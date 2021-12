Flávio Ricco: Juliana Knust em minissérie na Record

Colaboração: José Carlos Nery

Juliana Knust está confirmada na minissérie “Todas as Garotas em Mim”, uma parceria Record e Formata, com estreia em 2022. Vai fazer a personagem Giane. Gravações em janeiro.



Novela tornou-se ainda mais imprescindível na televisão brasileira

Lavínia Vlasak em registro de ‘Prova de Amor’, da Record/ Divulgação

No mês em que celebramos os 70 anos da telenovela no Brasil, é bem adequado destacar a importância e imprescindibilidade de suas produções na vida das principais emissoras.

A Globo tem, hoje, nada menos que sete horários diários destinados às suas exibições, a Record três, outros três no SBT e um na TV Brasil. No total, catorze, entre reprises e inéditas.

Num momento em que a concorrência do lado de fora, principalmente por parte do streaming, também é muito forte, tal contagem só demonstra que a teledramaturgia, da forma que aprendemos praticar, está longe de se desgastar. Ao contrário, por muito tempo ainda, deverá continuar gerando audiência e interesse.

E a novela, “made in Brasil”, continua com um dos mais elevados índices de aceitação em todo o mundo.

Tudo junto e misturado, nos leva a concluir que essa história, com certeza, está muito longe de chegar aos seus últimos capítulos.



TV Tudo

Tênis

BandSports fechou para fazer a ATP Cup, em Sidney, na Austrália, de 1º a 9 de janeiro, com a presença de 18 atletas do top 20, inclusive Novak Djokovic.

Representantes de 14 países divididos em 4 grupos.

Ainda da Band

Com as reformulações que serão feitas na faixa da hora do almoço, para permitir a estreia do jornal com Adriana Araújo, o programa “Os Donos da Bola” terá parte dele exibido para todas as emissoras da Rede Bandeirantes.

Por enquanto, é só local.

Finalização

Tudo que tinha que ser gravado do especial de Roberto Carlos, já foi, inclusive o show, com vários convidados, segunda-feira, nos Estúdios Globo.

Agora, apenas trabalhos de edição. O programa vai ao ar no dia 22, depois de “Um Lugar ao Sol”.

Detalhe

Aliás, as exigências de Roberto Carlos para gravações do seu especial ou eventuais participações em programas são as mesmas de muito tempo.

Luz nunca pode ser direta, cada vez mais indireta, e nenhum convidado pode vestir marrom, entre outras. Já teve muita confusão por causa disso.

Jornada dupla

Na segunda e terça-feira próximas, logo depois do ao vivo, Luiz Bacci vai gravar o especial de fim de ano do “Cidade Alerta”.

O programa, no ar dia 28, vai destacar os fatos mais importantes deste ano.

Perto do fim

Mais duas semanas e a “Praça”, do SBT e do Carlos Alberto de Nóbrega, encerrará os trabalhos deste ano.

Serão deixados programas inéditos para todo janeiro e primeira semana de fevereiro.

E a novidade

Está marcada para semana que vem a gravação do piloto da “Praça” infantil, a “Pracinha”, um programa com as mesmas características do adulto, mas com a participação de crianças.

Apresentação do Marcelo de Nóbrega, filho do Carlos Alberto.

Em curso

Globoplay já disparou os trabalhos de “Rota 66”, série baseada no livro homônimo do jornalista Caco Barcellos, baseado nas atuações da Rota e PM de São Paulo.

Lara Tremouroux e Humberto Carrão lideram o elenco.

Geografia

Olha que interessante: duas grandes personalidades das TVs de jornalismo, em posição de comando, são de Araçatuba: Renata Afonso e Humberto Candil, CNN e Jovem Pan.

Só falta juntar os dois no mesmo canal. Será?

Homens trabalhando

Crédito Canal 1

Nessas semanas que antecedem a estreia do “Domingão na Band”, a movimentação na sede da Band, no Morumbi, em São Paulo, é intensa. O vai e vem não para.

O pátio virou – literalmente – um canteiro de obras! Uma boa parte do local está interditada, também para a montagem de uma estrutura.



Bate – Rebate

· No próximo dia 14, final do “MasterChef”, o músico Lucas Lima, marido da Sandy, vai comandar uma sequência de lives para destacar o campeão da edição e conteúdos exclusivos do programa…

· …Um trabalho organizado por Vibra (empresa digital do Grupo Bandeirantes), em parceria com a Endemol e TikTok.

· O capítulo de quarta-feira de “Um Lugar ao Sol” gerou insatisfação por parte dos dubladores profissionais…

· … Alguns até se sentiram bem ofendidos com a “visão estereotipada” do ofício exposta com a personagem Nicole (Ana Baird)…

· … Guilherme Briggs, Fernando Mendonça, João Victor Granja e Flora Paulina foram alguns que se manifestaram a respeito.

· Record também anuncia a presença de Manuela do Monte em “Todas as Garotas em Mim”.

· Convidado publicamente por Boninho para entrar no “BBB 22”, o jogador de vôlei Douglas Souza rescindiu seu contrato na Itália e está voltando ao Brasil…

· … Será que uma coisa tem a ver com a outra?

· O “Canal Livre”, da Band, neste domingo, vai discutir os rumos da economia no Brasil e as perspectivas para 2022, ano de eleições…

· … O convidado é o ministro da Economia, Paulo Guedes.

· João Vitti gravou uma sequência de cenas com Rafael Vitti para a novela “Além da ilusão”. Pai e filho também na ficção.

C´est fini

Convidado pela Disney, Fábio Porchat, que deu voz ao Olaf, de “Frozen”, vai realizar uma live no dia 14, a partir das 20h.

Durante a transmissão, Porchat compartilhará histórias de Natal engraçadas dele e do público.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!