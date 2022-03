Flávio Ricco: Luísa Sonza no ‘The Masked’

Colaboração: José Carlos Nery

Luísa Sonza será a jurada convidada do “The Masked Singer Brasil” deste domingo na Globo.

“Foi um prazer poder participar de um dos principais programas musicais do Brasil e do mundo. Sempre assisto de casa e me divirto demais. Estar presente ali no palco foi mais incrível ainda. Só gente talentosa dando o seu melhor. Adorei a experiência!”, afirma a cantora.



Esquecido, o Menestrel Maldito tem pouca lembrança da sua importância

Juca Chaves é o nome artístico de Jurandyr Chaves, alguém que também ficou conhecido como Menestrel Maldito. Fez jus, ao longo do tempo, a todas as denominações, menos do “Nasal Sensual”, um exagero da parte dele. Nasal sim, sensual nunca.

Ou, como preferia, o Juquinha, aquele que tinha sempre os seus shows lotados e ingressos intensamente disputados, nas várias temporadas em nossos teatros e alguns lá de fora.

Desde o início dos anos 1960, a sua música e o humor ácido contra os políticos de todos os partidos pautaram sua carreira.

Crítico feroz da ditadura militar, também fazia obras de arte como “Por Quem Sonha Ana Maria?” e “Cúmplice”.

Ainda recentemente, teve um teatro com seu nome em São Paulo, mas as manobras da vida acabaram desviando o caminho.

O destino, de maneira cruel, resolveu pregar uma peça, e um problema de saúde o obrigou a parar com tudo. Interromper a sua obra.

Tentando superar, com grande esforço, esse primeiro baque, veio um segundo, para lhe acometer de maneira irremediável.

Aos 83 anos, cada dia menos as lembranças da vida lhe são memoráveis.

E, cada dia mais, o cruel desaparecimento da memória lhe persegue.

Um artista com olhar distante, que quase nunca reconhece seus caros amigos ou, a cada dia, reconhece menos.

Ao seu lado, a fiel companheira Yara, que desde 1975 se transformou na grande estrutura de sua vida.

Pouco a se fazer. O futuro é uma incógnita.

TV Tudo

Reencontro

Os atores Thiago Amaral e Duda Nagle se reencontram nos bastidores de “Reis”, nova produção bíblica da Record que tem estreia marcada para dia 22.

Os dois trabalharam juntos em “Cúmplices de Um Resgate”, novela do SBT.



Pés no chão

A mudança repentina na dramaturgia da Globo, com a antecipação do trabalho de Glória Perez e a saída de João Emanuel Carneiro da fila das 21h, se deu pelos motivos mais simples.

É bom não elucubrar e nem imaginar estratégias mirabolantes.

O que aconteceu

Pessoas da própria dramaturgia admitem que, em novas avaliações, conclui-se que a história imaginada por Carneiro não teria fôlego para mais de 80 ou 90 capítulos.

E as pretensões da Globo, a partir de agora ou dos solavancos apresentados por “Amor de Mãe” e “Um Lugar ao Sol”, é botar novelas mais consistentes no ar. O novelão. “Pantanal” agora e “Travessia” imediatamente depois.

De novo

Essa é a notícia de hoje, mas, por favor, pé atrás porque pode ter outra completamente diferente amanhã:

O “Encrenca”, da Rede TV!, fazendo jus ao nome, teve novamente a sua estreia transferida, agora para o dia 27.

Marcha à ré

Foi uma ducha de água fria na Band a não contratação de Pietro Fittipaldi pela americana Hass, equipe de Fórmula 1.

Um brasileiro na pista, pela audiência e lado comercial, seria um fator dos mais importantes para a temporada deste ano.

Ainda de lá

O transferido telejornal da Adriana Araújo não tem nova data de estreia fixada.

Mas o título, pelo menos, já é conhecido: “Boa Tarde São Paulo”. São tantas as mudanças, que numa dessas Silvio Santos está fazendo um bico na Band.

Uma vida

Bacana demais a homenagem que o programa da Gisele Alves, na Rede Brasil, prestou ao Giancarlo Sartorello, que acaba de completar seis décadas de carreira. Entenda-se, televisão.

Foi galã da Tupi, em várias novelas, nos tempos do Tony Ramos, Dennis Carvalho, Juca de Oliveira e companhia bela.

Dando choque

Nessa retomada da sua dramaturgia, o SBT, em algum momento, também terá que ir às compras de equipamentos para renovar o setor.

Em especial, de iluminação. Fora o que vem sendo alugado, o pouco que sobrou é muito antigo. Perigoso até.

Start

A HBO Max pretende iniciar em julho as gravações da sua primeira telessérie, “Segundas Intenções”, com Camila Pitanga como protagonista.

O elenco, conforme anunciado, terá uma atriz revelada em concurso do programa “Faustão na Band”.

Comando

As telesséries da HBO Max, assim como as suas séries, terão sempre o apoio de uma empresa de conteúdo, mas apenas para o serviço de produção.

Toda a orientação e desenvolvimento dos trabalhos será dos profissionais da própria WarnerMedia, sob a direção de Bárbara Carvalho.

Bate – Rebate

· Thelmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Leonardo Medeiros, Debora Lamm, Raquel Karro, Bel Kowarick, Erom Cordeiro, Paola Antonini, Nicolas Vargas, Flavio Bauraqui e Laila Zaid estão no elenco de “Todo Dia a Mesma Noite”…

· …É a nova série da Netflix, em cinco episódios, baseada na tragédia da boate Kiss e com estreia marcada para 2023.

· A produção do Ratinho encontra dificuldades para levar grandes nomes de fora ao quadro “Wall Duet Brasil”…

· …Até por isso, acaba recorrendo ao elenco do próprio SBT.

· Terminam hoje as filmagens de “Mussum, O Filmis”, protagonizado por Ailton Graça…

· …O lançamento acontecerá em 2023.

· A série “Ameaça Invisível”, já inteiramente gravada e dirigida por Ajax Camacho, pode ser uma das novidades da Record nesta temporada…

· …Juliana Knust faz a protagonista desta série, que fala sobre uma nova pandemia.

· Tiago Abravanel aguarda o fim de contrato com a Globo, pelo “BBB”, para gravar programas da concorrência…

· …Mas, segundo se informa, o neto de Silvio Santos passará longe de programas da Rede TV!. Tem bronca?

C´est fini

Juliana Algañaraz reassumiu, quarta-feira, suas funções no Artístico da Rede TV!, após período de descanso, por conta do “Carnaval”. Ela tem pela frente várias definições, “Encrenca” e “TV Fama” entre elas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!