Flávio Ricco: LARISSA VENTURINI NA RECORD

Colaboração: José Carlos Nery

Um dos grandes nomes do teatro musical brasileiro, Larissa Venturini, é uma das novidades da Record no elenco de “Reis”. Será seu primeiro trabalho na TV, em dramaturgia, e a personagem também está relacionada à música.

“Eu estou muito animada, pois é uma experiência nova num mundo totalmente diferente do teatro”, diz Larissa.



Serviço do Ibope é bom, mas a sua base de dados está muito pequena

Peoplemeter, aparelho utilizado pelo Ibope/ reprodução

O velho e bom Ibope continua ainda como a melhor e mais conhecida ferramenta para medição da TV. Já existiram tentativas de comparar seus resultados – Datanexus, do Silvio Santos, no início dos anos 2.000 e da GFK, mais recentemente, que só serviram para atestar os bons serviços que já eram prestados.

Sem razão para continuar existindo, as duas desapareceram e até poderiam ter evitado tudo isso, tempo e dinheiro, se tivessem apurado melhor.

Fato é que o Kantar Ibope segue por aí, firme e forte no ramo, sem ver ninguém pela frente ou aparecendo no seu retrovisor.

Agora, inclusive antecipando-se, a empresa anunciou também a medição dos serviços de streaming, como um novo e importante passo à frente. Já tinha a TV aberta, depois a paga e agora o streaming.

E é por aí que tem que seguir, porque nos dias atuais, um programa ou uma transmissão qualquer tem várias vias de recepção, entre aparelho de TV, tela do celular, tablete e companhia bela.

Mesmo com os avanços, e todos da maior importância, o que se espera é que a aferição dos números, cada vez mais, se aproxime da absoluta exatidão.



TV Tudo

Pão, pão. Queijo, queijo

Entre esses progressos, é necessário que o Ibope também atenda algumas necessidades. Que são essenciais.

Por exemplo: como só 1.600 domicílios, número de muito tempo, pode atender a Grande São Paulo?

E o detalhe

Nesses 1.600 domicílios, o people meter, agora além dos canais abertos e da TV paga, também passou a atender o streaming.

Isso é nada para a que é a maior região metropolitana do país, com quase 22 milhões de pessoas. Isso dá um para cada 13.750 pessoas. Por aí podem passar importantes distorções.

Gato no telhado

Os números da TV aberta, misteriosamente, diminuíram nos últimos tempos. Isso no geral. Talvez só a média da Band pôde observar crescimento por causa da chegada do Fausto Silva.

Resta saber onde foram parar os números de todas as outras. Isso tem que aparecer.

Se toca

Durante dois dias seguidos, o “Hoje em Dia”, na Record, voltou a falar sobre golpes, alguns até de extrema violência, envolvendo aplicativos de namoro.

Apesar dos inúmeros alertas, as pessoas continuam caindo nessa.

No elenco

Evelyn Montesano, em seu quinto trabalho na Globo, também está em “Além da Ilusão”.

A sua personagem entra na segunda fase da novela, ano de 1944, e será uma das amigas de Julinha (Alexandra Richter), mulher viciada em jogos.

Sem parar

O contrato por obra tem permitido aos atores uma maior circulação entre emissoras de TV e streaming.

Até bem pouco tempo, a maioria deve lembrar, isso quase não ocorria e, quando vinha a acontecer, o artista em questão passava um tempo na quarentena. Como se o seu passado pudesse ser apagado. Uma bobagem

Tudo mudou

Hoje, o vai e vem está em curso e é, para todos, uma prática das mais saudáveis.

Até a Globo, que sempre foi a mais rigorosa, já acabou com isso.

Olha o exemplo

Divulgação



Cláudio Cinti, por exemplo, gravou participação em “Além da Ilusão”, da Globo, como dono de uma rádio, e agora vai iniciar um trabalho na Record, em “Todas as Garotas em Mim”, na Record.

Isso já a partir das sequências em Petrópolis.



Próximo trabalho

Danton Mello, atualmente em “Um Lugar ao Sol” na Globo, está a caminho da Netflix.

Sua presença já pode ser confirmada na superprodução de ficção científica “Biônicos”, do Afonso Poyart, já em início de preparativos.

Benefícios

A partir do dia 21, os funcionários da Band, em São Paulo, terão um espaço exclusivo para almoço, das 11h às 16h, o “Aricanduva”, que fica a 150 metros da sua sede principal.

Outras melhorias foram prometidas, como ampliação do refeitório interno, área externa e tempo maior para o serviço de van.

Sétima temporada

A Globo definiu o período de exibição da sétima temporada do “The Voice Kids”, com apresentação de Márcio Garcia.

O programa irá ao ar entre 1º de maio a 17 de julho, após a “Temperatura Máxima”. Haverá reexibição no Multishow às segundas-feiras em horários alternados.

Futebol

No dia 20, domingo, a Globo vai transmitir Flamengo e Atlético Mineiro, pela Supercopa dos Campeões, direto da Arena Pantanal.

Bola rola a partir das 16h, para toda a rede.

De cinema

No Instagram do Galvão Bueno, Desirée Soares postou um vídeo mostrando as dependências da nova casa do casal no sul do país.

Muito bonita. Tem até um lago, com ilha no centro.

Bate – Rebate

· Noemia Oliveira entrou para o elenco do filme “Procura-se um marido”, estrelado por Camila Queiroz e Klebber Toledo…

· … Filme sob encomenda para a HBO Max.

· O canal Viva inicia no próximo dia 28, às 12h30, a exibição de “O Beijo do Vampiro”, com Tarcísio Meira, Luís Gustavo, Flávia Alessandra e muitos outros.

· No dia 28 encerram-se as inscrições da segunda temporada do reality “Largados e Pelados: Brasil”. A Discovery ainda não informa as datas de gravações e nem a previsão de estreia…

· … Na primeira edição, foram mais de 19 mil inscritos para 10 vagas.

· “O Beijo Adolescente”, livro do Rafael Coutinho, que aborda temas como marcas famosas, videogames, gangues e até monstros assassinos, vai virar série, com produção da Gullane Entretenimento…

· … A estreia na HBO Max deverá acontecer no próximo semestre.

· Nesta sexta-feira, a TV Cultura dedica parte de sua programação ao centenário da Semana de Arte de 1922…

· A partir das 19h20, os programas “Metrópolis” e “Entrelinhas” estarão totalmente voltados para o acontecimento.

· O cantor Péricles será o jurado convidado do “Masked Singer Brasil”, da Globo, neste domingo.

C´est fini

Depois do período de férias e um já rotineiro giro internacional, Tom Cavalcante retorna a São Paulo com o show “O Tom Tá On”.

Serão quatro apresentações no Teatro J. Safra, com estreia em 1º de abril. E é verdade.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!