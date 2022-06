Flávio Ricco: Novas manhãs da Globo terão uma amarração maior com o jornalismo

A Globo deve ter lá os motivos dela de chamar de “Super Manhãs” as inversões nos horários de exibição do “Encontro” e “Mais Você”, a partir da próxima segunda-feira.

Há uma expectativa natural em torno da troca de Fátima Bernardes por Patrícia Poeta e Manoel Soares, assim como uma amarração maior com a programação jornalística do começo do dia. Uma troca que tem sua razão de ser.

Mas é natural também esperar por algo quase que completamente diferente do que a Fátima realizou ao longo desses dez anos, completados no último dia 25.

Erro, sim, será alterar qualquer coisa naquilo que Ana Maria Braga espontaneamente sempre fez e faz tão bem.

É isso. E só isso, porque a possibilidade de qualquer coisa se alterar na audiência nesta faixa matinal é quase nenhuma. O número de ligados, convenientemente distribuído, é o mesmo há muito tempo.

(Patrícia Poeta e Manoel Soares/ crédito Kelly Fuzaro)

TV Tudo

Vampira



Lis Luciddi começou a filmar como protagonista de “Sacramento do Mal”, uma trama vampiresca, novo trabalho do cineasta Lula Magalhães, com toques de ficção científica, toda falada em inglês e que se passa numa Recife futurista.

O projeto faz parte da antologia “Drops from Hell”, encabeçada por Danilo Morales, que também assina um dos segmentos no longa, junto com mais seis cineastas, e aborda o universo dos vampiros.

(crédito Fábio Audi)

Tira de um lado…

A partir da próxima segunda-feira, o “The Chef”, do Eduardo Guedes, ficará um pouco mais curto nas manhãs da Band.

Em vez das 11h, como ainda acontece, vai terminar às 10h45.

… E põe do outro

Esses 15 minutinhos a mais serão absorvidos pelo “Jogo Aberto”, da Renata Fan.

Entra nessa conta, não só o prestígio, mas também os resultados, em audiência e faturamento, que o seu programa apresenta.

Vespeiro

Renata Fan e Neto têm os seus programas esportivos estabelecidos na grade da Band. As suas forças, no campo comercial, por meio de merchandisings, são sempre respeitadas.

Tanto assim que o “Boa Tarde São Paulo”, da Adriana Araújo, pensado para as 12h45, só veio a estrear às 14h.

Controle

Com toda a sua produção reativada, a Globo, entre outros cuidados, voltou a ter mais atenção também no que se refere a nomes de personagens, para evitar repetições.

Há um trabalho, junto a seus autores, com o objetivo que um mesmo nome não apareça em três novelas seguidas ou simultâneas. Isso já poderá ser observado nas próximas atrações.

Te peguei!

Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, esteve nos Estúdios Globo e acabou participando de uma cena da novela “Além da Ilusão”.

A sequência foi uma surpresa da equipe da trama para a própria Larissa, que contracenou com ela. Vai ao ar em breve.

Façam as apostas

Ontem, a Band soltou um comunicado, informando que José Luiz Datena entrará em férias hoje e será substituído, a partir de amanhã, pelo filho Joel Datena no “Brasil Urgente”.

A nota ressalta bem que se trata de férias. Há uma torcida lá dentro para que ele desista da candidatura ao Senado.

Domingo Espetacular

Eduardo Ribeiro entra em férias na Record. Assim, a partir do próximo fim de semana, Sérgio Aguiar apresentará o “Domingo Espetacular”.

Que contará ainda com o retorno de Carolina Ferraz, devidamente recuperada da Covid-19.

(Sérgio Aguiar / Instagram)

Olha que louco

Eleonora Pascoal, jornalista que todo mundo conhece e hoje mora na Flórida, conta que empresas de lá estão querendo pilotos brasileiros e caminhoneiros para trabalhar nos Estados Unidos. São 400 mil vagas para uma e 100 mil para a outra função, respectivamente. Existe uma escassez.

E que no caso dos caminhoneiros, os ganhos são calculados por horas trabalhadas ou milhas rodadas e pode resultar em um ganho mensal de 6 mil dólares/mês. Ou cerca de R$ 30 mil.

Bastidores

No dia 10, o Discovery+ estreia a série “Os Trump: Bastidores de uma Campanha” (Unprecedented).

A produção teve acesso exclusivo ao então presidente Donald J. Trump e à sua família, durante o lançamento de sua campanha para reeleição, em 2020, e contestação do resultado da votação.

Futebol

Na noite desta quarta, a TV Conmebol transmite Cerro Porteño e Palmeiras, a partir das 19h15, com Oliveira Andrade e Rafael Oliveira.

Mais tarde, 21h30, com Paulo Andrade e Paulo Calçade, direto de Ibagué, Colômbia, Tolima e Flamengo, na ESPN.

Suspense



Chegará aos cinemas de Nashville, Tenessee e nas plataformas digitais, no segundo semestre, o filme “Purple Trail”. O detalhe é a presença de uma atriz brasileira no time de protagonistas, Paula Landim.

No suspense, ela faz Kate Robinson, uma médica psiquiatra formada na prestigiada universidade de Harvard que utiliza sua profissão para tratar mulheres que sofreram abuso e violência.

(Divulgação)

Bate – Rebate

· O “Estação Livre”, que a TV Cultura apresenta nesta sexta, às 22h, terá Serginho Chulapa, ex-jogador e atual auxiliar técnico do Santos, e Rafael Alves, editor-chefe do site Planeta Futebol Feminino…

· … O programa apresentado por Cris Guterres vai falar sobre o papel das torcidas organizadas, arbitragem, futebol feminino, racismo e violência dentro e fora dos campos.

· Depois de obedecer a uma pausa necessária por causa da Covid-19, o chef Henrique Fogaça retomou seus trabalhos na Bandeirantes…

· … Já foi reintegrado à agenda do “MasterChef+”.

· O filme “Serial Kelly”, com Gaby Amarantos, fez sua estreia mundial neste fim de semana no Festival de Cinema de Vitória.

· Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre, Salvador e São Paulo são as cidades que vão receber a equipe do “BBB 23” para uma primeira seleção presencial no segundo semestre.

· SBT já está realizando testes e trabalhando no levantamento de nomes para o elenco de “Romeu e Julieta”, sua próxima novela.

· O engenheiro Alfonso Aurim, com toda uma história no SBT, foi chamado de volta para trabalhar na construção do novo estúdio.

· O “Criança Esperança”, da Globo, será apresentado nos dias 14 e 15 de agosto.

· Nesta quarta-feira, Luciana Gimenez receberá, ao vivo, no “SuperPop” da Rede TV!, a atriz Guta Stresser, recentemente diagnosticada com esclerose múltipla…

· … Também no programa Giselle Tigre e Mayara Magri.

C´est fini

Ao vender o novo programa de Ivete Sangalo, a Globo chama atenção para a força da artista nas redes sociais. São quase 35 milhões no Instagram e 17 milhões no Twitter. A emissora também destaca que a dona do “Pipoca” é conhecida por 99% dos brasileiros e a terceira personalidade mais influente do País.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!