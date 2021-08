Flávio Ricco: Muito que fazer para Luciano Huck estrear nos domingos da Globo

Colaboração: José Carlos Nery





Ainda há muito que fazer para Luciano Huck estrear nos domingos da Globo

Agosto em curso, um mês e poucos dias para Luciano Huck começar nos domingos da Globo.

Existe toda uma expectativa, porque ainda há muita coisa a ser feita.

Se colocar na ponta do lápis, a conclusão que se chega é que a Globo acertou duas vezes nessa antecipação para setembro.

Primeiro porque, fosse em janeiro, como inicialmente se desejava, iria estrear já em pleno verão, mês de férias e com um número de aparelhos ligados historicamente menor.

Agora, ao contrário, será em uma situação muito melhor, no embalo da final da “Superdança dos Famosos” e com o horário em alta.

O problema é saber se vai dar. Na regressiva, está complicado saber se esses 30 e poucos dias serão suficientes para colocar o programa em pé na forma que se deseja.



TV Tudo



Pedra de tropeço



Tudo bem com o “Quem Quer Ser Um Milionário?”, um quadro que a produção do Luciano já está acostumada a fazer e deve aprontar sem maiores dificuldades, mas e o “Show dos Famosos”? Nem o elenco foi totalmente definido.

Este e outros detalhes é que ainda colocam certa dúvida nesta data de 5 de setembro. Em todo caso.



Especulação



Não chega a ser uma informação, porém há um comentário muito forte em setores da Globo sobre mudanças significativas na sua programação das manhãs para o ano que vem.

Mudanças que poderão atingir os programas de Ana Maria Braga e Fátima Bernardes. A ideia, fala-se, é tomar um caminho bem diferente do atual.



Aniversário



A TV Tambaú, afiliada do SBT em João Pessoa, está completando 30 anos neste mês de agosto, com presença marcante no mercado da comunicação paraibana.

A sua grade de programação, reformulada recentemente, passou a valorizar o conteúdo de serviço, entretenimento e jornalismo de qualidade.



Jornalismo



A jornalista Adriana Mabilia, depois de quase dois anos na área de internacional da CNN Brasil, se transferiu para a Jovem Pan. Além de um cargo de direção, também fará um programa.

Mabilia, como editora, também teve passagens por Globo e SBT.



Mudança



O diretor Eduardo Pupo, após um bom período dedicando-se ao “Troca de Esposas” na Record, agora vai cuidar da série “Lol: Se Rir, Já Era”.

Trata-se do novo programa que será apresentada por Tom Cavalcante em parceria com Clarice Falcão. Produção da Formata sob encomenda para a Amazon Prime Video.



Pitoresco



O VAR, no futebol, deveria corrigir as falhas cometidas pela arbitragem em campo. Só que, na prática, pelo menos aqui no Brasil, isso não aconteceu.

Pior, ainda, é que tem desmoralizado a conduta de alguns apitadores, que mesmo depois ver e rever alguns lances, insistem no erro e interferem no resultado das partidas.



Apito F. C.



Mesmo sendo uma função destinada aos aposentados do apito, alguns comentaristas de arbitragem ou passam o pano nos erros cometidos, ou também não têm nenhuma segurança em suas considerações.

Por exemplo, Sálvio Spínola, sábado, em São Paulo e Palmeiras. Foi triste. Lambança.



Retomada



Recuperado, o chef Henrique Fogaça voltou domingo aos estúdios da Band em São Paulo para concluir uma gravação do “MasterChef” interrompida na sexta-feira.

Como se recorda, naquele dia, ele deu um tremendo susto em todos, ao desmaiar e bater a cabeça durante os trabalhos do programa. Fogaça recebeu os primeiros cuidados na própria Band e depois foi levado para um hospital.



Pela ordem



“Ilha Record” foi quase que totalmente gravado em Paraty. Falta só a final, em estúdios e ao vivo, nada se alterando, no dia 10 de setembro.

Por outra, as instalações de Itapecerica da Serra passam por novas reformas. Agora para receber os participantes da próxima “Fazenda”.



Premiação

A brasileira Gabriella Di Grecco, coprotagonista da série “Bia”, da Disney, nos bastidores de gravações de “Bia, Um Mundo do Avesso”.

O especial do programa acaba de ser indicado na categoria Show Favorito, no “Kids’ Choice Awards México 2021”.



Rendeu



“Em que livro você viaja”, projeto de lives produzido por Jackeline Barroso, com as atrizes Jeniffer Setti, Catarina Dantas e Laura Proença dramatizando trabalhos de Walcyr Carrasco, acaba de ganhar uma extensão.

O autor acaba de acertar os direitos de adaptação do seu livro “Meu Primeiro Beijo” para o cinema.



Elenco



“Meu Primeiro Beijo”, uma comédia romântica adolescente, retrata as diversas formas e perspectivas do primeiro beijo. Roteiro a cargo de Adolpho Knauth, que também fará a direção, e Eduardo Nassife.

Rafael Zulu, Sophia Valverde e Igor Jansen estão em negociações para o elenco.



Bate – Rebate



· Silvio Santos voltou com programas inéditos. E parece que voltou mais destravado ainda. Falou um monte.

· Começa hoje, 12h, no YouTube a websérie “Ponte Aérea: Portugal – Brasil”, realizada pela União Brasileira de Compositores, (Sociedade dos Autores Portugueses e o canal Papo de Música…

· … O projeto reunirá, virtualmente, artistas brasileiros e portugueses em conversas informais…

· … A cantora Carminho abre a série, que também terá Ney Matogrosso, António Zambujo, Nelson Motta, entre outros.

· Globo já tem todas as providências tomadas para iniciar as externas de “Pantanal” em setembro…

· … Até lá, os trabalhos irão seguir em estúdios e na cidade cenográfica…

· … Essa deve ser mais uma novela que a Globo irá estrear com todos os seus capítulos gravados…

· … “Um Lugar ao Sol”, da Lícia Manzo, substituta de “Império” na faixa das 21h, também já será assim.

· Em seu blog, o jornalista Anderson Cheni informou que a Rede Transamérica de Rádio pode ser vendida…

· … E que o dono da CNN Brasil, empresário Rubens Menin, teria interesse em comprar…

· … Transamérica e CNN já têm um acordo operacional.



C´est fini

A série “Quando Chama o Coração” estreia na Record na quarta-feira, dia 25, às 21h45. É a substituta de “Topíssima”.

