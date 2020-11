Flávio Ricco: Nova série da Record terá personagens em vários países

Colaboração: José Carlos Nery

“Ameaça Invisível”, série em 12 capítulos escrita por Ingrid Zavarezzi, sobre pandemia e um vírus misterioso, com estreia prevista na Record em 2021, já tem contornos bem definidos.

Paloma Bernardi estará em 'Ameaça Invisível'

Por exemplo: além do Brasil, também haverá uma participação importante de personagens em outros países, como França, Itália, Canadá, Estados Unidos, Finlândia e Nova Zelândia.

Na Itália, a ideia é contar com um ator local, Ignazio Oliva.

Já na Nova Zelândia, o alvo é a atriz brasileira Julia Sabugosa, que tem passagens por Globo e Record, além de trabalhos no teatro e cinema.

Quanto ao elenco, falta ainda definir a protagonista, mas Rafael Sardão, Karen Julia, Dudu Pelizzari, Paloma Bernardi, Nicola Siri e Ernani Moraes já estão confirmados.

Ajax Camacho, responsável pelo projeto, já trabalha em novelas da Record.

Planejamento

Juliana Paiva e Flávia Alessandra

A Globo pretende encerrar as gravações de “Salve-se Quem Puder”, novela das sete, entre os dias 10 e 15 de dezembro.

Se nada vier a comprometer os planos traçados, todo o elenco estará liberado nesse prazo. Volta ao ar está prevista para janeiro.

A propósito

Oficialmente, a Globo agora diz que “Amor de Mãe” tem previsão de reestreia para março de 2021.

Noves fora, isso significa que a estreia de “Um Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo, se dará entre abril ou maio. Tudo ainda no campo das possibilidades. Nada pode ser cravado.

Virou bagunça

A mesma confusão do mês passado contra o Peru, que teve transmissão da TV Brasil na última hora, veio a se repetir para o jogo com o Uruguai, hoje, pelas eliminatórias, em Montevideo.

E nada será diferente daqui em diante.

Vamos combinar?

Mudanças na questão dos direitos esportivos, já há algum tempo, vinham sendo previstas. Só que mudaram para muito pior.

Pior porque agora estão nas mãos de grupos desinteressados. Ou apenas interessados em ganhar dinheiro.

Muito louco isso

Em relação ao jogo desta noite, contra o Uruguai, sabe-se que todos os grupos de mídia foram procurados e muitos demonstraram interesse.

Só que a Mediapro, a vendedora, sempre insiste numa realidade que é só dela. E a Conmebol, que poderia intervir e se preocupar mais, apenas assiste.

Coronavírus

Na Band, a preocupação de todos com relação à Covid-19 e às vítimas que vem fazendo, tem muito a ver com os estúdios das suas emissoras de rádio. Principalmente da rádio Bandeirantes.

No entender da maioria, é ali que mora o perigo.

Entrevista

Crédito Divulgação

Simone Zuccolotto entrevistou Lázaro Ramos para o “Cinejornal”, do Canal Brasil, no ar nesta terça-feira, às 23h50, com reprise na sexta, Dia da Consciência Negra, às 13h30.

O ator fala sobre o especial da Globo, “Falas Negras”, incluindo as críticas, por ser escrito por uma mulher branca – Manuela Dias.

Lázaro comenta ainda a respeito de vários filmes que está envolvido, entre eles, “O papai é pop”, que vai rodar em janeiro.

Complicado

Para uma estrutura que sempre foi muito pequena, a demissão de 80 pessoas na semana passada, está levando a Band – Rio a praticamente fechar suas portas.

Transformar a emissora em um simples escritório ou em puxadinho de São Paulo é o maior dos descasos com uma das praças mais importantes do País.

Guardadas as proporções

Hoje, a impressão que se tem é que SBT e Band, em suas cabeças de rede, passam pelo mesmo processo de desidratação.

Ou são dirigidas por pessoas sem a menor sensibilidade artística. As atitudes tomadas não mostram nada diferente.

Bate – Rebate

· Novo filme de Caco Ciocler, “Boni Bonita”, com a participação de Ney Matogrosso e do cantor Otto, chega aos cinemas no dia 26…

· … O longa conta a história de Beatriz (Ailín Salas), uma garota de 17 anos, que, após a morte da mãe, é obrigada a se mudar da Argentina para o Brasil e morar com um pai ausente.

· Apresentadora da Rede TV!, Daniela Albuquerque agora dedica-se também a aulas de canto e violão, como preparação para 3 filmes que vai rodar em 2021.

· Lucas Gutierrez volta ao “Segue o Jogo”, nesta quarta-feira, na Globo.

· SBT vai realizar o debate em São Paulo, Covas versus Boulos, no próximo sábado, 18h25…

· … Aliás, todas as TVs terão os seus neste segundo turno…

· … As condições de agora são bem diferentes e muito mais seguras.

· Gloria Perez fez uma “chamada” em suas redes sociais, elogiando o novo livro de Aguinaldo Silva, “Vendem-se Corações Despedaçados”.

· Conforme anunciado por Fausto Silva, a “Dança dos Famosos” será retomada no próximo “Domingão”.

· Os irmãos Fernanda e Alexandre Paes Leme conquistaram 5 estatuetas no Rio Web Fest 2020, com a série “Fake Live” estrelada pela atriz, incluindo o prêmio principal…

· …Alexandre, responsável por roteiro e direção, já chama atenção do mercado.

C´est fini

Carolina Aguaidas, ex-SBT e de volta a Porto Alegre, fez apenas um freela na CNN Brasil, na cobertura das eleições.

Mas há quem aposte na sua contratação.

