Flávio Ricco: Na arte de apresentar, classe, elegância e moderação são fundamentais

Os grandes figurinistas, especialistas na arte de indicar a melhor vestimenta, não cansam de repetir que existem modelos certos para ocasiões certas. Ninguém, por exemplo, vai vestir traje de gala para um passeio no parque. Nem bermuda ou jeans em uma formatura. Não tem cabimento.

O bom senso é que deve ser usado em tempo integral.

E parece que isso, para determinadas senhoras, passou a faltar um pouco em alguns telejornais ou programas jornalísticos.

Ou usam roupas as mais berrantes possíveis ou abusam nos decotes e apertadinhos, salientando as partes, que não são, claro, os mais apropriados.

Um leitor teve o cuidado de enviar uma verdadeira coleção de fotos, com exemplos do que nunca deveria acontecer, mas anda acontecendo. Algumas apresentadoras, de acordo com o que chegou, perderam a noção daquilo que é completamente inadequado. Evidente que aqui sempre haverá o cuidado de não expor ninguém, mas vale repetir que o mais importante e o maior destaque sempre tem que ser a notícia.

Aliás, quanto a este aspecto, Renata Vasconcellos e Christina Lemos são bons exemplos a serem seguidos.

TV Tudo

No meio de tudo

As redes sociais têm uma participação muito forte até no comportamento de determinadas pessoas.

É estranho que jornalistas, que buscam credibilidade na TV, rádios e jornais, usem alguns desses meios para dançar, mostrar forma física, permutar e até cometer exageros políticos.

Melhor maneirar

No jornalismo o cuidado para não macular a credibilidade e maturidade das suas informações sempre foi uma prática importante. Saudável.

Brincadeiras, negociações e opiniões fora de hora não combinam com jornalismo e informação imparcial.

Sou desse tempo

Não é por nada, mas no jornalismo desde sempre, o leitor, ouvinte ou telespectador, nem de longe imaginava se minha preferência era o chá ou café.

Hoje a exposição é meio completa, inclusive com exageros no jabaculê, na roupa que veste, academia que frequenta, clínica de estética, dentista e suplemento alimentar. É incompatível.

Uma coisa é uma coisa…

Outra coisa é outra coisa: do jeito que isso caminha é meio complicado saber onde vai dar.

É diferente de alguém fazer um comercial ou ação de merchandising, contratado por uma empresa e veicular em seu próprio programa. Enfim… É só uma opinião, sem o desejo de patrulhar ou se meter na vida de ninguém. Cada um é cada um.

Passaporte

“Gênesis” está longe de terminar por aqui, mas já começa a viajar.

Na segunda que vem estreia no Chile. E já tem acertos com a República Dominicana, Guatemala e também com a Univision, dos Estados Unidos.



Observação

Recentemente, abordamos aqui que Gloria Perez, prejudicada pela pandemia, demoraria muito a voltar com uma novela inédita na faixa das 21h da Globo.

Mas tem um detalhe: esse plano, de estrear novelas inteiramente gravadas, irá com certeza antecipar os trabalhos da próxima produção da autora, “Travessia”.

Mais uma

Roberto Cabrini, pelo Jornalismo da Record, embarcou segunda-feira para o Afeganistão com a missão de gravar uma série de reportagens especiais. Trata-se da sua terceira viagem para aquele país, novamente centro do noticiário mundial.

Último dia

O SBT estabeleceu esta sexta-feira como data-limite para todos os seus funcionários entregarem o documento de vacinação. É obrigatório.

Quem não atender a solicitação, por algum motivo médico, vai ter que justificar a contraindicação para a vacinação.

Por escrito

Como aqui foi colocado, todo mundo de lá recebeu este comunicado. Olha um trecho dele:

“…Dessa forma, a todos os colaboradores, torna-se obrigatória a vacinação e o encaminhamento do comprovante de vacinação atualizado para o email…até esta sexta-feira”.

Festa da Band

A Band deixou para dia 30, a apresentação da sua nova programação, a de 2022, para o mercado.

A novidade maior, claro, “Faustão na Band” (não avisei que seria este?), de segunda a sexta, das 20h30 às 22h45.

E outra

Para a mesma ocasião, também será anunciado o “Mil e Uma Perguntas”, projeto do Diego Guebel com apresentação do Zeca Camargo.

Será exibido às segundas, quartas, quintas e sextas, 22h45. Só nas terças que não. Além do “MasterChef”, por aí devem entrar outros programas de temporada.

Batalhão

O reality “Top Chef Brasil”, do Felipe Bronze, é a estreia desta noite na Record, logo depois de “A Fazenda”.

O programa, que sempre envolve uma seleção muito exigente para se chegar ao número de participantes, também é movimentado nos seus bastidores. São quase 200 profissionais trabalhando na sua realização.

Bate – Rebate

· Na semana em que se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a TV Cultura exibe o documentário inédito “Um Lugar Para Todo Mundo”…

· … É uma coprodução da Maria Farinha Filmes e da estadunidense Rota6, que aborda a importância de garantir uma educação inclusiva para as crianças. No ar, domingo, às 23h.

· “Direto ao Ponto”, do Augusto Nunes no YouTube da Jovem Pan, completará um ano nesta próxima segunda-feira e terá o presidente Jair Bolsonaro como convidado. Direção da jornalista Paula Azzar.

· Emilly Araújo passa agora a ter um quadro no “TV Fama” da Rede TV!…

· … Entra com a proposta de cobrir os principais eventos do universo sertanejo.

· Neste sábado, Dia do Rádio, será oficializado o acréscimo do nome de José Paulo de Andrade à Rua Radiantes, onde fica a sede do Grupo Bandeirantes, em São Paulo…

· … Haverá uma solenidade às 11h com a presença do presidente do Grupo, Johnny Saad, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes e vereadores que assinaram o projeto de lei com a mudança de nome.

· Milton Leite, Maurício Noriega e Antero Nero gravaram a edição deste mês do “Grande Círculo”, do SporTV, com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.

· Camila Queiroz e Klebber Toledo tiraram este final de semana, a partir de hoje, para uma “segunda lua de mel”. Destino: litoral norte de São Paulo.

C´est fini

Na Band, passaram a surgir comentários sobre um possível interesse em Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos, o pessoal do “Encrenca”, que anunciou saída da Rede TV!.

No passado, dizem, já houve uma paquera.

