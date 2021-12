Flávio Ricco: Isis Valverde diz que rede social é terra de ninguém

Colaboração: José Carlos Nery

“Eu costumo dizer que a rede social é meio terra de ninguém, todo mundo atirando para tudo que é lado, você tem que estar sempre ali com cuidado…”.

Isis Valverde, estrela da Globo, em conversa com a revista Cidade Jardim.



Futebol no estúdio é um erro grave da Jovem Pan neste seu início

A transmissão de jogos de futebol em vídeo pelas emissoras de rádio, com imagem parada no estúdio, foi um assunto recentemente abordado por aqui.

E não havia a menor intenção de voltar a ele, a não ser se um fato novo viesse a acontecer. E não é que aconteceu.

O que até aqui foi uma prática limitada para os sites ou outros endereços das mídias sociais, a Jovem Pan resolveu mostrar no na TV, muito provavelmente por deficiências que ainda existem na sua produção. Nada melhor para colocar no ar.

Mas a opção, sem dúvida, não podia ser pior.

O jogo escolhido foi Corinthians e Grêmio, que a TV Globo transmitiu ao vivo, com bola rolando, narração, comentários e reportagens apropriadas para uma televisão.

O que levaria um ouvinte/telespectador, interessado em ver o jogo, optar por algo diferente, tão pobre e desprovido de qualquer atrativo?

Se o problema da Pan ainda é brigar por melhor audiência, a insistência nisso será um dos caminhos mais curtos para continuar no traço.



TV Tudo

Deadline

Dia 13, segunda-feira da semana que vem, é o prazo limite para entrega das propostas da Premiere League.

Intenso nervosismo na parada. Movimentação nos bastidores da TV paga é das mais intensas.

A força da aberta

O que existe em comum nas plataformas de streaming, como HBO Max, Netflix, Star Plus e Amazon Prime Vídeo, nesta reta final de temporada?

Todas anunciam potencialmente as novidades de seus catálogos na programação das TVs abertas.

Digital e estática

Aliás, a publicidade dessas plataformas também já chegou aos pontos de ônibus, em painéis, assentos e demais estruturas do abrigo.

Formatos que permitem a inserção de peças estáticas, digitais e interativas.

Bastidores

Reprodução Instagram

No último sábado, na Record, em São Paulo, aconteceu a gravação do especial “Família Record”, mobilizando parte do elenco da casa.

Programa vai ao ar dia 22, às 22h45, com reapresentação no dia 24, às 20h45.



Agenda

Apresentado por Luísa Sonza e Pabllo Vittar, o reality “Queen Stars Brasil” tem previsão de estreia para março de 2022 no HBO Max.

É uma disputa entre drag-queens.

Negócios e oportunidades

Está praticamente fechado o aluguel do Estúdio G, da Rede TV!, para a Endemol e disponibilização a partir de fevereiro.

Em seus interiores, o negócio já é dado como certo, restando apenas o contrato.

Por outro lado

Tudo caminha também para que o Estúdio H, o da Peanuts, digital, fique com a Netflix, assim como o do “Mega Senha” já foi destinado para a realização de eventos. Agenda bem disputada.

Resta saber quando a Rede TV! vai pensar em fazer televisão.

Cadeira vazia

Até agora ninguém foi designado para ocupar o lugar da Gabriela Delman, na editoria do jornal da Monalisa Perrone na CNN Brasil.

Competente, dizem que uma das razões da sua dispensa foi porque “gritava demais”. Melhor, então, pegar alguém que trabalha por sinais.

Grade

Por causa da última rodada do campeonato brasileiro, em jogo nesta quinta-feira, a grade da Globo volta a sofrer uma inversão.

“The Voice” amanhã, quarta, e futebol na quinta.

Tecla SAP

É de alarmar o número de peças de marketing exibidas por aqui dubladas, principalmente nos canais por assinatura.

Será que o Brasil, país reconhecido como um dos que tem os melhores publicitários do mundo, precisa disso?

Seguindo

Está caminhando bem a produção de “Todas as Mulheres em Mim”, série da Record. E por aí se inclui a escalação de elenco, também já em estágio bem avançado.

Gravações em janeiro. Externas e estúdio.

Bate – Rebate

· Luciana Gimenez encerra na próxima semana as gravações dos seus programas na Rede TV!. Depois, férias.

· A Band já tem definido o lançamento de um novo jornal, na hora do almoço, no começo do ano que vem…

· … E a principio a ideia é não excluir nenhum dos atuais produtos…

· … Mas alguns terão alterados seus horários de exibição e suas durações.

· Amauri Oliveira está no elenco da segunda edição de “Juntos a Magia Acontece”, especial natalino que a Globo leva ao ar em 19 de dezembro.

· Em 2022, Lucélia Santos vai completar 50 anos de carreira, com a direção de uma peça teatral sobre Chico Mendes…

· … E novidades no streaming, com uma série dirigida por Daniel Filho e a inclusão da novela portuguesa “Na Corda Bamba” no catálogo da Globoplay.

· A LiveSports, do João Palomino, irá apresentar programas especiais dos treinos e última etapa da Stock Car no Youtube, sábado e domingo.

· Um choque a morte de Mila Moreira. Modelo, atriz, amiga, gente boa demais.

· As novidades do showbiz e as entrevistas do apresentador Amaury Jr. com celebridades e personalidades de todo o mundo ganham novo horário na Rede TV!…

· …O “Programa Amaury Jr.”, a partir de agora, será exibido os sábados, logo após o “Mega Senha”, à 00h30.

· O ex-ministro Aldo Rebelo é o novo colaborador da BandNews FM.

C´est fini

“Nada Suspeitos” é o título de nova série da Netflix sobre um misterioso crime. Um detetive, meio sem jeito, é encarregado de descobrir quem matou um milionário, tendo como suspeitos todos os candidatos à herança.

No elenco, Fernanda Paes Leme, Maíra Azevedo, Marcelo Médici, Thati Lopes, Rômulo Arantes Neto, GKay, Silvero Pereira, Dhu Moraes, Paulo Tiefenthaler, Eliéser Mota, entre outros.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!