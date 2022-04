Flávio Ricco: Luciana Gimenez em ‘Superpop’ largado

Colaboração: José Carlos Nery

“Superpop”, da Luciana Gimenez passa a todos a impressão de largado

A direção da Rede TV!, depois de realizar outros ajustes, soltou ontem um comunicado informando como será a sua nova programação das manhãs, a partir da próxima segunda-feira.

Depois do “Você na TV”, do João Kleber, confirma-se a estreia do “Bom Dia Você”, com Alinne Prado e Eri Johnson, das 10h às 12h, e a continuidade do “Vou Te Contar”, da Claudete Troiano, com edições diárias das 12h às 13h.

E como todos os problemas passam longe do “A Tarde é Sua”, da Sonia Abrão, as atenções agora se voltam para o prime time, também com promessas de mudanças para o próximo mês.

A expectativa maior, claro, é o que está sendo feito ou ao menos planejado para recuperar o “Superpop”, da Luciana Gimenez. Se há mesmo esse interesse.

Considerado, em outros tempos, o carro-chefe do seu entretenimento, hoje passa a todos a impressão de largado, de que ninguém mais se interessa pela sua existência. A audiência, abaixo de um ponto, se transformou no seu resultado de sempre.

É uma pena. Do jeito dele, é um programa que construiu uma história e faz por merecer um tratamento mais adequado. Ou se acaba definitivamente com ele, porque só falta jogar terra em cima, ou volta a ser um pouco do que sempre foi. Não tem outra.



TV Tudo

Vem aí

O SBT está acelerando os preparativos para o quanto antes terminar a reforma do Estúdio 10 e iniciar a produção de um reality show, nos moldes de “A Fazenda” ou “BBB”.

O conteúdo pensado, ideia do dono Silvio Santos, envolve sete ou oito ex-casais. Algo na linha do “De Férias com o Ex”, que tem tudo para estrear no segundo semestre.

A propósito

Ainda do SBT, a novela “Poliana Moça” passa a ter uma terceira frente de trabalhos. Ou, como preferem, uma divisão da segunda.

Tudo no sentido de acelerar os trabalhos e já pensar na próxima, “Romeu e Julieta – Amor Proibido”.



Importante

A entrevista do Rodrigo Carelli no “Programa de Todos os Programas”, em vez de acontecer nesta terça-feira, foi transferida para a próxima semana.

Hoje, em vez dele, vai ser a vez de Mara Maravilha.

Local de gravações

O futuro humorístico da Band, com Marcelo Médici e Moacyr Franco, entre outros, está encaminhado para os estúdios da Vera Cruz.

Como já destacado por aqui, tem estreia prevista para junho.

Possibilidade

Na TV Jovem Pan, como algumas experiências funcionaram bem, novas mudanças na grade estão em estudos, entre as principais, aumentar o noticiário na faixa da manhã.

O “Morning Show” passa a correr riscos. Ou de acabar ou mudar de horário e, conforme o caso, até de título.

Aí não dá

O esporte da Band, além do campeonato alemão nas rodadas finais, tem assegurados os direitos de transmissão do Sub 20 e Brasileiro feminino.

São boas atrações, mas é necessário acertar com a CBF para não colocar no mesmo horário do Brasileirão.

Agora vai

O estúdio que abrigava o BandSports no complexo do Morumbi, agora, está envelopado com o logo da BandNews TV.

Finalmente, parece que desta vez sai o novo estúdio do canal de notícias.

Documentários

A partir de hoje, Dia do Índio, a TV Cultura exibe uma programação especial que destaca a importância da luta indígena e apresenta a atual situação desses povos no Brasil.

Entre as atrações, dois documentários inéditos, produzidos pelo seu departamento de jornalismo: “Guerreiros do Jaraguá, 522 Anos de Luta” e “Davi Kopenawa, um xamã Yanomami”.

Quase pronta

Existem só algumas pequenas dúvidas, mas a lista da Globo para as transmissões da Copa do Mundo do Catar já está quase pronta.

Mais tardar, até o final do mês que vem, já estará completa. Só da TV aberta serão mais de 100 profissionais que irão viajar. Entre as providências operacionais, a montagem de um estúdio estratégico em Doha, como existiu em Moscou.

Tudo certo

Tiago Leifert aceitou a missão de transmitir 15 jogos da Copa do Brasil pelo Prime Vídeo. Começa amanhã com Juventude e São Paulo.

Isso com direito a anúncio em um vídeo, telefonema trocado, com Luva de Pedreiro.

Podcast

Caetano O’Maihlan



Nesta terça, Daniel Blanco e Caetano O´Maihlan são os convidados do podcast de “Reis”, os dois falando de suas carreiras e das reviravoltas na série.

E também revelando o que até agora ninguém sabe dos seus personagens.



Bate – Rebate

· Alinne Prado deixou o “TV Fama” da Rede TV! e já está na espera do “Bom Dia Você”.

· Globo já começou a produção de “Travessia”, novela da Glória Perez…

· … As gravações devem ter início entre maio e junho.

· Renato Góes e Letícia Salles vão continuar aparecendo em cenas de flashback em “Pantanal”, mas não voltam às gravações…

· … Estão oficialmente no aguardo de próximos trabalhos.

· Neto, ontem, em seu Instagram, anunciou a contratação de Marcos Assunção, outro ex-jogador, pela rádio e TV Bandeirantes…

· … Foi chamado para ocupar a vaga de Edmundo, que deixou a casa recentemente.

· Luiz Gleiser, outro ex-Globo, também tem circulado na Band.

· O programa musical da Lívia Andrade na Band deverá ser realizado nos “Estúdios Edu Guedes”, na Vila Mariana, em São Paulo…

· … A princípio se falou em Goiânia.

C´est fini

Silvero Pereira começa em breve a sua participação em “Pantanal”, como o mordomo Zacquieu, contratado por Mariana (Selma Egrei). Mas não demora em se tornar um peão. O ator, como se sabe, sofreu um acidente de carro na manhã de domingo. Mas, tanto ele quanto os dois amigos nada sofreram, graças ao cinto de segurança. Silvero não grava a novela nesta semana, porém, a folga já estava combinada.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!