Flávio Ricco: Maria Fernanda Cândido no cinema

Colaboração: José Carlos Nery



Maria Fernanda Candido confirmou que vai representar o Brasil no filme “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, vivendo a personagem Vicência Santos. Nos cinemas a partir de 14 de abril.



Band tem espaço de sobra para fazer a melhor TV dos últimos tempos

Indiscutivelmente a Band está vivendo um momento dos mais interessantes. Talvez o seu melhor da última década, diante de tão boas perspectivas como a estreia do “Faustão na Band”, dia 17 de janeiro, e talvez na mesma noite, imediatamente na sequência, “As Mil e Uma Perguntas”, com Zeca Camargo.

Tudo isso além da continuidade da Fórmula 1, que foi muito bem em sua primeira temporada na nova casa, um novo jornal à tarde e o próximo “MasterChef”. Entre os movimentos já delineados.

Mas resta saber o que mais?

Por exemplo, o que será feito do Teatro Itália ou o que se pretende realizar lá? Mais ainda: o que de prático já existe ou ao menos planejado para os estúdios da Vera Cruz, com milhares de metros quadrados, alugados pelos próximos três anos?

A ideia, como se sabe, é colocar a TV em boas condições de competitividade frente a Globo, Record e SBT. Espaço, como se observa, já tem de sobra. Falta só decidir como será a sua utilização. E o que existe para usar tudo isso da melhor forma possível.



TV Tudo

Como não?

Ontem, neste sagrado espaço, até como reconhecimento, foi dito e bem explicada a falta que Silvio Santos faz ao SBT. Como dono e principal artista.

O prejuízo, sem querer criticar ou ofender ninguém, que o seu afastamento vem causando. Teve quem não entendeu, mas a prática não tem demonstrado outra coisa.

Tem data

A Netflix marcou para 21 de janeiro a estreia da série nacional “Temporada de Verão”, que tem como protagonista o ator chileno Jorge Lopez, de “Elite”.

Giovanna Lancellotti, André Luiz Frambach e Gabz também integram o elenco.

Premiação

Com apresentação de Sabrina Sato, Pequena Lo, Nobru e Camila Pudim, acontece nesta quarta-feira, 20h, em São Paulo, o Tik Tok Awards.

Além de apresentações de Caetano Veloso e Ludmilla, entre outros, presenças confirmadas de Vitoria Strada, Marcella Rica, Virgínia Fonseca e Camila Loures.

Família Record

O especial “Família Record” já gravado e que irá ao ar em duas partes, dias 20 e 21, com reapresentação na véspera do Natal, também terá a participação de Celso Zucatelli.

A exemplo de Reinaldo Gottino e Petrônio Gontijo, será com um trabalho em externa, que começou a ser produzido ontem, em Jericoacoara.

Esnobada

Numa live com Marcio Bernardes, Dan Stulbach contou que sempre se achou parecido com Tom Hanks, até que um dia, em Nova York, parou na frente do ator norte-americano e tomou uma tremenda esnobada.

E o Tom nem aí. Passou batido pelo Dan. Nem olhou na cara.

Compensação

O reconhecimento ao que ocorreu em Nova York, só aconteceu em Paris, tempos depois, numa livraria.

Stanley Tucci, que contracenou com Hanks em “O Terminal”, parou Dan Stulbach, impressionado com a semelhança dele com Hanks. Fez questão até de fazer uma selfie.

Start

A primeira sinalização da Conmebol, com vistas aos direitos da Libertadores da América, a partir de 2023, deve acontecer entre os meses de fevereiro e março próximos.

TV abertas e pagas serão convidadas a participar da concorrência.

Promete

Fontes do mercado, que entendem bem dessa questão de direitos e conhecem o modus operandi da Conmebol, entende que esta será a disputa mais complicada dos últimos tempos.

Grupo Globo contra SBT e Disney em campos distintos.

E outra

Já existe um forte movimento para o retorno da Sul-Americana à TV aberta.

Se não for neste próximo ano, com certeza será em 2023.

Próxima novela

No Rio, complexo Casablanca, as gravações de “Reis”, próxima novela da Record, prosseguem normalmente, a exemplo de suas externas. Com as festas de fim de ano se aproximando, as folgas devem se limitar ao Natal e réveillon.

A ordem é acelerar os trabalhos porque a estreia está prevista para 22 de fevereiro.

Teatro

Vera Fischer, Larissa Maciel e Mouhamed Harfouch estão no elenco de “Quando eu for mãe, quero amar desse jeito”, com estreia em 24 de janeiro no SESC Copacabana.

Ensaios a toque de caixa.

(Crédito: Instagram)

A caminho

Prometendo histórias e polêmicas, a HBO Max anunciou a produção da série documental “Romário, o Cara”, sobre a vida do ex-jogador, como uma das estreias nacionais para 2022. Serão seis episódios e está sendo gravada em nove países.

Bate – Rebate

· A TV Cultura exibe no dia 24 de dezembro, às 16h45, o especial “Noite de Natal no Castelo”…

· … Em formato de animação, o programa trará os personagens do “Castelo Rá Tim Bum” em uma história narrada por Zezé Motta…

· … Haverá também uma homenagem ao ator Sérgio Mamberti, morto em setembro.

· Dia 21 vai ao ar o primeiro especial do ”MasterChef”, com Adriana Birolli e Toni Garrido contra Negra Li e Felipe Titto, disputando a Prova do Hambúrguer.

· Ator e cantor, conhecido de produções como “Faça Sua História” e “Gaby Estrella”, Diego Kropotoff também integra o elenco de “Todas As Garotas em Mim”, na Record…

· … A propósito: uma equipe da Record, liderada pelo diretor Rudi Lagemann, o Foguinho, já se encontra em Gramado, no RS, selecionando locações para “Todas as Garotas em Mim”.

· Amaury Junior entrevistou Luiza Brunnet em Orlando….

· … E Galvão Bueno também. Mas ainda não definiu a exibição de nenhum dos dois.

· Band, preocupada, já está iniciando conversações com a Liberty Media, para antecipar a renovação da Fórmula 1…

· … Já tem assegurada a transmissão de 2022, mas quer seguir adiante de 2023.

· Ivete Sangalo está administrando a sua agenda para começar a próxima temporada do “The Masked Singer Brasil” em janeiro.

C´est fini

Um dos principais artistas da Record, com trabalho destacado na última fase da novela “Gênesis”, Petrônio Gontijo acaba de renovar contrato com a emissora por mais dois anos. E como já informado por aqui, ele também será uma das atrações do especial “Família Record”.

