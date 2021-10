Flávio Ricco: Ingrid Guimarães no Canal Brasil

Colaboração: José Carlos Nery

· O “É de Casa”, da Globo, neste sábado, terá no quadro “Promessas”, Tierry e 3 Palavrinhas, formado e idealizado pelo casal Ádila e Samuel Mizrahy…

· … “Promessas” destaca a música gospel e tem registrado as maiores audiências do programa. Comando da jornalista Patrícia Fazan…

· … A propósito, Patrícia Poeta já é ausência confirmada. Está em Nova York.

· O humor será o tema do “Espelho”, segunda-feira, dia 11, às 23h35, no Canal Brasil…

· … No sétimo episódio da 15ª temporada, Lázaro Ramos recebe Ingrid Guimarães e Camilla de Lucas….

· Ingrid conta como lidou com a pandemia, fala sobre a perda de Paulo Gustavo e avalia o futuro do cinema nacional…

· … Já Camila, lembra como começou a fazer sucesso, diz o motivo de ter desistido da carreira de modelo e comenta sobre sua trajetória no “BBB”.

· Os jornalistas do SBT, Darlisson Dutra e Marcela Munhoz gravaram o quadro “Minha Mulher Que Manda”, da Eliana…

· … Aliás, essa semana foi de muito trabalho para Eliana. Gravou todos os dias, até tarde da noite.

· Na quarta-feira, “A Fazenda” foi líder de audiência por 20 minutos na Grande São Paulo…

· … Durante a briga com o “JG”, das 23h56 à 0h16, marcou 8,5 pontos contra 7,5…

· … Em seu horário cheio, “A Fazenda”, das 22h49 à 0h16, ficou na vice-liderança com média de 9 pontos.

Cuidadosas, TVs ainda não abrem o jogo sobre o ano que vem

Na televisão, sempre foi assim, é um olho no gato, outro no peixe.

Entre Record, Globo e SBT, principalmente, todas já têm o ano de 2022 planejado, pelo menos o início dele, mas nenhuma, salvo algumas coisinhas, se manifesta a respeito.

O SBT menos, mas Globo e Record muito mais, prometem mudanças e mudanças bem significativas em suas grades de programação. Todos os indicativos nos levam a esperar por isso, mas sem nada a ser divulgado por enquanto.

Esse é um esconde-esconde antigo, uma na espera da outra e isso desde sempre. Só que nunca como agora, com o ano tão próximo do fim.

A Band, por fora e força das contingências, principalmente de ordem comercial, foi a única que já saiu anunciando alguma coisa. Fausto Silva como carro-chefe.

Quanto às demais, outubro em curso e até agora, nadica de nada. Do jeito que vai, só mesmo aos 45 do segundo tempo.

Por aí se entenda meados de novembro e olhe lá.



TV Tudo

Ano diferente

É preciso considerar que, para a Globo, 2022 será um ano atípico, sem futebol nos três primeiros meses.

Talvez, como exceção, a final da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Junior, no dia 25 de janeiro, e olhe lá. No mais, nada. Só a Copa do Brasil e Brasileiro bem depois.

Por outra

Vale lembrar que 2022 também será um ano de eleições e Copa do Mundo, entre outros grandes acontecimentos.

E o que é mais curioso: esses dois eventos praticamente ao mesmo tempo, entre os meses de outubro, novembro e dezembro. Pauleira.

Novos desafios

A diretora Joana Jabace, mulher do Bruno Mazzeo e responsável por vários trabalhos, entre eles “Segunda Chamada” e “Diário de um confinado”, deixou a TV Globo.

E já assinou com a WarnerMedia, que se prepara para produzir projetos voltados para a dramaturgia.

Idem, na mesma data

A diretora Flávia Lacerda, no mesmo caminho, também deixou a Globo e fechou com a WarnerMedia.

Mas ainda irá concluir os trabalhos de “Grandes Sertões: Veredas”. Jorge Furtado e Guel Arraes são os responsáveis por esta nova versão, que vai se passar numa favela contemporânea.

Vale acrescentar

A WarnerMedia já deu o start em vários projetos voltados para a dramaturgia.

Novidades neste segmento devem começar a surgir já na grade de 2022, tanto em seus canais quanto no HBO Max.

Vale esclarecer

Vez por outra, inclusive com direito a críticas, as operadoras cometem erros bem inconvenientes em suas barras de informação.

Está no ar um programa e nos caracteres aparece outro, que não tem nada a ver. Uma piração.

Distribuição

Na verdade, as operadoras se valem dos trabalhos de empresas como a Grace Note e Revista Eletrônica, entre as principais, especialistas em tal atividade, que se encarregam de receber e distribuir as programações das emissoras.

Os erros acontecem, às vezes porque as TVs realizam mudanças de última hora ou porque tais empresas/operadoras não são ágeis o suficiente.

Modus operandi – 1

As TVs, todas as semanas, desenham as suas grades, com os devidos horários, e mandam para um mailing, que tem os endereços de todas as operadoras e dessas empresas especializadas.

Isso vai num arquivo chamado TXT, específico para tal fim.

Modus operandi – 2

Importante acrescentar que o nome técnico desse sistema, o da tarja que fica embaixo da tela com as informações, é EPG.

As eventuais mudanças são informadas pelas TVs, mas nunca existe por parte das operadoras/empresas contratadas a preocupação em alterar a informação inicial. Daí os erros que acontecem.

Mais uma baixa

A autora Angela Chaves, responsável pela adaptação de “Éramos Seis”(2019), é mais um nome a deixar a teledramaturgia da Globo. O departamento, como se observa, passa por uma enorme reestruturação. Globo, consultada, não respondeu até o fechamento.

Top Chef

A Record exibe nesta sexta, depois de “A Fazenda”, o terceiro episódio do “Top Chef Brasil”.

No “Teste de Fogo” haverá um sorteio entre os 13 competidores para formação de quatro trios. Um chef ficará de fora e vai direto para o “Desafio de Eliminação”. Felipe Bronze, em auxílio aos demais, vai participar diretamente.



C´est fini

Uma informação que circula entre os autores da Globo é que, em breve, serão desalugados os imóveis que acomodam a Casa de Roteiristas e a ‘Hahahouse’, núcleo de humor.

Entende-se que não há mais necessidade deles.

