase de despedidas…

· …Mas alguns, como José Loreto, Bella Campos e Letícia Salles, já estão respirando ares de “Vai na Fé”, nova novela das sete.

· Miguel Coelho, Jonatas em “Reis”, ainda tem muito trabalho pela frente…

· …O personagem também está confirmado na quinta temporada.

· Chegaram ao fim as filmagens de “O Clube das Mulheres de Negócios”…

· … No elenco, nomes como Grace Gianoukas, Ítala Nandi, Irene Ravache, Katiuscia Canoro, Louise Cardoso, Cristina Pereira, Luis Miranda, Rafael Vitti, entre outros.

· Faltou informar que Ana Zucatelli também integra o elenco do espetáculo “Os Sete Suspeitos”, que estreia dia 8 outubro no teatro do Shopping West Plaza, em São Paulo.

· Domingo, o SBT começa a exibir o “Tá na Rua”, com Helen Ganzarolli, dentro do “Programa Silvio Santos”.

C’est fini

A próxima edição do “Domingo Espetacular” (dia 25) na Record trará uma entrevista especial da cantora Paula Fernandes concedida ao repórter Michael Keller. Tudo sobre os últimos acontecimentos envolvendo sua carreira e o grande susto, há quase um mês, quando sofreu um acidente de carro junto com o noivo, Rony Cecconello.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!