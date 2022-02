Flávio Ricco: Karina Bacchi participa de programa no SBT

Colaboração: José Carlos Nery

O programa “Mestres da Sabotagem”, em sua edição deste sábado no SBT, contará com a participação de artistas.

Lá estarão Leonardo Miggiorin, Lucas Rangel, Mariano e Karina Bacchi.



Experiência na TV volta a contar. Renovação sobre pausa forçada

Paula Amaral escreverá série para o HBO Max/ Divulgação Globo

O trabalho de renovação de autores de novelas e séries, bastante impulsionado nos últimos anos, em diferentes cenários da dramaturgia, sem querer querendo, começa a sofrer uma pausa forçada.

E, isso, apesar da quantidade de investimentos que continuam sendo feitos, tanto na TV de uma forma geral, como nas plataformas de streaming.

O que se observa é que, para dar uma resposta quase que imediata ao mercado e reduzir ao mínimo o risco de algum fracasso, virou meio que uma ordem geral recorrer à mão de obra de roteiristas mais experientes,

Data hoje, pelo menos, existe essa necessidade de trabalhar com a máxima segurança possível. Ou reduzir ao extremo qualquer possibilidade de erro.

A HBO Max, por exemplo, chamou o autor de “Bom dia, Verônica” e dos filmes sobre Suzane Von Richthofen, Raphael Montes, para fazer sua primeira telessérie.

Por sua vez, a coautora da novela “Verão 90”, de 2019, na Globo, Paula Amaral vai escrever uma série de humor para a plataforma da WarnerMedia, mas não se trata de uma relação direta. Ela é contratada da Paris Filmes. O projeto é de Edmilson Filho (Cine Holliúdy), argumento dele. Paula vai coordenar o trabalho.

E assim promete ser ou continuar nos próximos tempos.



TV Tudo

Nomes de peso

Samantha Schmütz, Ney Matogrosso, Mart’nália e Seu Jorge são as novidades da segunda temporada de “Manhãs de Setembro”, da Amazon Prime, estrelada pela cantora Liniker.

Thomas Aquino, Karine Teles, Gero Camilo e Paulo Miklos são outros que seguem no elenco da série. Os novos episódios chegam ainda este ano.

Gravando

As gravações da série “Chuva Negra” em São Paulo já passaram da metade e seguem a toque de caixa.

A produção dirigida por Rafael Primot para o Canal Brasil traz no seu elenco nomes como Vanessa Giácomo, Denise Del Vecchio, Julia Lemmertz, Marcos Pitombo e João Simões.

Rodando

Começou a ser rodado no Rio “Mussum, o Filmis”, com roteiro de Paulo Cursino, baseado no livro “Mussum Forévis, de Juliano Barreto.

O elenco reúne Ailton Graça, Cinnara Leal, Cacau Protásio, Neusa Borges, entre outros. Direção de Silvio Guindane.

Encolhida

Neto de Benedito Ruy Barbosa, Bruno Luperi continua trabalhando na adaptação de “Pantanal”. Está inteiramente envolvido.

Mas com um porém: na TV Manchete, a novela teve mais de 200 capítulos. Na Globo, deve ficar abaixo. Entre 160, 180.

Estreia

Divulgação



Neste domingo, a partir das 16h, tem a estreia do “SportsCenter+”, programa que vai misturar esporte e entretenimento, e será exibido simultaneamente nos canais oficiais da ESPN no Facebook, além do próprio Star+.

O primeiro vai destacar a aposentadoria de Tom Brady e os preparativos para o Super Bowl. Apresentação de Alex Tseng e Natasha David.



Meio esquisito

A TV Jovem Pan está meio que abusando da presença de comentaristas convidados em seus programas. Um pessoal que não recebe nada por isso.

No entanto, alguns aparecem diariamente e têm até seus nomes colocados nas escalas. É como se trabalhassem lá, mas sem entrar na folha de pagamento. Isso nunca acaba bem.

Série jovem

“Malhação” encerrou um ciclo na Globo, há poucos dias, mas sempre na liderança de audiência.

Mesmo com um público enorme, por alguma razão deixou de atender os interesses da emissora.

Passo seguinte

Agora é preciso saber para onde vai esse público. Se irá permanecer na Globo ou seguir outros caminhos.

O streaming, por exemplo, já está piscando os olhos. Possivelmente em junho, a HBO Max começará a gravar uma série original, voltada para os jovens.

Caminho

O atual comando da Netflix no Brasil, que tem Elisabetta Zenatti como vice-presidente de conteúdo, já deixou claro que não há interesse em imitar o estilo da TV aberta na produção de novelas.

Mas, sim, adequar as tramas ao estilo do serviço, com produções similares aos seriados. Para tanto, terá que ir ao mercado em busca de autores e diretores.

Mudança

Sergio Fernandes, depois de muitos anos no G1, acertou com a CNN Brasil, para colaborar no audiovisual de todo o jornalismo.

Entre os seus grandes feitos, ter colaborado no vitorioso podcast da Renata Lo Prete.

À disposição

O Play Plus acaba de lançar “O Haiti é no Cambuci”, produção exclusiva e original, mostrando como vivem os mais de 30 mil haitianos em São Paulo. É um país quase à parte na grande cidade. A língua falada é o creole.

Um povo muito fechado. Foram necessárias várias semanas para a equipe ganhar a confiança dos moradores. Mais de 30 pessoas se envolveram diretamente com a realização deste trabalho.

Bate – Rebate

• Gravado ontem o especial Cinema, com músicas de grandes sucessos, para o “The Masked Singer Brasil”.

• Não avançou a negociação do Leandro Hassum com a Band…

• … Aliás, com ele e com ninguém…

• … Produzir humor, pelo menos nesta temporada, já está completamente fora de questão…

• … E outra, ainda em se tratando de Band: por enquanto é bom não cravar a estreia do jornal na hora do almoço em março…

• … Entre outras coisas, ainda falta o sinal verde do dono Johnny Saad…

• … Os resultados ainda muito ruins do “SBT Notícias” no horário estão sendo levados em conta.

• Camila Pitanga fará a produção executiva do longa de animação “Iemanjá – Deusa do Oceano”.

• “Ilha do Sabor” é um novo reality de culinária que o GNT vai estrear em março. Apresentação de Jéssica Ellen e Joaquim Lopes.

C´est fini

Na audiência consolidada, o jogo entre Corinthians e Santos, pelo Campeonato Paulista, quarta-feira, com transmissão da Record alcançou 11,9 pontos de média, pico de 14 pontos e share de 19%. Garantiu o segundo lugar isolado com o melhor desempenho do ano, alcançando a maior audiência e participação tanto na faixa da partida quanto na transmissão completa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!