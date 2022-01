Flávio Ricco: Mariana Ximenes na série ‘Turma da Mônica’

Colaboração: José Carlos Nery

A “Turma da Mônica” vai virar série no Globoplay com o mesmo diretor, Daniel Rezende, e elenco dos filmes, no caso, Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo e Gabriel Moreira.

A produção contará com várias participações especiais. Mariana Ximenes, por exemplo, já confirmou presença.

Venda de direitos esportivos avançou, mas ainda tem muito a ser feito

O Palmeiras vai representar o Brasil no Mundial de Clubes da Fifa/ reprodução

Sobre a questão dos direitos esportivos, já existiram mudanças, mas ainda há muita coisa que pode ser feita e colocada em prática para se chegar a critérios mais justos e condizentes com a realidade.

Agora, por exemplo, teremos o Mundial de Clubes, com a participação do nosso Palmeiras, nos Emirados Árabes Unidos.

A Band foi lá e comprou. Pacote fechado: TV, rádio, mídias digitais e outros do gênero.

Houve o bom senso da sua direção em sublicenciar, por exemplo, para a Transamérica FM, mas é preciso que num futuro imediato, os métodos existentes sejam revistos.

A Dentsu, empresa autorizada pela FIFA para dirigir esses negócios, tem que atualizar as regras atuais e se valer de padrões condizentes com a realidade.

Por exemplo, não é toda TV que tem emissora de rádio e nem toda rádio pertence a uma rede de TV. Não se justifica colocar tudo numa embalagem só.

Pode ser conveniente e dar menos trabalho, mas não é o justo. Nem mais lógico ou racional. E poderá proporcionar problemas no futuro, que desde agora devem ser evitados.



TV Tudo

Em cima disso

Sobre a questão acima, quando se fala em inevitáveis problemas, é porque existe a possibilidade de alguém não querer vender.

Ou aceitar vender, mas ganhando algum em cima. Pra quê?

De qualquer forma

No passado, era tudo da Globo e cabia a ela sublicenciar ou não. Mesma coisa o SBT. Comprou a Copa América e como não tem rádio, também teve que repassar. Não há necessidade de se insistir nisso.

É meio que forçar ou estabelecer um pedágio. Concorda?

Data hoje

A Globo ainda não entra em detalhes, mas as mudanças na suas manhãs irão ocorrer só no começo de agosto.

Por enquanto, vai seguir tudo como está.

Nem tanto

Fátima Bernardes / Divulgação



Quando se fala em mudanças nas manhãs da Globo, de verdade mesmo, tudo deve se resumir a uma só: saída de Fátima Bernardes.

O “Mais Você”, com a Ana Maria Braga vai continuar, e o “Encontro” também, mas com outra apresentadora. Ou apresentadores: há chance de ser mais de um ou mais uma. Ou um casal.



Equipe

A primeira telessérie nacional da HBO Max, a ser gravada este ano, será criada e escrita por Raphael Montes e já tem outros nomes definidos.

Mariana Torres, Victor Atherino e Manuela Cantuária serão os colaboradores, Carla Madeira, a pesquisadora e Joana Jabace fará a direção.

Mundo mudou

Diante do noticiário que o craque Endrick, do Palmeiras, com 15 anos está de namoro com uma moça de 21, falando com a coluna, Neto, da Band, disse que para ele a surpresa é zero.

Que nos jogos sub-15, sub-13…, essa já é uma loucura completa.

Nova temporada

A Netflix já está com tudo pronto para disparar as filmagens da segunda temporada de “Cidade Invisível”, série de Carlos Saldanha protagonizada por Marco Pigossi.

O primeiro episódio leva o título de “A Lenda de Eric”.

Quase lá

Depois de um pequeno atraso, a direção da Band entende que até meados de fevereiro o Teatro Itália já estará em condições de ser utilizado.

Ontem, foram colocados os carpetes e, na semana que vem, móveis e equipamentos, som e luz.

Por outra

A Band ainda não tem um calendário estabelecido para os estúdios da Vera Cruz. Por enquanto, só o “MasterCheff”

Assim como o interesse de algumas produtoras de conteúdo, como Netflix, Formata e Endemol, em reservar algumas datas.

Não está fácil

A coluna tem abordado os problemas causados pela pandemia no dia a dia, que têm conturbado todo o processo de gravações da TV.

Uma das produções mais atingidas é a de “Poliana Moça” no SBT. Segundo o seu pessoal, a média é de um caso por dia.

Bate – Rebate

· Xande de Pilares e Solange Almeida gravaram o “Churrascão do Faustão” que vai ao ar, na Band, nesta sexta-feira…

· … Ontem, recuperado, Fausto Silva gravou mais dois programas. Tirando o atraso…

· … O problema é que a Covid continua desfalcando a sua produção.

· A transmissão de Flamengo e Portuguesa na Record registrou um crescimento de 82% na faixa de horário, 21h25 às 23h36. Deu 11 de média é share de 19.

· Na terça que vem, dia 2, 19h55, o Discovery Home & Health estreia “Troca de Esposas”, formato apresentado por Ticiane Pinheiro na Record…

· … No total, serão 11 episódios — em quatro deles, os maridos que trocam de lar.

· Via Ageimagem, Guto Abranches se prepara para estrear um quadro de economia no SBT News.

· Problemas com edição dos capítulos à parte, Marieta Severo, Andreia Horta e Andréa Beltrão tomaram conta de “Um Lugar ao Sol”…

· … Em compensação, Alinne Moraes e Cauã Reymond já fizeram trabalhos melhores. Só uma opinião.

· A propósito das novelas da Globo, “Cara & Coragem” teve seu início de trabalhos adiado por conta dos riscos a contaminação.

“Insânia”, série brasileira da Star Plus, de suspense e terror psicológico, está estreando em mais de 60 países. Um trabalho que merece a melhor das atenções. Em seu elenco nomes como Carol Castro, Rafaela Mandelli, Eucir de Souza, Bella Camero, Rafael Losso e Thomas Aquino.

