Flávio Ricco – Muito pelo fim do Fox Sports, ESPN assume liderança da TV esportiva

Muito em função do que o Fox Sports, em sua existência, veio a realizar, a televisão esportiva, no que diz respeito aos canais pagos, observou mudanças de comportamento bem acentuadas ao longo dos tempos.

Desde o início de suas atividades, o FS passou a obrigar SporTV e ESPN a mudarem a narrativa e até o próprio jeito de se apresentarem. E, antes de encerrar as atividades do seu canal principal, liderou em vários horários com programas ao vivo e um time forte de apresentadores, comentaristas e repórteres. Meio que virou do avesso tudo que existia antes.

Hoje, e talvez como simples consequência, a ESPN veio a se tornar protagonista, também muito por causa das propriedades e profissionais que pertenciam a Fox.

A ponto, inclusive, de agora abrir uma enorme vantagem sobre o seu principal concorrente, tanto na sua programação, ao vivo, como no número de transmissões.

Ao SporTV, diante do atual cenário, cabe ser um pouco mais agressivo e buscar eventos de grande importância, capazes de virar esse jogo. E, talvez até, voltar um pouco ao que já foi no passado, não esquecendo nunca que a televisão é televisão e internet é internet.

TV Tudo

Vale dizer

Ensinar fazer televisão não passa perto da cabeça de ninguém por aqui, mas é impossível não perceber certas coisas.

Que nos perdoem os diretamente envolvidos.

Por exemplo

O “Show do Esporte”, de passado glorioso, retornou à grade da Band com o objetivo de amarrar os eventos do canal.

Nada mais justo. E nem a se opor também.

Todavia

O programa, ao longo da sua existência recente, tem uns certos disparates que ninguém consegue entender.

Neste último domingo, entre 15h20 até 16h, se falou apenas do Brasileirão, com uma extensa cobertura de Palmeiras x Atlético-MG e Flamengo x Fortaleza, que tiveram transmissão da Globo a partir das 4h da tarde. Ou seja, levantaram a bola pra concorrente chutar.

Pior de tudo

E o “Show do Esporte”, de tantas glórias e tradições, simplesmente ignorou o Sub-20, que teve transmissão da Band, Corinthians x Atlético-PR, às 4h da tarde.

Por acaso, mesmo horário do Brasileirão na Globo. Só a CBF é capaz dessas proezas.

Régua

Apenas como arremate aos assuntos do esporte, galera que edita os “melhores momentos” está bem mal de serviço. Caiu muito a qualidade.

Não existe mais cuidado com a fusão de áudio, início de jogada, é tudo meio desencontrado.

Estreia

Julia Zimmer / crédito Edu Moraes



Nesta terça, 21h, tem a estreia de “Todas as Garotas em Mim” na Record, com as duas primeiras temporadas.

Escrita por Stephanie Ribeiro e com direção de Rudi Lagemann e Ajax Camacho, tem em seu elenco Mharessa Fernanda, Adriana Garambone, Ângelo Paes Leme, Rhaissa Batista, Diego Kropotoff, Caio Vegatti, Julia Zimmer, Juan Alba, entre outros.

Segurança

Ricardo Mantoanelli, diretor-geral de Teledramaturgia no SBT, disparou um comunicado para todas as áreas do departamento. Por causa do aumento de casos de Covid-19 no País, o uso de máscaras volta a ser obrigatório.

Lembrando que a área de novelas da emissora foi uma das que mais sofreu durante a pandemia. Foi a última a voltar.

Reflexos

Com esses novos problemas provocados pela Covid-19, é bem provável que os trabalhos de “Romeu e Julieta – Amor Proibido”, próxima novela do SBT, só tenham início no encerramento do segundo semestre.

A prioridade, no momento, é a atual “Poliana Moça” e o bem-estar da equipe.

Outro nome

A Rede TV! continua operando no automático ou no improviso, sem ninguém dirigindo o seu Artístico ou a Programação.

Alguns setores de lá indicam agora José Emílio Ambrósio como nome mais provável para assumir essas funções.

Dois pontos

José Emílio é um profissional da TV, tem conhecimento das coisas e poderá ser muito útil se os entendimentos chegarem a bons termos.

Porém, o próprio Zé Emílio, em suas recentes andanças por lá, já deve saber que a Rede TV! de agora está bem diferente daquela que ele trabalhou no passado.

Juntando o time

Ontem, a TV Cultura estreou o seu jornal da manhã, com transmissão multiplataforma, contemplando TV, rádio e redes sociais.

Informativo, leve, mostrou no primeiro dia uma equipe bem entrosada. E que mereceu um belo café da manhã, oferecido pelo presidente José Roberto Maluf.

Teatro

Bianca Bin caracterizada para peça / crédito Danilo Borges



Bianca Bin, como se sabe, após gravar várias cenas, deixou o elenco das duas próximas temporadas da série “Cine Holliúdy” para se dedicar a outros projetos, entre eles, uma estreia nos palcos.

Ela é uma das protagonistas de “Jardim de Inverno”, do escritor americano Richard Yates (1926-1992), que chega com nova temporada a partir do dia 17, às 20h, no Teatro Faap, em São Paulo.



Ilha Record 2

A Record definiu os primeiros nomes para a segunda temporada do reality “Ilha Record”, agora sob o comando de Mariana Rios e com estreia em julho.

Escalados: Solange Gomes, Vitória Bellato, Aline Dahlen, Ste Viegas, Whendy Tavares, Caique Aguiar, Raphael Sander, Flavio Nakagima e Bruno Sutter.

Bate – Rebate

Lugar comum: a Globo passou a usar mais intensamente o “Tela Quente” para promover seus próprios lançamentos…

… Nesta última segunda-feira foi a vez do “Sob Pressão”. E vem mais por aí.

Na CNN Brasil o selo “Urgente” passou a ser usado com moderação…

… A ordem, segundo se informa, veio de fora. Lá de cima.

Cátia Fonseca, numa dessas andanças, pegou Covid-19. Ontem, nas primeiras horas da manhã, a Band comunicou o seu afastamento do programa.

A Globo tá fingindo de morta. Por enquanto, nada é falado sobre a participação de Jade Picon na novela da Glória Perez, “Travessia”…

… Mas tudo está indicando para isso. O “balão de ensaio” e tudo que se comentou até agora, foi bem conveniente.

Globoplay está usando a Rocinha para gravar várias cenas de “O Jogo que Mudou a História”.

C´est fini

No complexo de dramaturgia da Record, o uso de máscara também voltou a ser obrigatório, entre outros cuidados com elenco e equipe. As gravações das próximas temporadas de “Reis” seguem normalmente no local. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!