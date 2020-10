Flávio Ricco: Novo programa de Angélica na Globo estreia neste sábado

Colaboração: José Carlos Nery

Silvio Santos ameaça voltar a gravar, mas desiste na última hora

Bastidores do “Programa Silvio Santos”, com Ratinho/ reprodução

Não foi a primeira vez nesses últimos tempos, mas no começo desta semana, direto de casa, Silvio Santos mandou o aviso que voltaria a gravar no dia de hoje, quinta-feira.

Pediu que todas as providências fossem tomadas. Que chamassem a sua produção de volta, reservassem o estúdio e deixassem tudo pronto.

Mesmo com a desconfiança de sempre, ordens dadas, ordens cumpridas e tudo começou a ser preparado…, até que veio o “próximo” telefonema.

E foi tudo cancelado de novo. Não haverá gravação e também não existe, por enquanto, nenhuma previsão de… um novo aviso.

Aliás, voltar com as gravações da “Praça”, usando os jardins do SBT, foi outra possibilidade levantada nesses últimos dias.

Só que não. Por enquanto, o programa vai continuar com “cabeças“ gravadas pelo Carlos Alberto de Nóbrega, direto da casa dele, e só com “melhores momentos”.

TV Tudo

Pedra de tropeço

Até havia vontade do Carlos Alberto de Nóbrega em voltar a gravar, porém o momento ainda não é o mais adequado.

Existe o risco. Não tem como fugir disso. E também existe um outro complicador chamado “Fazenda”, que tem eliminação nas noites de quinta-feira. Meio inglório.

E outra

Do jeito que está, com os riscos que ainda existem, não dá para forçar a natureza.

Silvio Santos, Carlos Alberto e Raul Gil só devem voltar a gravar de forma segura. E isso só será possível depois da vacina. Tem que esperar.

Tudo certo

Paolla Oliveira vai estrear um formato de temporada no GNT. Ideia já aprovada.

É um programa sobre moda e costumes. Existe a chance de começar a gravar ainda este ano.

Número redondo

A Globo tem estabelecido que o próximo “Big Brother Brasil” terá 100 programas, com exibições diárias. Pouco mais de três meses no ar.

Vai estrear em janeiro, na segunda quinzena. Falta definir a data.

Mudou

Ontem, SBT e AACD soltaram nota, informando que o Teleton será realizado apenas no sábado, 7 de novembro, das 10h30 às 20h30.

Sem mais detalhes.

Confirmado

A partir do próximo dia 28, a Record começa a exibir os capítulos inéditos de “Amor Sem Igual”, novela de Cristianne Fridman.

No ar, ainda com reapresentação, foi a primeira a voltar em plena pandemia.

Propaganda eleitoral

Começa amanhã, sexta, a propaganda eleitoral nas emissoras de rádio e televisão.

As eleições, vale destacar, como sempre em dois turnos, serão realizadas nos dias 15 e 29 de novembro.

Televisão

Na TV, os programas dos partidos serão apresentados em dois horários, das 13h às 13h10 e 20h30 às 20h40.

Além disso, as emissoras ainda estarão obrigadas a distribuir em seus intervalos 70 minutos diários de propaganda política entre 5h e 24h, cinco da manhã e meia-noite.

Rádio

No rádio, o tempo será o mesmo da televisão, só os horários serão diferentes, das 7h às 7h10 e 12h às 12h10.

Tanto na TV, como no rádio, e por 40 dias, 90 minutos serão destinados para a propaganda eleitoral gratuita.

Muito triste

A chance é quase nenhuma de os Estúdios Fox Sports, no Rio de Janeiro, serem reabertos.

Apresentadores, narradores e comentaristas, de outras cidades, já estão entregando os imóveis que tinham alugado. Isso significa que o fim, lamentavelmente, está muito próximo.

Estranho isso

Ações como esta de agora, o fechamento definitivo dos estúdios e a saída dos seus contratados do Rio de Janeiro, não indicam perspectivas melhores para o Fox Sports. Ao contrário.

E o que também não bate com o que foi falado no Cade, por ocasião da junção, de que não seria permitido desinvestir no canal.

A definir

Crédito reprodução Instagram

A primeira temporada do “Simples Assim”, comandado por Angélica, vai de 10 de outubro a 26 de dezembro. Sobre a presença do programa em 2021, como sempre, convém aguardar os primeiros resultados de audiência.

Bate – Rebate

• Com exibição iniciada em agosto, a Globo encerra a reexibição de “Tapas & Beijos”, na próxima terça-feira.

• Titi Muller estreia nova temporada do “Anota Aí”, nesta sexta, às 18h, no Multishow…

• … Desta vez com lugares e pontos turísticos da África do Sul. Serão 8 programas.

• Luciano Camargo, irmão do Zezé, será um dos convidados do Júri Artístico da “Dança dos Famosos”, domingo que vem.

• Já Carlinhos Maia estará domingo no “Eliana”, um especial para o “Dia das Crianças”.

• Marilú Bueno, 80 anos, voltou a gravar “Salve-se Quem Puder”, novela das 19h da Globo…

• … Mas poucas cenas apenas e muitos cuidados. Cristina Pereira, 70, também, na mesma novela.

• Elenco de “Gênesis”, da Record, começa a ser preparado para a volta das gravações…

• … Um retorno que, além das práticas usuais de todo início ou reinício de trabalhos, agora também inclui rigorosos testes de saúde…

• … E a implantação de algumas medidas – isolamento, distanciamento, camarins separados etc, para a segurança e bem-estar de todos.

C´est fini

O jornalismo do SBT no Rio de Janeiro começou a sentir na pele o processo de demissões desencadeado em São Paulo.

A emissora está praticamente sem equipes de rua, na faixa da manhã.

Inicialmente, foram dez os demitidos, em sua maioria um pessoal mais antigo de casa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!