Flávio Ricco – Larissa Manoela no Festival ‘Viva Recife’

Larissa Manoela, de “Além da Ilusão”, aproveitou uma folga nas gravações para curtir o festival Viva Recife, sábado, na Marina da Glória, Rio.

E ao som dos grandes sucessos de Lenine, Alceu Valença e Duda Beat. Em tempo: “Além da Ilusão” chegará ao fim em 19 de agosto.



Já passou da hora da TV e do Ibope sentarem para uma conversa

A coluna tem, já há algum tempo, batido na mesma tecla e do jeito que tudo caminha, passou até da hora de uma necessária conversa entre o Kantar Ibope e as emissoras de TV, convencionais e pagas, para devidas explicações e necessário entendimento.

A situação está bem estranha e ficou assim, algo que já foi dito e repetido aqui, após o início da medição do streaming. De A a Z, as reclamações são de todos, porque algo completamente inexplicável, pelo menos até agora, acabou acontecendo: caiu a audiência de todo mundo. Como pode isso?

De novidade mesmo, só a medição, uma vez que o streaming está aí há mais de dez anos. Por que só agora, após o início da aferição, essa misteriosa queda veio a acontecer? É isso que precisa ser explicado.

E, ao mesmo tempo, claro, ampliar os seus números de medição. Não é possível mais trabalhar com uma base tão insuficiente de people meters.

Explicações e medidas que também devem ser tomadas com a maior urgência possível.

A sensação que se tem é que as TVs pagam caro por um serviço que está se mostrando antiquado. Nunca devemos esquecer e não levar em consideração que os interesses são muitos e envolvem sempre enormes fortunas.



TV Tudo

Questão do momento

Se alguém do Ibope procurar Amauri Soares (Globo), Marcelo Caetano (Record), Murilo Fraga (SBT) e Antonio Zimmerle (Band), entre outros craques em programação, irá verificar que estão todos com as mesmas dúvidas e questionamentos.

E tudo porque a medição do streaming veio a acontecer no momento errado.

Por que isso?

O Ibope deveria ter buscado uma melhor ocasião para o início da medição do streaming.

Mas não. Foi escolher a pior hora, durante a pandemia, no instante em que a produção da TV acabou se fragilizando.

Aí vem a questão

Esta queda de agora se deu por que a televisão esteve impedida de atender o seu telespectador, por algum tempo, da melhor forma possível?

Ou foi por que o Ibope acoplou um aparelho ao people meter e algum problema na leitura passou a ocorrer? É isso que precisa ser esclarecido, de forma definitiva, para todos.

Cronograma

Hylka Maria é Kayla em “Reis”/ crédito Blad Meneghel



“A Ingratidão”, atual temporada de “Reis”, na Record, ainda tem muita gravação pela frente.

Segundo o seu pessoal, os trabalhos só deverão ser encerrados em julho.



O que é isso?

A GloboNews precisou explicar, ao vivo, o motivo de ter transmitido o discurso da candidatura do Lula.

Quando um canal de notícias, com mais de 20 anos de serviços, precisa reforçar que está fazendo jornalismo, tem alguma coisa errada.

Base

Depois de passagens por Florianópolis e Gramado, as gravações da série “Todas as Garotas em Mim” agora se concentram atualmente no Complexo de Paulínia, São Paulo.

Estreia prevista para junho na Record.

Streaming

Kizi Vaz, a Kamesha em “Gênesis”, integra o elenco de “Vai Dar Nada”, que vem a ser o primeiro filme original da Paramount + produzido no Brasil. É uma comédia escrita por Guel Arraes e Jorge Furtado, que também faz a direção.

Estreia dia 18, com Cauê Campos, Jéssica Barbosa, Katiuscia Canoro e Rafael Infante também no seu elenco.

Diferença

A televisão, domingo, mostrou como o futebol mudou. De manhã, na Band, jogo do alemão, mesmo com campeonato decidido, estádio cheio, uma festa, inclusive, com bandeiras.

A Globo, na tarde do mesmo dia, para algumas regiões mostrou o histórico clássico campineiro Guarani e Ponte. Jogo xoxo, sem graça, uma torcida só. Decadência, em todos os sentidos.

Ponto positivo

A “Pracinha”, do SBT, teve um ponto bastante positivo no trato dos personagens que, originalmente, sempre tiveram muita relação com sensualidade ou sexualidade.

Por exemplo, o Zé Bonitinho. Não deixou de ser o Zé Bonitinho, mas com um comportamento apropriado para a ocasião. Diferente do adulto.

Tem data

Divulgação



O canal Lifetime marcou para agosto a estreia da série internacional “Amores que enganam”.

Este trabalho tem a participação da produtora Casablanca e dos atores Duda Nagle e Sophia Abrahão, que recentemente gravaram suas cenas no México.



Contratação

A NETFÉ.TV, serviço de streaming voltado ao público cristão do Brasil, acertou a contratação do ator, comediante, pastor e influenciador digital, Daniel Araújo, criador do personagem Paxtorzão, fenômeno entre o público cristão na internet.

Ele comanda aos domingos, às 23h, o programa “Depois do Culto” no YouTube, com vídeos divertidos, que acumula mais de 100 milhões de visualizações.

Bate – Rebate

· Alinne Prado deixou o “TV Fama” por causa do “Bom Dia Você”…

· … Marcelo Zangrandi, seu companheiro de programa, vai fazer a mesma coisa…

· … Ele deve se dedicar a um novo projeto, na área de games, ao lado de Victor Rodrigues Coelho, Mionzinho.

· Sobre o “TV Fama” ainda, Ana Paula Renault é vista como um grande nome para sua nova fase…

· … Mas joga contra ela os processos na justiça que envolvem Sonia Abrão e Sikêra Jr…

· … Não sendo possível conciliar e baixar os serviços da pombinha da paz, Érika Schneider é o outro nome na disputa.

· O filme “Águas Selvagens” estreia nesta próxima quinta-feira. Mayana Neiva é uma das protagonistas.

· Alguns dão como certa a volta de Marco Túlio à Rede TV!, após a sua saída da TV Jovem Pan.

· Por fim, não custa lembrar de novo: hoje tem Patrícia Abravanel no “Programa de Todos os Programas” nas redes digitais do R7.

· “Operação Cupido”, novo programa da Luciana Gimenez na Rede TV!, estreia sábado, às 18h30.

· Aconselhado pelo também ator Nelson Freitas, Raul Gazolla realizou no fim de semana um transplante capilar na Clínica Istambul Brasil, na Barra da Tijuca, Rio.

Também formado em psicologia e ator de musicais, Frederico Reuter entra para o elenco da segunda temporada da série “O Coro: Sucesso, aqui vou eu”, do Disney+, em gravação. Em paralelo às gravações, Reuter está em cartaz em São Paulo, no Teatro Claro, com a comédia “A Mentira”, contracenando com Danielle Winits, Alessandra Verney e Miguel Falabella.

