Flávio Ricco: Nem Huck e nem ninguém. Futebol vai substituir Faustão no ano que vem

Nem Huck e nem ninguém. Futebol vai substituir Faustão no ano que vem

A Globo já tem definido que o substituto do “Faustão”, a partir do ano que vem, no horário que ele tem apresentado o programa – 18h às 20h, será o futebol.

Acordo, neste sentido, com as federações e a CBF está encaminhado.

E sobram motivos bem lógicos para isso, assim como será estratégica essa colocação, porque a substituição de um apresentador por outro fatalmente irá propiciar comparações, inevitáveis, ainda mais em se tratando de alguém, com o peso de um Fausto Silva e o que ele representa nesses 32 anos de Globo.

Fausto Silva

Sem dúvida, esta será a solução mais razoável.

O risco de escolher um novo programa e alguém para a função, tão imediatamente, seria enorme. Até injusta.

Portanto, essa é a ideia: sai o “Domingão”, entra o futebol. Substituição pura e simples. E assim seguirá o jogo.

Vale esclarecer

Fontes do mercado também consideram a possibilidade de Luciano Huck apresentar seu programa aos domingos.

Isto vindo a acontecer, dependendo ainda de uma série de questões, será na faixa das 15h ou 16h, a mesma que ele já faz aos sábados.

Olha o perigo

Teve um pessoal da “Praça” que resolveu coreografar a “dancinha do brega”, num camarim fechado do SBT. O vídeo já está espalhado.

Entre bailarinos e cinegrafista, um do lado do outro e todos sem máscara. Um pessoal que não sei, e que de nada adianta a segurança ficar em cima.

Sob cuidados

Ainda com um número bem reduzido de pessoas, finalmente tiveram início os trabalhos de “Verdades Secretas 2”. Por enquanto, antes de começar a gravar, testes de roupas e maquiagem

Até aqui, o elenco vinha ensaiando remotamente.

Prioridade

Nesta volta das gravações de novelas e séries na Globo, a ordem é acelerar os trabalhos, o tanto possível para evitar eventuais surpresas – e por aí entenda-se uma nova paralisação.

“Nos Tempos do Imperador” e “Um Lugar ao Sol” têm merecido maior atenção.

Primeiras medidas

A CNN Brasil, após a chegada de Renata Afonso, começa a passar pelas primeiras mudanças, voltadas para a segurança de todos.

Foram colocadas divisórias nos switchers, as equipes dos jornais agora trabalham em salas separadas e determinada a compra a pinceis individuais para maquiagem.

Por outra

Os apresentadores agora trabalham guardando uma maior distância entre eles.

Por exemplo, no “Live CNN” um fica no telão, outro na bancada e o analista do set da redação.

Não tem essa

Sobre um próximo projeto, Discovery e SBT, este será o “Te Devo Essa”, com apresentação de Dony De Nuccio, em gravação e com a participação de artistas como Maiara e Maraísa. Não trem mistério.

Estreia no final de maio nas noites de sábado.

Sem data

A Globo até poderá promover uma nova mudança nas bancadas dos seus telejornais.

Antes da pandemia já havia esse desejo, mas os planos tiveram que ser alterados. Agora, só quando tudo passar.

Mais um

No Máquina do Esporte, ontem, Erich Beting postou que o SBT acertou a transmissão da Europa League.

E como também já levou a Liga dos Campeões, terá agora as duas principais competições de clubes do futebol do Velho Continente.

Stock Car

A partir deste domingo, 15h, começa a temporada da Stock Car, em Goiânia, com treinos hoje e amanhã.

Band e SporTV farão a transmissão.

Programas diferentes

A partir deste próximo domingo, teremos algumas alterações na programação da Record.

“Hora do Faro” será exibido até às 18h e, na sequência, o “Canta Brasil”. Dois programas diferentes, mas com o mesmo apresentador, Rodrigo Faro.

Bate – Rebate

• No SBT, “Coração Indomável” será a substituta de “Triunfo do Amor” na faixa das 17h30.

• A volta de alguns valores do jornalismo da Record passa a depender diretamente da vacina…

• … O caso do titular Celso Freitas, por exemplo, inclui-se por aí.

• Departamento de esportes do SBT não trabalha com a possibilidade de novas contratações…

• … Pelo menos, imediatamente. Havendo essa possibilidade, alguns profissionais serão chamados, mas para trabalhos esporádicos. Cachê.

• João Côrtes, vice-campeão do “Popstar” de 2018 e agora começando na direção de cinema, fará uma live nesta sexta-feira, às 20h, em seu Instagram…

• … Além de releituras de músicas apresentadas no programa, promete apresentar sucessos de James Brown, Michael Jackson e Tim Maia.

• Marcello Airoldi, o príncipe Omar em “Gênesis”, faz a direção da “Peixe Fora D’Água”, com Giovano Tozi….

• … Temporada de 30 de abril a 9 e maio, em plataforma online, às 20h, de graça.

• O texto “Mulheres de Sheakespeare”, escrito por Thelma Guedes, será encenado dia 26, às 21h, dentro do projeto Leitura Viva – também via Sympla…

• Desta vez as interpretações serão de Rodrigo Fagundes, Anderson Tomazini e Carlos Bonow. Direção de Regiana Antonini.

O número de artistas brasileiros desembarcando na Netflix não para de aumentar e isso vai ao encontro do projeto da empresa de duplicar suas operações por aqui.

Além de Milhem Cortaz, Fernanda Paes Leme, Maíra Azevedo, a Tia Má, e Marcelo Médici também estarão em uma nova série. Médice, aliás, já fez um filme por lá com a Maisa.

