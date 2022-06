Flávio Ricco – O desafio é descobrir: onde o pessoal da internet assiste televisão?

Na busca de explicações para certos fenômenos, também se inclui muito do que acontece na televisão, especialmente no caso de alguns programas.

Por exemplo, o “Roda Viva”, da TV Cultura. Em toda noite de segunda-feira, em seu horário de exibição, ele sempre aparece entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Especialmente o Twitter. “Trending topics” até, em certas ocasiões. A sua audiência, no entanto, raramente passa de um ponto.

A mesmíssima coisa se dá com o “MasterChef”, da Band. As suas exibições também são intensamente comentadas, mas o Ibope, regularmente, nunca passa de 3 de média.

Não é estranho?

Alguma coisa parece que não bate. Ou será que esse pessoal da internet assiste televisão em um lugar que a gente não sabe?

TV Tudo

Folga cancelada

O feriado da quinta que vem será um dia normal de trabalho para toda produção do “Hora do Faro” na Record.

Mas tudo por uma boa causa. Claudia Leitte estará em São Paulo gravando o “Dança Gatinho”.

Concorrência – 1

Ao incluir Telecine e Premiere nos seus novos pacotes e juntar com todos os canais da Globosat, o GloboPlay torna desnecessário aos seus assinantes recorrer aos pacotes da TV paga.

E por um preço muito menor.

Concorrência – 2

Alguns dos muitos podcats existentes acabaram se tornando muito mais interessantes que vários programas de entrevistas na televisão.

Além de uma melhor escolha dos convidados, a questão do tempo também joga a favor.

Mais uma

O Amazon Prime Video marcou para o próximo dia 21, em São Paulo, o início de gravações da terceira temporada de “LOL: Se rir, Já era”.

Tom Cavalcante comanda a série.

Lá fora

Vários autores brasileiros estão negociando novelas com o mercado hispânico.

Marcílio Moraes e Paula Richard, por exemplo, com a RCN Television da Colômbia. Além de outros.

Streaming e teatro

Leonardo Miggiorin está no elenco da série “Musa Música”, da Rosane Svartman, ainda sem data de estreia no Globoplay.

Além disso, também iniciou turnê com “A Hora da Estrela”, ao lado de Laila Garin e Claudia Ventura. Belo Horizonte, Manaus, Florianópolis, Porto Alegre, São Paulo e Rio estão no roteiro.

Trabalho encerrado

As gravações da segunda temporada de “Cidade Invisível”, da Netflix, foram encerradas nesta semana.

Além de Marco Pigossi e Alessandra Negrini, novos nomes se juntaram ao elenco da série, como Tatsu Carvalho, Letícia Spiller e Simone Spoladore.

Jornalismo

Stella Gontijo, ex-Gazeta, está à frente do “RF News”, da Rede Família, não só na sua apresentação, mas também trabalhando na criação e edição do jornal.

Realizado em Campinas, tem a cobertura local, que não poderia faltar, mas também um olhar para o noticiário de fora.

Festival

A TV Rá Tim Bum, canal dedicado ao público infantil da Fundação Padre Anchieta, está com dois programas infantis, “Mau e Godofredo” e “Desafio Monstro”, na Mostra de Conteúdos Curtos do festival de programação infantil Prix Jeunesse Internacional.

O evento vai até a próxima quarta-feira, em Munique, na Alemanha.

Toque de reunir

A equipe e elenco de “Todas as Flores”, a próxima novela do Globoplay, de João Emanuel Carneiro, se reuniu nos Estúdios Globo quinta-feira.

Nomes como Regina Casé, Mumuzinho e Caio Castro compartilharam registros da ocasião nas redes sociais.

Jogando a toalha

A Globo, como se sabe, trocou o título da novela nova do João Emanuel Carneiro. Era “Olho por Olho” e agora será “Todas as Flores”.

A coluna entrega os pontos. Em vão, durante dias houve a tentativa de descobrir o que pode existir de parecido entre um nome e outro.

Estreia

A TV Aparecida deu o pontapé inicial na produção de teledramaturgia com a minissérie “Cartas Santas”. Baseado na vida dos santos, o projeto estreia na segunda-feira, dia 13 de junho, às 19h30, em cinco episódios. O primeiro será sobre Santo Antônio, e na sequência, Santa Teresa do Menino Jesus, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia e São Benedito.

Bate – Rebate

• Ana Maria Braga, em parceria com o festejado Paulo Machado, está organizando para os próximos dias uma nova viagem a Portugal.

• Sonia Abrão deu um repeteco no SBT. Depois do “Troféu Imprensa”, na quinta, ela gravou o “PSS”.

· Silvio Santos vai apresentar o “Troféu Imprensa 2022” quarta-feira (15), às 21h30. Trata-se da 58ª edição da premiação.

• Isis Valverde, segundo os mais próximos, também prepara voos internacionais para muito breve.

• Produção de “Cara e Coragem”, da Globo, tenta contornar complicações e não perder a frente dos capítulos…

• … A ordem é sempre manter uma margem de 20 a 30 capítulos em relação ao que está indo ao ar.

• Neste domingo, o “Encrenca”, da Rede TV!, ainda será um programa da antiga direção…

• … Os novos só serão exibidos a partir do dia 29, com a direção de Marcelo Nascimento.

• Está confirmada a participação de Deborah Secco no “Rolling Kitchen Brasil”, do GNT, em agosto.

• “Coisas de Namoro das Antigas que Fazem Falta Hoje” é o assunto deste sábado do “The Love School”, 12h, na Record. Apresentação de Renato e Cristiane Cardoso.

C´est fini

O humor está bem em baixa na Globo. Não há nada previsto para os próximos tempos. Porém, é das melhores a fase do Paulo Vieira lá dentro, até com possibilidades de crescimento. Entenda-se, por aí, o lançamento de um programa de temporada.

