Flávio Ricco – ‘Masterchef’ de volta na Band

A Band já tem estabelecido que a nova edição do “MasterChef” vai estrear no próximo dia 17 de maio, às 22h30, na sequência do “Faustão na Band”.

Também já foi decidido que o “1001 Perguntas”, do Zeca Camargo continuará sendo exibido até o dia 10 do próximo mês, porém a ideia não é acabar com ele. Ao contrário.

Há um plano de transformá-lo em atração fixa das segundas-feiras e avalia-se que, no ar só uma vez por semana, se ampliem as chances de um melhor resultado.

Por enquanto é só isso.

Também estão sendo feitos estudos para as noites de quarta, quinta e sexta, inclusive considerando que algumas possibilidades são bem interessantes, mas não tem nada resolvido até agora, em termos definitivos.

Por outra, aí sim, a esta altura pode ser confirmado, para maio, em data a ser fixada, a estreia do programa musical da Lívia Andrade nas noites de sábado.

Chama a polícia

A bandidagem extrapola todos os limites. Se já não bastasse o “gato” para captação da TV fechada, agora há também o cuidado de expandir o marketing em torno dos serviços oferecidos.

Um crime escancarado e potencializado.

Essa é a última

No Instagram chegou-se ao descaramento de oferecer um gato.net , informando que o interessado pode ter todos os canais favoritos liberados.

E isso com uso indevido, claro, da imagem de Silvio Santos. É o fim da picada. Delinquência a céu aberto.

A imagem

Muitos devem lembrar quando SBT, Record e Rede TV! romperam com as operadoras.

Naquela ocasião, Silvio Santos gravou um vídeo caseiro, estimulando as pessoas a comprarem a antena da TV digital. Pois bem, é essa que é usada no “anúncio”.

Requinte

O anúncio, além da imagem, também tem som, como se Silvio Santos estivesse vendendo o “gato net”.

Na fala editada, foi retirado o trecho “e você se livra do cabo”. É o fim, não é?

Protocolos

O SBT informou aos seus funcionários que, a partir de 1º de maio, o uso de máscara de proteção individual contra a Covid-19 não será mais obrigatório.

Desta forma, a utilização no trabalho será uma decisão pessoal – exceto nos estados em que ainda mantenha o uso em ambientes internos.

Reis

Divulgação



Após uma participação na novela “Jesus”, o ator e modelo Israel Eyer acertou com a Record para a série “Reis”.

Agora, fará um soldado israelita e já iniciou o processo de preparação que inclui aulas de arco e fecha.



Eleições

O “Balanço Geral”, da Record, prepara uma série de entrevistas com os candidatos ao governo de São Paulo, conduzidas por Reinaldo Gottino.

Esses encontros, relativos ao primeiro turno, acontecerão entre os dias 1º e 11 de agosto. A ordem das entrevistas será divulgada no dia 15 de julho.

Cinema

Começaram as filmagens da comédia “Partiu América”, com Matheus Ceará, Priscila Fantin, Luara Fonseca e Gabriel Palhares.

Com locações em São Paulo e Orlando, vai contar a história de uma família que tem a oportunidade de viajar para fora do Brasil pela primeira vez, mas as coisas não saem como o esperado.

E aí?

Que fim levou a série “O Rei da TV”, sobre a trajetória de Silvio Santos na televisão? O projeto, já finalizado, será apresentado no Star+, streaming da Disney, mas ninguém sabe quando. E ninguém fala nada.

O elenco reúne nomes como Mariano Mattos Martins, José Rubens Chachá, Leona Cavalli, Ary França, Eduardo Semerjian, entre outros.

Fábula

Divulgação



Patricia Pinho, em cartaz na novela “Além da ilusão”, está preparando seu primeiro livro: “A morcego da praia do brejo”, com ilustrações do ator e amigo Welder Rodrigues.

Uma fábula. História de uma morcego que vivia no sótão do Colégio Bennett até ele ser fechado na pandemia. Ela, então, ganha o mundo e descobre a fauna e a flora do Aterro do Flamengo, e o Grupo de Teatro de Rua.

Novo formato

O programa “Menos é Demais”, do Discovery Home & Health, agora em sua terceira temporada, terá um novo formato e ganha um trio de apresentadoras.

Passa a ser comandado pela especialista em sustentabilidade Aline Matulja, ao lado da personal organizer Cora Fernandes e da arquiteta Bárbara Vieira. No ar, no segundo semestre.

Bate – Rebate

• O historiador Leandro Karnal vai estrear um programa no canal Arte 1, produzido pela Cine Group…

• … A estreia deve acontecer no próximo dia 10.

• Data hoje, a Rede TV! ainda não tem ninguém definido para a apresentação do novo “TV Fama”…

• … Mas há um trabalho em cima disso. Além dos testes realizados, existe a procura de outros.

• O SBT transmite a semifinal da Europa League, na tarde desta quinta-feira: West Ham x Eintracht Frankfurt…

• … Trabalhos de Teo José, Mauro Beting, Nadine Basttos e Domitila Becker.

• Nesta quarta, 13h, tem a coletiva do “Power Couple”, com as presenças de Adriane Galisteu e do diretor Rodrigo Carelli.

• … Os participantes, como o programa vai funcionar, as mudanças… Tudo será revelado.

• “Cara e Coragem”, nova novela das sete, tem estreia na Globo marcada para 30 de maio…

• … ”Quanto Mais Vida, Melhor!”, portanto, se aproxima do seu último mês de exibição…

• … E Mauro Wilson passou muito bem por essa prova de fogo, em sua estreia como autor titular.

C´est fini

No próximo dia 4, no Teatro do SESI, em São Paulo, a partir das 18h, será lançada a biografia do ator Domingos Montagner (1962-2016), seguida de apresentação, com ingressos gratuitos, do espetáculo “A noite dos palhaços mudos”, da Companhia La Mínima, que ele criou. No Rio, o lançamento será no dia 3, a partir das 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon.

