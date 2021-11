Flávio Ricco: Laços de amizade entre SBT e Netflix cada vez mais fortes

Colaboração: José Carlos Nery

Dia desses, uma comitiva da Netflix fez uma visita ao SBT. Por trás do lado social do encontro e do desejo das partes em estreitar ainda mais as relações visando negócios futuros, também há, por parte da plataforma, o interesse em alugar dois estúdios do CDT, 7 e 8. São os maiores e que sempre estiveram destinados à sua teledramaturgia.

Se isso será possível ou não, difícil saber. Negociação em curso. Antes de mais nada, terá que existir o sinal verde do dono, Silvio Santos.

Elisabetta Zenatti, chefe de conteúdo da Netflix no Brasil/ reprodução



Como precedente, durante muitos anos a Disney se serviu das instalações do SBT para produzir e gerar sua programação.

Por outro lado, cabe destacar que, muito desse interesse da Netflix em ampliar suas bases de trabalho, também pode estar no trabalho que a WarnerMedia, via HBO Max, começa a planejar por aqui, agora com Monica Albuquerque e Silvio de Abreu em suas fileiras.

Vale acompanhar.



TV Tudo

Cinema

Divulgação

Paola Rodrigues, atriz e modelo, acaba de finalizar seus trabalhos em “Operação Borboleta”, com direção de Silvio Toledo e produção da Stairs filmes.

Foi todo filmado na Paraíba, em Bananeiras e Borborema. No elenco, além dela, Henri Castelli, Alexandre Borges, Oscar Magrini e Thati Manzan, entre outros. Lançamento em 2022.



Regressiva

A Band está acelerando os preparativos para a chegada de Fausto Silva em janeiro.

Um camarim, especialmente para ele, já foi construído e agora será devidamente decorado.

Madrugada

A Band acaba de fixar a estreia do “Mais Geek”, dia 15 para 16, faixa da meia-noite, com apresentação de Cleyton Ferreira, Jeff Kayo e Thaís Matsufugi.

Exibição de segunda a sexta, com foco no que mais interessante existe no universo Geek.

Falta grave

A coluna, dia desses, destacou as atividades esportivas das diversas emissoras para o ano que vem. Do SBT também, só que não incluiu no meio delas a Copa do Nordeste.

Conhecida também como Lampions League, reúne as principais equipe da Região Nordeste.

A propósito…

Em se tratando do SBT, ontem, quatro funcionários do “Programa Silvio Santos” chegaram cedo para trabalhar e receberam aviso de demissão. Só assim mesmo, “tchau!”.

Todas elas – Silvana Moreno, Sonia Melo, Paulo Val e Marcos Aguiar – pessoas com muitos anos de casa, “intocáveis”, enquanto ele estava gravando normalmente.

Parece que acabou

Na GloboNews, a faixa de programação que entra depois do “Jornal das 10” já voltou toda ao ar.

O único programa que não, é o “Arquivo N”. Depois que Luciana Savaget saiu, não se falou mais dele.

Ô loco

Na sua chegada a Rede TV!, a executiva Juliana Algañaraz afirmou que, em relação aos seus antecessores – Ricardo de Barros, Homero Salles, Elias Abrão e o “coitadinho” do Kaká Marques-, é muito melhor que eles. Mais experiente.

Será? Aliás, quem esteve lá disse que a sua apresentação foi extremamente antipática.

Reserva

Por outra, o Estúdio G, o maior de todos da Rede TV!, ficará inteiramente disponível para as produções da Juliana Algañaraz.

Para a própria emissora ou encomendas para fora.

Marina apresentadora

Respondendo perguntas na sua página do Instagram, Marina Ruy Barbosa foi questionada se toparia ser apresentadora.

“Já! Estou só esperando o Boninho e ele sabe”, escreveu. Indireta enviada com sucesso.

Marina atriz

A atriz ainda deu detalhes sobre a série “Rio Connection”, que está gravando como Ana Alves Zago.

A história, ambientada nos anos 1970, será gravada em inglês e com elenco, em sua maioria, de estrangeiros: “É a primeira vez que estou atuando 100% em outra língua”, disse Marina.

Bastidores

Rubens Barrichello, inclusive pelos laços de ordem sentimental que o ligam à casa, será repórter da Band, domingo, na F1.

Não deixa de ser uma aposta interessante no prestígio do ex-piloto com os seus antigos companheiros de pista.

Entrevista

Divulgação

Érica Reis conversa com a dentista e empresária Carla Sarni para falar sobre sua trajetória profissional e pessoal, que foi enredo do longa-metragem “A Força de um Sorriso”, protagonizado por Sidney Sampaio e Antonia Morais.

O filme será exibido em uma sessão especial nesta sexta-feira, às 23h, na Rede TV!. A conversa das duas irá ao ar minutos antes.



Bate – Rebate

• Júlia Guerra, atriz do reality do “Porta dos Fundos” e ex-“Gênesis”, foi chamada para “Reis”, na Record.

• Neste próximo domingo, o “Programa Silvio Santos” vai apresentar uma “câmera escondida” inédita, “Ghostbusters Mais Além”…

• … É o mesmo nome do filme, da Sony, que vai estrear dia 18 nos cinemas mundiais.

• Band não vai apresentar “O Aprendiz” no ano que vem.

• Está confirmado para 3 de dezembro o lançamento de “Insânia” no Star+…

• … Carol Castro e Rafaela Mandeli encabeçam o elenco.

• Temperatura bem elevada em “A Fazenda”…

• … A roça desta noite promete, mas os seus desdobramentos também.

• No domingo, dia 21, será realizada a 19ª edição do Troféu Raça Negra, na Sala São Paulo…

• … O evento terá Glória Maria e Paulo Betti como mestres de cerimônia e apresentação de Chico Cesar…

• … Este ano, o grande homenageado é o coreógrafo e bailarino Ismael Ivo, ex-diretor do Balé da Cidade de São Paulo, morto em abril por complicações da Covid-19.

C´est fini

O Canal Rural completa 25 anos nesta quinta-feira aumentando sua rede de afiliadas.

Uma nova unidade será instalada em Curitiba, somando às praças de Cuiabá e Brasília. Até o final do ano outras serão estabelecidas para fortalecer a presença da marca no País.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!