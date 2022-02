Flávio Ricco: Mariana Ximenes recebe Manu Gavassi

Colaboração: José Carlos Nery

De férias das novelas, após o trabalho em “Nos Tempos do Imperador”, Mariana Ximenes dedica-se ao seu “Happy Hour” no GNT.

Que nesta sexta-feira, a partir das 21h30, terá Manu Gavassi, Ícaro Silva, Sarah Oliveira e o premiado bartender Kennedy Nascimento.

UEFA se deu muito mal ao querer contestar força da TV no Brasil

O craque Kylian Mbappé, destaque do jogo PSG x Real Madrid/ Instagram

Atitudes erradas, muitas vezes tomadas por represália e no calor dos acontecimentos, na maioria das vezes geram consequências graves.

A conta, um dia, chega.

A UEFA ainda paga um preço muito alto, porque entrou na aventura de retirar a Liga dos Campeões da televisão aberta no Brasil durante três anos e deixar o principal campeonato dela só na TV paga e Facebook, não entendendo que aqui a internet não é lá essas coisas.

Olha o que os números mostram: em fevereiro de 2018, PSG x Real Madrid fizeram o primeiro jogo das oitavas de final do torneio, horário da tarde e deu 24,6 de média na Globo. A Band, que na ocasião também exibiu a partida, marcou 8,6. Uma grandeza a soma das duas.

Pois bem, na última terça-feira, repetindo essa situação, inclusive as mesmas equipes, o SBT ficou com 7,3 pontos. O que equivale a menos de 20% do público de 2018.

Isso demonstra o fiasco que foi aquela decisão. A UEFA, meio que escondendo a competição nos últimos anos, perdeu tempo e dinheiro.

E o que também, na parte que nos toca, atesta a soberania da TV aberta, aquela que ninguém paga pelos serviços prestados e chega em qualquer canto deste país continental.

Em tragédias como a de Petrópolis, deve-se reconhecer o esforço da imprensa na missão de bem informar e prestar serviço. É sempre um trabalho dos mais importantes Aliás, já na quarta de manhã, superando todas as dificuldades possíveis, Lívia Mendonça ancorou o “Balanço Geral Manhã”, da Record carioca, diretamente de lá.



Suspendeu tudo

A série “Todas as Garotas em Mim”, da Record, estava com as suas gravações em Petrópolis no momento do temporal.

Elenco, produção e técnica viveram essa situação muito de perto. Os trabalhos foram imediatamente suspensos. Não havia mais condições emocionais para continuar.

Pré-Libertadores

O SBT vai transmitir Millonarios e Fluminense, na terça-feira, 21h30.

Equipe fechada: Teo José, Mauro Beting, Washington, Nadine Bastos e Flávio Winick.

Tem um porém

Washington, o “Coração Valente”, por enquanto, está confirmado apenas para esses dois jogos do Flu, clube que atuou por muitos anos.

Depois, haverá uma outra negociação.

A definir

A quem interessar possa, a direção da Record ainda não oficializou o dia de estreia de “Reis”. Já tem chamada no ar, mas ainda sem anunciar data, até porque “A Bíblia” tem certo chão pela frente.

Mesma coisa, a substituta de “Prova de Amor”. Nada, por enquanto.

Plateia

No SBT, desde segunda-feira, as gravações do “The Noite” voltaram a acontecer com plateia, seguindo os protocolos de distanciamento.

No ar a partir de 7 de março.

Ainda não

As gravações da segunda temporada da série “Cine Holliúdy” vão tomar embalo somente a partir de abril.

Enquanto isso, Edmilson Filho toca outros projetos, entre eles, uma série para a HBO Max em parceria com a autora Paula Amaral.

A definir

Globo e Sony/Floresta, como noticiado por aqui, colocaram ponto final nas gravações da série policial “Rio Connection”, produção inteiramente falada em língua inglesa, com atores brasileiros e internacionais.

O assunto, agora, é decidir quando colocar no ar. Se neste ou no próximo ano.

Calma aí

Nada a ver esses ataques que a Sonia Abrão está sofrendo, desde a saída da Maria do “BBB”.

Primeiro é o seguinte: o programa se chama “A Tarde é Sua”. A Sonia é a sua apresentadora e sempre tem várias pessoas participando com ela. Traduzindo:

cada um deve responder por aquilo que fala. Sacanagem o que estão fazendo com ela.

• Se tudo correr nos conformes, a ESPN já estará operando 100% dos seus estúdios em duas semanas.

• Além do Marcos Palmeira, Paulo Gorgulho é outro que esteve na primeira novela “Pantanal” e vai aparecer na segunda, agora da Globo.

• Quem viveu os tempos dos caminhões de externas, se surpreende cada vez mais com a agilidade da TV nos dias atuais…

• … O celular, isso é certeza, será ainda mais usado nos próximos tempos…

• … Mas para trabalhos mais elaborados, nada substituirá uma equipe completa, com operadores de câmera, áudio e luz. Nem agora e nem nunca.

• O filme “Nunca Fomos Tão Modernos”, com Guga Coelho, Dudu Azevedo e Letícia Spiller, será lançado em abril.

• A série “Operação Implacável” passa a ocupar, a partir deste sábado, o espaço do “Duelo de Mães” na Band.

• Estão abertas as inscrições para a nova temporada do “MasterChef Profissionais”…

• … Apenas cozinheiros profissionais com 18 anos de idade ou mais podem realizar o cadastro para a seleção no site da Band…

• … As gravações da temporada estão previstas para os meses de junho e julho. Antes, terá a versão “Amadores”.

Já devia ter acontecido, mas alguns casos de Covid acabaram atrapalhando, por isso ficou para esta sexta-feira o início das gravações do “Além do Vinho”, programa do Ronnie Von, no Sabor & Arte.

Serão 12 episódios.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!