Flávio Ricco: MÔNICA CARVALHO ESTÁ NO CINEMA

Colaboração: José Carlos Nery

Mônica Carvalho será roteirista e uma das protagonistas do filme “Saralialeia”.

A produtora Média Brigde, prestes a iniciar os trabalhos em Maragogi, também já tem definidas as participações de Danielle Winits, Luiza Thomé e Oscar Magrini.

Tadeu Schmidt está certo no BBB. Falta o seu substituto no Fantástico

Poliana Abritta e Tadeu Schmidt

As muitas mudanças observadas no cenário da TV nesses últimos meses ainda irão propiciar outras no decorrer dos próximos dias. E isso tanto por necessidade como simples consequência. Não tem como ser diferente.

2021, com certeza, ainda está longe de terminar.

Por exemplo, a Globo. Na parte que toca a ela, já existe a definição que Tadeu Schmidt será o novo apresentador do “BBB”. Ninguém rasga. É isso e ponto final. Falta só o comunicado oficial, com pompas e circunstâncias.

Só que, resolvido este assunto, tem o próximo: quem será o substituto dele no “Fantástico”? Uma nova questão, por enquanto, sem pista nenhuma.

E saindo o Tadeu, Poliana Abritta continuará? Ou será substituída pela Maju Coutinho, com a Aline Midlej assumindo o “Hoje”, como muitos têm especulado.

Jogo de xadrez dos mais animados.

Resta saber se, no caso em questão, são apenas essas ou faltam ainda outras peças no tabuleiro. Pendências que a direção da Globo tem enorme pressa em resolver.

(Tadeu Schmidt e Poliana Abritta/crédito João Cotta)

TV Tudo

Nos interiores

Dentro da Globo existe a intenção de liberar Tadeu Schmidt do “Fantástico” o mais depressa possível.

Talvez este mês ainda ou, mais tardar, comecinho do próximo, daí a pressa em bater o martelo sobre o seu substituto.

BBB

Já com a definição de Tadeu Schmidt, a Globo poderá tocar a produção do “Big Brother” sem qualquer atropelo e seguindo os procedimentos de sempre.

O programa estreia na segunda quinzena de janeiro.

Meio assim

Para efeitos comerciais, a Band promoveu um evento na quinta passada, para anunciar as novidades da programação do ano que vem.

Algo que, junto ao mercado, causou certa decepção.

E por quê?

O evento foi realizado num instante em que não seria possível ainda contar, nem mesmo por vídeo, com a participação de Fausto Silva.

Justo ele, a maior atração.

Concluído

Terminaram as filmagens da comédia “Vizinhos”, segundo trabalho de Leandro Hassum para a Netflix, rodado em Teresópolis, com Maurício Manfrini, Marlei Cevada, Julia Rabello e algumas participações especiais.

Direção de Roberto Santucci e Roteiro de Paulo Cursino.

Novos projetos

Agora que encerrou “Vizinhos” para a Netflix, Maurício Manfrini começa os preparativos do filme “No Gogó do Paulinho 2”, este sob encomenda da Amazon Prime Vídeo.

E ainda seguirá com a série “O Dono do Lar” para o Multishow.

Teleton

O SBT e a AACD realizam nesta terça-feira, a partir das 11h, a coletiva de imprensa do Teleton 2021, mais uma vez remota e transmitida pelo YouTube.

O evento contará com a presença dos padrinhos Daniel e Eliana e dos padrinhos digitais Celso Portiolli e Maisa Silva.

Comunicado

Ontem a Globo informou que Samantha Almeida está assumindo a direção da área de Criação de Conteúdo dos seus canais.

Também será de sua responsabilidade a gestão das equipes de autores, pesquisadores e toda a produção. Sua chegada à emissora foi antecipada por aqui.

Essa é a verdade

A produção de um novo reality show, nos moldes de “A Fazenda” ou “BBB”, sempre esteve nos planos da direção do SBT, incluindo o seu dono Silvio Santos.

Só que tão cedo isso não deve acontecer. Nem instalações próprias para isso existem. O local que recebeu a “Casa dos Artistas” foi útil em uma determinada época. Hoje só serve a produções menores.

Bate – Rebate

• Enquanto os serviços de streaming sempre se esforçam para oferecer alguma novidade ao assinante, os canais de filmes continuam na zona de conforto…

• … Com muito pouco ou quase nada a oferecer…

• … Fica fácil entender a queda no número de assinantes…

• … Aliás, para uma grande maioria de pessoas esses canais já deixaram de existir.

• No Mato Grosso do Sul, mais de 100 profissionais da Globo estão envolvidos nas gravações do remake de “Pantanal”…

• … Que agora já vai entrar na sua segunda fase de trabalhos…

• … A equipe tem à disposição seis fazendas, algumas delas em áreas pertencentes ao cantor Almir Satter…

• … Aliás, equipes da Record também gravaram uma novela, “Bicho do Mato”, em uma das fazendas de Almir Satter, e guardam boas recordações…

• … O artista sempre foi um grande anfitrião.

C’est fini

A Record fechou setembro como a única emissora que cresceu na audiência na faixa da média dia – das 7h à meia-noite – e na média 24 hora, em comparação com o mesmo mês de 2020, na Grande São Paulo e também no PNT nacional.

Segundo o Kantar Ibope Media, além do aumento, também manteve a vice-liderança em todas as faixas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!