Flávio Ricco: Nunca a TV reuniu tantas e tão boas apresentadoras como agora

Pode até ter existido, mas sinceramente não me lembro de um outro momento em que tantas mulheres estiveram à frente de alguns programas considerados essenciais nas grades das principais redes de televisão. A Xuxa, mesmo de fora há mais de um ano, a todo instante é convidada a entrar na roda. Só nesses últimos dias, no caso dela, foram duas gravações, a primeira para o “Jornada Astral”, da Angélica, que vai estrear no HBO Max e outra, depois, para o “Fantástico”.

Aliás, com a Angélica foi a mesmíssima coisa. Sem programa durante algum tempo, ela nunca ficou desaparecida.

E Eliana, por sua vez, já há 16 anos continua como a única mulher na briga dos domingos, e sempre com resultados muito bons. Uma história que começou na Record e já há 12 anos segue no SBT.

As emissoras podem se queixar de tudo, menos da falta de boas apresentadoras, porque a lista é respeitável e vai longe: Xuxa, Eliana, Angélica, Adriane Galisteu, Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro, Fernanda Gentil, Regina Volpato, Renata Alves, Patrícia Abravanel, Chris Flores, Catia Fonseca, Luciana Gimenez, Daniela Albuquerque… e companhia bela. Agora, até, Ivete Sangalo.

E do jeito que vai, é daí para muito mais. Quer melhor?



TV Tudo

Vem mais

“Jornada Astral”, em gravações, é só o primeiro trabalho da Angélica na HBO Max.

O contrato que ela assinou prevê o desenvolvimento de outros no decorrer desses próximos dois anos.

Gênesis

Atriz, jornalista e empreendedora, Yana Sardenberg integra o elenco de José do Egito, a última fase de “Gênesis”, que estreia segunda-feira. Herit é a sua personagem.

Yana vem de trabalhos como “As Five”(Globo) e “De Volta aos 15”(Netflix), este ainda inédito.

(Crédito Blad Meneghel)

Sessão de cinema

A Globo programou para quinta-feira que vem, no “Corujão II”, o filme “A Floresta Que Se Move”, de 2015.

Foi um dos últimos trabalhos de Ana Paula Arósio como atriz. Também no elenco, Gabriel Braga Nunes, Nelson Xavier, Ângelo Antonio, Miriam Freeland, entre outros.

Novo trabalho

A propósito de cinema, após viver Harã em “Gênesis”, Ricky Tavares vai fazer “Rocinha, Toda História tem Dois Lados”, com previsão de estrear ainda este ano.

O filme trata de uma guerra entre dois bandos rivais, contada sob a perspectiva de uma menina de 11 anos, filha de um traficante.

Pauleira

Fim de semana de muito trabalho para a equipe do “Domingão” do Huck.

Aliás, Juliette, a ex-“BBB”, também está confirmada como uma das novidades na estreia do dia 5, o outro domingo. Um pouco da vida dela, desde a sua infância em Campina Grande, será contada no final do programa.

Na paralela

Sob a direção do Boninho, Marcos Mion iniciou na quinta-feira as gravações do seu primeiro “Caldeirão”. Formato desenvolvido, em tempo recorde, especialmente para ele.

Estreia no outro sábado. Hoje vai ao ar o último do Huck.

Acelerado

Entre busca de pessoas para diferentes setores, a direção da Jovem Pan vem conversando com muita gente para o seu canal de notícias.

Os trabalhos na sede da avenida Paulista continuam bem acelerados. E diante do impedimento de contar com o canal 32, existe o desejo de buscar um outro.

Concessionário

“Imersão”, um reality show dedicado a festas infantis, será exibido em breve nos sábados da Rede TV!, a partir das 14h.

Comprador de horário, o programa inicia gravações neste domingo, no interior de São Paulo, com apresentação de Felipe Manzatto e Silvia Saia.

Mais uma

Lázaro Ramos volta ao Canal Brasil, na próxima terça, 23h, para a 15ª temporada de “Espelho”, programa de entrevistas idealizado e apresentado por ele.

E esta, agora, só com duplas: Ary Fontoura e Tonico Pereira; Alok e Djonga; Gal Costa e Xenia França; e Mc Carol de Niterói e Maria Bopp.

Bate – Rebate

· Com participação da cantora Negra Li, o SBT exibe neste sábado o último episódio da primeira temporada do “Te Devo Essa! Brasil”.

· Depois de “Salve-se Quem Puder”, Déo Garcez começou a gravar participação em “Nos Tempos do Imperador”…

· … E, paralelamente, aos trabalhos do espetáculo “Luiz Gama: Uma Voz Pela Liberdade” no Teatro Petra Gold, Rio.

· Tiago Leifert gravou nesta última sexta-feira, a final da “Superdança dos Famosos”…

· … Agora terá rápido descanso na Globo, antes de iniciar o “The Voice Brasil”.

· Netflix anuncia para o dia 22 de setembro o lançamento do filme “Confissões de uma Garota Excluída”, baseado no livro da Thalita Rebouças…

· … Klara Castanho faz o papel principal e a direção é de Bruno Garotti.

· Flávia Noronha, ex-Rede TV!, estreia neste sábado como jurada do Raul Gil no SBT…

· … Flávia que também tem uma conversa encaminhada com a Band.

C´est fini

É muito bom o trabalho dos autores Thereza Falcão e Alessandro Marson em “Nos Tempos do Imperador”, com precisa direção do Vinícius Coimbra e atuações de destaque, como as de Selton Mello, Mariana Ximenes e Letícia Sabatella.

Mas, por outra, tem alguns personagens que ainda não decolaram.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!