Flávio Ricco: Na Globo, tudo agora é possível; até aposentadoria do Bonner do JN

Vale repetir: é bom preparar os corações porque, em se tratando de Globo, além de tudo o que já aconteceu neste ano – Fausto, Mion, Huck, Tiago…, vem muito mais por aí. Não tem como não ser. É a ordem natural da vida.

Por exemplo: a saída do Tiago Leifert deixa dois vazios, “Big Brother Brasil” e “The Voice Brasil”. E, para um deles, o “BBB”, a escolha do seu substituto, por necessidades comerciais e de produção, tem que acontecer imediatamente. São apenas quatro meses até a estreia.

Mudanças que serão inevitáveis ou determinadas pela questão do tempo. Por exemplo: William Bonner há 25 anos ocupa a bancada do “Jornal Nacional”. Antes dele, ou mais que ele, Cid Moreira ficou por 27 anos. Natural por esperar, a qualquer momento, uma troca, até pelo desejo dele de fazer outra coisa. Agora ou no ano que vem, depois das eleições.

Assim como nos interiores, além do jornalismo, muita coisa também é comentada para o entretenimento.

Portanto, insistindo no que foi falado no começo, é bom preparar os corações.

TV Tudo

Outro exemplo

Desde o anúncio da saída do Tiago Leifert, dois nomes passaram a ser apontados para a apresentação do “BBB”: Marcos Mion e Tadeu Schmidt.

Evidente que, além deles, a Globo também analisa outras possibilidades. E qualquer dessas trocas, claro, implicará em desdobramentos: sendo o Schmidt, quem no lugar dele no “Fantástico”?

Assim como…

Outras mexidas, na mesma altura, podem ser esperadas para os próximos tempos.

Entre homens e mulheres. Ivete Sangalo, sem dúvida, foi uma das melhores surpresas à frente do “The Masked Singer Brasil”. A partir deste sucesso, outras mil possibilidades já foram faladas para ela.

É hoje

Uma terça-feira daquelas… Logo mais, depois de “Quando Chama o Coração”, as 22h45, a Record terá a estreia de “A Fazenda 13”.

Adriane Galisteu, na apresentação, é uma das atrações.

E tem mais

Pela primeira vez, atendendo pedidos que eram muitos, “A Fazenda” vai estrear com mais da metade dos nomes revelados. Barulho já instalado.

E o interessante é que a lista só estará completa na sexta-feira, com a escolha do 21º ou 21ª participante, dentre outras quatro pessoas confinadas no paiol.

Cinema

Deo Garcez, atualmente como Luiz Gama em “Nos Tempos do Imperador”, na Globo, e na reprise de “Prova de Amor”, da Record, vai integrar o elenco de “Arcanos”, de Joaquim Haickel, que tem como protagonista Lília Cabral.

O filme está sendo rodado no Maranhão, com direito a participação especial de Alcione.

Rádio

Fábio Piperno, do BandSports, figura das mais respeitadas do meio, estreia hoje como novo participante fixo do “3 em 1” da Jovem Pan.

Estará ao lado de Bruna Torlay e Rodrigo Constantino.

Setenta anos

Em comemoração aos 70 anos da telenovela brasileira, a serem completados em dezembro, o Centro Universitário Belas Artes, de São Paulo, promoverá um curso de pós-graduação, debates abertos ao público e lançamento de livro.

O curso, com início em outubro, reúne muitas referências na área, como Mauro Alencar, Elmo Francfort, Rosangela Patriota, entre outros.

Tem data

“Quanto Mais Vida, Melhor”, substituta de “Pega Pega”, na Globo, faixa das 19h, com Giovanna Antonelli e Mateus Solano tem estreia prevista para 22 de novembro.

Exatamente no mesmo mês em que irão se encerrar os seus trabalhos. É mais uma que irá ao ar completamente gravada.

Deu a largada

E no dia de ontem, finalmente, o SBT gravou as primeiras cenas de “Poliana Moça”, com direção geral de Ricardo Mantoanelli.

Trabalhos em estúdio e também em externas. No ar, em 2022.

Caras novas

Campeã do “BBB11”, Maria Melilo é a nova embaixadora do projeto Artista Total, do diretor Márcio Trigo em parceria com os empresários Fabiano Biazon e Mateus Ahlert. Como objetivo, descobrir novos talentos e capacitar os participantes por meio de aulas online sobre técnicas de atuação e caracterização.

Ao final, Trigo vai escolher 20 participantes para seu próximo filme e um reality show.

Festa

O “Fantástico” do próximo domingo será comemorativo, 2500 edições no ar.

Em ritmo de festa, o programa vai apresentar também novos quadros e abertura.

Bate-Rebate

· Responsável por fazer a voz de Deus, em “Gênesis”, Flávio Galvão ficará à disposição da equipe mesmo após as gravações finais nesta semana.

· Domingo, 20h30, o TNT apresenta a 73ª edição do Emmy Awards, considerada a maior premiação da TV, movimentando Carol Ribeiro, Tiago Abravanel e Ikaro Kadoshi…

· … Já a cerimônia terá início às 21h, com comentários de Aline Diniz e Michel Arouca.

· Para as novelas que irão ao ar completamente prontas, a Globo vai gravar finais diferentes…

· … Por duas razões: uma, se tudo vazar antes da hora, outra considerando a própria expectativa do público.

· Nenhuma movimentação ainda na O2 Filmes sobre a série “Mal Secreto”…

· … Enquanto isso, Tainá Muller, que está nas duas, vai se dedicar à nova temporada de “Bom Dia, Verônica”.

· Ronnie Von é o entrevistado do “Programa de Todos os Programas”, do R7, nesta semana…

· … Um papo maravilhoso, sobre passado, presente e futuro.

· Paula Fernandes é a jurada convidada do “The Masked Singer Brasil”, na Globo, desta terça.

· Karina Bacchi entrevista hoje a ginasta Rebeca Andrade no Positivamente Podcast.

· Também na área de podcast, Matheus Ceará e a mulher, Bianca Campos, conversam nesta terça com Vinícius Vieira no Bora Papear.

C´est fini

Encerrada sua participação nas filmagens de “Níobe”, Bárbara França seguiu para Portugal. Já há alguns dias, ela tem se dedicado às gravações de uma série, “Da Mood”, que será exibida muito em breve na RTP.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

