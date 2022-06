Flávio Ricco – Novelas precisam renovar sem abrir mão da experiência

Depois de resultados desanimadores com “Um Lugar ao Sol”, tanto em audiência quanto a roteiro, a Globo entrou no trilho novamente com “Pantanal”.

A novela criada por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por seu neto, Bruno Luperi, mantendo porém todas as características do sucesso da extinta TV Manchete, trouxe índices, aceitação do público, faturamento e, importante, calmaria ao departamento.

O fato é que funcionou a aposta no trabalho de um autor muito experiente para colocar ordem na casa. E a ordem agora é continuar na mesma altura.

No mesmo horário das 21h, estão confirmadas produções de Gloria Perez – “Travessia” – e Walcyr Carrasco -, outros dois fazedores de sucessos, que podem até errarem, mas as chances de acerto são sempre muito maiores.

“Pantanal” está aí como prova.

Walther Negrão, Marcílio Moraes, Aguinaldo Silva, Alcides Nogueira, hoje fora da roda, certamente ainda podem colaborar muito e até contribuir para o crescimento de jovens roteiristas, ajudar na renovação. Mas é preciso dar a oportunidade. Olha o exemplo do Benedito.

TV Tudo

Fechado

O SBT acaba de finalizar a compra de um grande pacote de filmes para uso no segundo semestre.

Grande parte, inéditos. Os títulos serão divulgados no momento oportuno.

Tem data

Em se tratando de SBT, está definida para o outro domingo, 26, não este, a estreia do “Drive Thru Okê”.

É o novo quadro do programa da Eliana, gravado durante quase um mês no estacionamento da Anhanguera.

Números

Os últimos levantamentos indicam que, no mundo, hoje já chega a dois bilhões o número de usuários de streaming.

Outro dado importante: mais da metade das pessoas passou a consumir os seus produtos na tela grande. A maioria deixou de ser no mobile ou web.

Um ano depois

Há um ano no ar na América Latina, a HBO Max celebrou alguns resultados alcançados.

Segundo nota, o público consumiu 1,9 milhão de horas em conteúdos do serviço. E neste primeiro ano, eles lançaram 194 obras originais.

Cronograma

“Biônicos”, com direção de Afonso Poyart para a Netflix, está na sua quarta semana de filmagens. Pelo planejamento traçado, faltam mais cinco.

A ficção científica reúne no elenco Miguel Falabella, Bruno Gagliasso, Jéssica Córes, Klebber Toledo e Paulo Vilhena no elenco.

Websérie

O primeiro episódio do livro da Cleo e Tatiana Maciel, “Todo Mundo que Amei Já Me Fez Chorar”, gravado com Giovanna Chaves, tem seu lançamento confirmado para esta próxima segunda-feira. São cinco no total, média de um minuto cada um e convidadas diferentes.

Os contos são sobre relações tóxicas, que acabam dando espaço para serem abusivas.

Crédito: Roberta Nuñez

Pelo menos

Dia desses, a coluna falou da falta de uma melhor amarração na grade das manhãs da TV Cultura. Um tal de “Energia”, nada a ver, entregando para o novo jornal.

Providência tomada. Agora vai entrar “Agricultura”. Mais a ver.

Deixando claro

Foi daqui, deste sagrado espaço, que pela primeira vez se falou da possibilidade de William Bonner vir a deixar o “Jornal Nacional”, após as eleições deste ano ou no começo do próximo, para se dedicar a outras atividades na Globo.

Depois disso, muito já foi dito e escrito. Pois bem, falando em possibilidade, a notícia continua sendo a mesma.

Vai que vai

Ninguém no SBT está autorizado a falar no assunto, mas há um acompanhamento permanente da sua direção na questão da Copa do Brasil.

São quase diários os contatos com a CBF, para atualizar informações sobre a nova licitação, a que vai colocar em disputa os direitos de transmissão a partir do ano que vem. A ordem, dizem, é entrar com tudo.

Atravessado na garganta

Aliás, sobre SBT e Copa do Brasil, a conquista da competição, no todo ou em partes, será uma forma de dar uma resposta ao mercado.

A derrota na “Libertadores” não foi até agora suficientemente digerida.

Passando a limpo

Essa história da Copa do Brasil, considerando o atraso em questão, existe a disposição da CBF em concluir esse assunto até meados de julho.

E a pretensão atual, em vez de duas, é fechar só com uma TV aberta, um canal da Pay-TV e o streaming. Fala-se em um total de R$ 700 mi.

TV e cinema

No próximo dia 23, em Porto Alegre, acontece a primeira fase de lançamento da comédia “A Teoria dos Vidros Quebrados”, rodada nas cidades uruguaias de Montevidéu e Aiguá. Roberto Birindelli faz um dos protagonistas. O ator, a propósito, continua gravando a série “Reis” na Record.

crédito Blad Meneghel

Bate – Rebate

• O programa “Entre Mundos”, com Pedro Andrade, volta à programação da CNN Brasil a partir deste domingo, às 22h30.

• “Esporte Total”, do Fernando Fernandes no começo das madrugadas da Band, veio a se transformar em um dos melhores jornais esportivos da TV…

• … Graças à colaboração das emissoras da rede, no envio de materiais, o programa consegue apresentar um bom noticiário completo de quase todos os clubes.

• Recém-contratado pela HBO Max, Rodrigo Simas também está no filme “Apaixonada”, dirigido por Natalia Warth, previsto para chegar aos cinemas no ano que vem…

• … A comédia protagonizada por Giovanna Antonelli ainda traz no elenco Polly Marinho, Claudia Ohana, Danton Mello, Pedroca Monteiro, Jonas Bloch, Samanta Quadrado e Rayssa Bratillieri.

• Neste domingo, vai ao ar o primeiro “Encrenca”, da Rede TV!, sob a direção de Marcelo Nascimento…

• … Na montagem do programa houve a preocupação em voltar com o que existia no começo. Passar por cima das últimas invenções.

• Murilo Rosa participa do “Em Alta CNN” deste sábado, falando com Mari Palma e Phelipe Sian sobre o reality “A Ponte: The Bridge Brasil”, que acaba de chegar ao HBO Max.

• Suzana Pires, atriz e autora, já tem um projeto aprovado no Star+…

• … Mas nada se fala, por enquanto, sobre ele.

C´est fini

Andrea Avancini está bem animada com as gravações da terceira temporada da série “Reis” na Record TV, mesmo porque o núcleo da família de Samuel promete render muitas histórias. Dele também participam Roberto Birindelli, Daniel Dalcin e Osmar Silveira.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais.

