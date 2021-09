Flávio Ricco: Na TV, 2021 já teve de tudo, mas se segura que vem mais

Por favor, ajuda na conta do que aconteceu desde janeiro até agora:

Fausto Silva anuncia saída da Globo

Mariana Godoy na Record

Record não renova com Marcos Mion

Band fica com a Fórmula 1

TV Cultura passa a transmitir a Indy

Ivete Sangalo vira apresentadora

Fausto Silva acerta com a Band

Record contrata Adriane Galisteu

Douglas Tavolaro deixa a CNN Brasil

Tiago Leifert é colocado na “Dança”

Luciano Huck dá uma alça no sonho político e vai apresentar programa nos domingos

Galisteu, depois do “Power Couple”, ganha a disputa da “Fazenda”

Sabrina Sato apresenta “Ilha Record”

Mion assina com a Globo e assume o “Caldeirão”

Leifert informa que não renovará seu contrato

Pessoal do “Encrenca”, após 7 anos, deixa a Rede TV!.

Isto, entre outras, é o que, com pandemia e tudo, já aconteceu. E 2021, em curso, tem ainda três meses cheios e mais alguns dias pela frente. O que vem mais? Pode apostar que vem. Amarrem os cintos!

(crédito Instagram)

TV Tudo

Parcimônia

Na CNN Brasil sempre foi assim, mas agora a GloboNews também resolveu colocar “URGENTE” em tudo que aparece na sua tela.

Lembra a lenda do “pastor e o lobo”. Quanto for, de fato, urgente, ninguém vai acreditar.

Grade

Foto: Divulgação/Estevam Avellar

Em “Pega Pega”, quinta-feira, acontece a prisão de Sandra Helena (Nanda Costa) pelo roubo do Carioca Palace. Depois de tanto lutar pela herança de Dona Marieta (Camilla Amado), ela finalmente consegue ser reconhecida como herdeira legítima da falecida. Mas acaba presa por Antônia (Vanessa Giácomo).



Por quê?

A Globo está com chamadas no ar do “Zig Zag Arena”, novo programa dos domingos, que terá apresentação da Fernanda Gentil, mostrando um pouco como será o funcionamento de tudo.

Mas ela, a Fernanda, não aparece e nem é citada em nenhuma. Deve ter uma explicação.

Encrenca

Então ficou assim: os atuais integrantes do “Encrenca” apresentam, domingo, as suas despedidas da Rede TV!.

Na paralela, a direção da casa pretende usar esses próximos dias para montar um novo elenco e continuar com o programa. A permanência do diretor Ricardo de Barros ainda é dúvida.

Por outra

Deve ser destacada a postura do Tatola Godas, Ricardo Mendonça, Ângelo Campos e Dennys Motta. Estão saindo na elegância da Rede TV!, sem atirar em ninguém.

Pelo que passaram e tiveram que aceitar nos últimos tempos, tinham tudo para uma postura diferente.

Angustia

Por outra, nos interiores da Rede TV!, há uma grande preocupação com tudo, principalmente com a imagem da emissora.

Perde o “Encrenca”, o “TV Fama” e Luciana Gimenez foram esvaziados, afora outros riscos. Sonia Abrão, por exemplo.

Treino é treino…

O teste de Alanis Guillen para Juma, no remake de “Pantanal”, exibido no “Fantástico”, dividiu opiniões na Globo.

A turma do contra acha que ficou abaixo da expectativa, se comparado ao trabalho de Cristiana Oliveira.

… Jogo é jogo

Mas calma, o diretor Rogério Gomes, que aprovou o seu desempenho, tem experiência nisso.

Depois tem outra: no valendo, quase tudo funciona de forma bem diferente.

Encantada

A mudança do canal BandSports para as novas instalações da rua Tabapuã, por enquanto, continua no ameaço. Só na vontade.

Pelo jeitão da coisa, difícil acontecer antes do final do ano. E olhe lá.

Cinema

As filmagens de “Horizonte” seguem toda essa semana em Aparecida de Goiânia. É a história de um casal da terceira idade que se conhece em um abrigo para idosos.

O elenco tem Raimundo de Souza, Ana Rosa, Suely Franco, Alexandra Richter, Pérola Faria, Ronan Horta, Arthur D´Farah e Paulo Vespúcio. Direção de Rafael Calomeni.

Fim de papo

Se não houver alteração no roteiro, as gravações da terceira temporada do “Top Chef Brasil”, do Felipe Bronze, serão encerradas nesta semana.

A coletiva online do programa acontece nesta quarta-feira, reunindo elenco e direção da Record. Estreia na sexta-feira, após “A Fazenda”.

Pauleira

Foto: Divulgação/Chahestian

Foi até uma certa ousadia da Record, ainda com os cuidados que a pandemia exige, tocar a produção de dois realities shows simultaneamente.

“Top Chef” está terminando, mas “A Fazenda” ainda vai em frente. Muito em frente.



Saia Justa

Hoje, às 22h30 e ao vivo, Sabrina Sato vai estar no programa “Saia Justa”, pelo GNT. Astrid Fontenelle, Pitty, Gaby Amarantos e Mônica Martelli conversam com a convidada sobre perfeição, situações inusitadas que podem atrapalhar o sexo, e discutem também qual a maior demonstração de carinho que já fizeram.

Bate – Rebate

• Pensa comigo: se William Bonner deixar o “JN”, quem assumirá o lugar dele?…

• … E no “Fantástico”, com Tadeu Schimdt no “BBB”, quem será escolhido?

• No “Programa de Todos os Programas” desta semana, Lucas Selfie é o convidado. Figuraça.

• Homenageando Luís Gustavo, nesta quarta, o Canal Brasil exibe, às 13h45, “Beto Rockfeller” (1970), de Olivier Perroy…

• … E “O Casamento de Romeu e Julieta” (2005), de Bruno Barreto, às 15h10.

• A sexta temporada de “Shark Tank Brasil” estreia sexta-feira, às 22h30, no Sony Channel, com produção da Floresta, desta vez apresentada por Luitha Miraglia…

• … Reforçando o elenco de investidores já conhecido, o ator e empresário Felipe Titto – shark convidado.

• Gaby Amarantos também foi confirmada no elenco de “Além da Ilusão”, de Alessandra Poggi, na Globo.

• Silvio Santos engavetou alguns estudos que a direção do SBT desenvolveu para a programação…

• … Ainda há a expectativa de que, a qualquer momento, ele decida autorizar alguma coisa.

C´est fini

Edição que marca a despedida de Tiago Leifert da Globo, a décima temporada do “The Voice Brasil”, em gravações, está com um nível muito elevado nas audições às cegas. Provavelmente o melhor ano até agora, é a informação na emissora. E Michel Teló, com a novidade do Quinto Técnico, também está funcionando bem.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: José Carlos Nery